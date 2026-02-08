恐龍迷尖叫！全台9大恐龍景點：1500坪樂園、森林探險、逼真恐龍一次看。

2026 恐龍旋風強勢回歸！全台9大恐龍打卡聖地一次囊括，想體驗真實版侏羅紀公園，這週末跟著清單立刻出發。

2026恐龍熱潮再次席捲全台！想看侏羅紀公園不用出國，台灣眾多恐龍聖地就能滿足！這篇精選9大必訪景點，1500坪的主題樂園、森林裡的隱藏遺跡，讓恐龍迷們玩不完！週末就出發，在恐龍園區與史前巨獸來場近距離互動。

▲想看恐龍不用出國！精選9大恐龍景點，從震撼模型到擬真巨獸，走入震撼的史前世界。（部落客：Mr.globalwriter夠不雷、旅咖）

▲2026新開幕的「關渡探險樂園」，宛如台版侏羅紀！1500坪寬闊園區讓恐龍迷盡情玩耍。(攝影：鄭雅之)

朝聖超擬真恐龍：國立自然科學博物館、台南左鎮化石園區、國立臺灣博物館

想看「會動」的恐龍，這兩大經典場館絕對必訪。「科博館」的暴龍不只會點頭、張嘴，還會發出震撼低吼，甚至連眼睛都會跟著觀眾移動，是無數人的童年回憶；「左鎮化石園區」利用空間美學，將巨大的恐龍骨骸懸掛在半空，拍攝起來相當壯觀之外，還能透過擴增實境（AR），以手機還原恐龍的原始面貌；隱身在台北車站對面的「土銀展示館」，竟有挑高兩層樓的巨型恐龍骨架模型，在古老銀行建築內的強烈違和感，是恐龍迷必朝聖的視覺饗宴。





國立自然科學博物館

地址：臺中市北區館前路1號

電話：04-23226940

更多介紹可見「papa」文章：台中親子景點首選！國立自然科學博物館恐龍館、鯨掘特展，票價、必拍攻略。





台南左鎮化石園區

地址：臺南市左鎮區61-23號

電話：06-5731174

更多介紹可見「Mr.globalwriter夠不雷」文章：台南新景點》台南左鎮化石園區．許多化石等您來探索~走進恐龍時代~親子同遊推薦





國立臺灣博物館 古生物館

地址：臺北市中正區襄陽路25號

電話：02-23142699

更多介紹可見「旅咖」文章：台北市中正區國立臺灣博物館古生物館｜土地銀行古生物展，恐龍化石，大金庫任你拍



▲走進「臺灣博物館 古生物館」，骨骼模型真實重現史前世界；來到「自然科學博物館」，超擬真恐龍霸氣登場，親子出遊、雨天備案都超適合。（部落客：旅咖、papa）

闖進叢林與河畔探險：百果山探索樂園、東勢林場遊樂區、恐龍園區公園

想體驗電影《侏羅紀公園》中，恐龍從樹叢中突然探出的驚險刺激感，不妨走入這兩處森林秘境。「百果山探索樂園」利用山坡地勢打造出恐龍聚落，走在園區就像在叢林探險，搭上超萌的恐龍軌道車，帶入感十足；「東勢林場」把巨型恐龍藏在茂密的林道間，相當適合全家大小一起踏青尋寶；「恐龍園區公園」隱藏在華中橋下，巨大的恐龍裝置藝術、栩栩如生的 3D 彩繪牆，相當適合日常到訪打卡。





百果山探索樂園

地址：彰化縣員林市出水巷12-36號

更多介紹可見「史努比遊樂園」文章：【彰化親子景點】員林景點｜百果山探索樂園～全台唯一恐龍主題樂園，7D電影、考古沙坑、 氣墊城堡、環繞纜車，台版侏羅紀公園





東勢林場遊樂區

地址：臺中市東勢區勢林街6-1號

電話：04-25872191

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【台中市東勢區】豐富好玩的山林景點｜東勢林場遊樂區➤充滿挑戰性的體能訓練區➤遊客中心➤白雪木盛開➤侏儸紀公園➤賞螢步道➤觀音洞





恐龍園區公園

地址：新北市中和區華中橋

更多介紹可見「珍妮佛的花草呢喃」文章：【新北-中和區】親子同遊景點：華中橋恐龍園區 & 帆船造型的跨堤景觀橋「遠雄左岸橋」



▲恐龍迷必打卡！走進百果山探索樂園，彷彿誤闖恐龍世界，超吸睛恐龍造景一路拍不停。（部落客：史努比遊樂園）

▲走進「東勢林場遊樂區」，在滿滿綠意中尋找可愛恐龍；來到「恐龍園區」，都市河濱也能捕捉巨型恐龍身影，山林河畔都值得恐龍迷到訪！（部落客：珍妮佛的花草呢喃）

嗨玩冒險樂園：關渡探險樂園、古生物奇幻樂園、九九峰動物園

若孩子們精力充沛，這三處為其量身打造的樂園，絕對不能錯過！2026年新開幕的「關渡探險樂園」，主打 1500 坪的地景關卡與攀爬設施，讓小怪獸們盡情放電；「古生物奇幻樂園」則有各種恐龍騎乘設施，考古沙坑更能開著小小怪手，體驗考古樂趣，是小朋友們的玩樂天堂；「九九峰動物園」同樣有趣，恐龍之丘的恐龍們不定時會擺動身體，巨大身形相當震撼。





關渡探險樂園

地址：臺北市北投區知行路360-1號





古生物奇幻樂園

地址：彰化縣芬園鄉中山路167號

更多介紹可見「Mumu」文章：★彰化●芬園＊古生物奇幻樂園＊全台首座白堊紀歷險樂園，刺激的叢林騎士、卡丁車挑戰賽、恐龍射擊、快飛火車、氣墊遊戲區、戲水池....等，設施超豐富，最新的親子樂園不能錯過！帶著孩子來這玩一整天～





九九峰動物園

地址：南投縣草屯鎮726巷99號坪頂里富頂路一段

更多介紹可見「藍♀β♥love♥晴」文章：【南投景點】JOJOZOO PARK九九峰動物樂園，這個動物園太美了，有鳥類飛禽及可愛動物可以體驗互動餵食趣，還有數個巨大鳥籠有如走進侏儸紀世界!!!。南投親子旅遊景點

▲2026全新開幕的「關渡探險樂園」足足有1500坪，超巨大暴龍相當震撼，恐龍迷必朝聖。(攝影：鄭雅之)

▲「九九峰動物園」的逼真恐龍不定時會擺動身體，就像真的走入史前世界；「古生物奇幻樂園」的繽紛夢幻造景深受孩子們的喜愛。（部落客：藍♀β♥love♥晴、Mumu）

雨天也想看恐龍！室內恐龍展館攻略：

