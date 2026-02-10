台中走春必逛新春特展！金典綠園道2.8米小虎馬免費拍，小虎馬貼拍機 紅包一次看。

2026台中走春必逛！金典綠園道小虎day新春特展，免費拍2.8米超巨小虎馬、4大沈浸式展區，也有小虎馬貼拍機、小虎馬新年限定周邊。

2026台中走春必逛展覽！金典綠園道今年馬年邀請台灣人氣插畫品牌「小虎day」，在1樓展區推出新春特展《讓你一整年還不錯的馬》，現場打造高達2.8公尺的超巨型小虎馬，並規劃4大沉浸式主題、復古拍貼機與馬年限定春聯、紅包周邊，讓你逛完展買小物，即日起至2月26日免費參觀，春節假日來台中逛街，別錯過這場充滿新年氣息的免費展覽。



▲2026台中展覽走春必逛！金典綠園道小虎day春節特展《讓你一整年還不錯的馬》，2.8公尺巨型小虎馬免費拍。



▲2026台中春節特展免費參觀！2.8公尺巨型小虎馬、4大沉浸式主題區必拍，更有復古拍貼機與限定馬年春聯、紅包。





台中春節特展2.8公尺巨型小虎馬必拍

台中金典綠園道今年因應春節過年，與台灣人氣插畫「小虎day」一同打造《讓你一整年還不錯的馬》新春特展，一走進展區，最吸睛的就是展場中央高達2.8公尺的小虎馬，象徵馬年新的一年旅程的開始，可以從仰視、俯視的角度觀看小虎馬，重新找回童年仰望世界的感受。



▲2026台中春節特展免費參觀！以「除穢、招財、納福、團圓」打造4大沈浸式展區。





台中金典綠園道春節特展4大沉浸式主題區

本次展覽現場將「除穢、招財、納福、團圓」4項傳統祈福主題，打造成沉浸式情境主題場景，創作者ericoco運用鮮明的小虎角色，打造「除穢」區以泡湯意象洗淨身心，「招財」區結合長青植物與招財貓小虎，求財運與良緣就來這區打卡，「納福」展區融合鳥居與達摩不倒翁，期許心願順利達成，「團圓」則打造復古台味店鋪，以小籠包象徵團聚、包容，此外，特別與Yogibo懶骨頭品牌合作，在展區尾端設置100公分的懶骨頭，周圍中式窗花與復古氛圍場景，讓你可以坐下來慢慢欣賞春節特展。



▲2026台中春節特展免費參觀！4大沈浸式展區內，團圓展區以復古台味店、小籠包造型象徵。





台中金典綠園道春節特展限定周邊小物

本次金典綠園道春節展覽也特別與TIMELAB拍貼機合作，推出5個限定主題貼拍框，讓你逛完展覽，還能來打卡拍照留念，現場還有由創作者ericoco特別為馬年設計的小虎day限定周邊商品，包括春聯、紅包、繪馬、月曆等過年小物，參觀完金典綠園道展覽後，就將這些小虎馬小物帶回家。



▲台中金典綠園道小虎day春節特展！推出新年限定周邊，包括春聯、紅包、繪馬、月曆等。



▲金典綠園道春節展覽設置小虎馬貼拍機，推出5個限定主題貼拍框，逛完展覽必拍。







讓你一整年還不錯的馬 新春特展 展覽資訊

展覽地點：金典 綠園道商場1F手扶梯旁 (BRT科博館站、ibike科博館·金典站)

展覽時間：即日起至2月26日(四)

參觀資訊：免費參觀

2026新年必逛展覽推薦

推薦閱讀：南美館虎爺特展！台南走春必逛展覽超過100尊虎爺，虎爺茄芷袋 虎爺徽章必收。



推薦閱讀：華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。







更多 台中金典綠園道《讓你一整年還不錯的馬》新春特展 照片：

▲2026台中春節特展免費參觀！除穢沈浸式展區以泡湯意象呈現。



▲2026台中春節特展免費參觀！2.8公尺巨型小虎馬、4大沉浸式主題區必拍，更有復古拍貼機與限定馬年春聯、紅包。

▲金典綠園道春節展覽設置小虎馬貼拍機，推出5個限定主題貼拍框，逛完展覽必拍。

