漢來美食草莓季來了！草莓昭和布丁 草莓可頌領軍，點數抽獎送不停。

草莓控看過來，漢來美食「冬戀草莓」即日起南北同步登場。四大店鋪聯手打造限量甜點，邀請大家捕捉冬季最幸福的鮮紅滋味。

冷冷的冬天最期待的就是草莓季！草莓控絕對不能錯過這場冬季盛宴，漢來美食這次特別集結台北與高雄兩地的四大店鋪，聯手推出「冬戀草莓」系列活動。從即日起到2月22日為止，不論是精緻的烘焙點心還是悠閒的飯店下午茶，都充滿了濃郁的草莓香氣。漢來美食透過不同的職人手法，將產季最香甜的新鮮草莓轉化為療癒身心的甜點，邀請草莓控一同捕捉冬日裡最幸福的莓好時光，感受草莓帶來的層層魅力。

▲漢來大飯店推7款草莓新品，繽紛療癒整個冬季。 ▲佛手柑奶油襯托草莓，糕餅小舖法式馬卡龍清新迷人。







烘焙坊職人系草莓甜點

在台北與高雄漢來大飯店的烘焙坊裡，七款別具巧思的草莓新品正閃耀登場。像是以苦甜焦糖平衡果香味的6吋草莓焦糖鮮奶油蛋糕，或是外皮酥脆到不行的冬戀草莓可頌，每一口都能吃到產季最新鮮的酸甜滋味。這系列甜點不僅在外觀上走高顏值路線，更在口味上大膽創新，將草莓與台灣特產碧螺春或是清新的佛手柑結合，打造出層次感豐富的精緻午茶點心。無論是濃郁的可可風味還是輕盈的茶香，都能與草莓完美融合，讓消費者的味蕾在冬季裡獲得最溫暖的慰藉。

▲碧螺春茶香融合草莓，日日烘焙坊大人系慕斯首選。





漢來大飯店酒廊草莓午茶時光

除了誘人的烘焙點心，台北與高雄的大廳酒廊也分別推出專屬的優雅午茶。台北漢來走的是經典復古風，特別推薦那款日式昭和布丁佐草莓，扎實的布丁體與濃郁蛋香簡直是完美絕配。高雄漢來則走可愛療癒風，推出了草莓紅茶巧克力泡芙，不只內餡茶香果香交織，上面還點綴了超萌的吉祥物嗨比插卡。無論在哪個城市，消費者都能找到專屬的甜蜜角落，在冬日暖陽下享受一場視覺與味覺的雙重饗宴。這些限定商品皆為限量供應，想品嚐這份季節限定美味的朋友們記得要及早預訂。

▲台北漢來大廳酒廊必拍午茶推昭和布丁、草莓雙層起司。

漢來會員專屬優惠好禮加碼

這次活動更與新升級的「HS超集點生活圈」合作，讓大家邊吃甜點邊賺點數。可愛的吉祥物嗨比作為點數大使，不僅為活動增添不少童趣，也帶來實質的加碼好康。只要在活動期間消費包含草莓季品項滿500元，就有機會參加抽獎，最高可以直接把500點點數帶回家，點數1點就等於1元，在漢來美食或是漢神百貨都能直接抵用。除此之外，只要點購草莓新品，還能用不到半價的銅板價把超萌的嗨比造型購物袋帶回家，實用又具有收藏意義，讓美味與回饋同步加倍。

▲泡芙交織茶香果香，高雄漢來大廳酒廊嗨比插卡超療癒。 ▲經典昭和布丁配鮮草莓，台北漢來大廳酒廊甜蜜推薦。

漢來美食「冬戀草莓」活動資訊整理

活動日期： 即日起至2026年2月22日

參與門市： 高雄漢來大飯店：糕餅小舖、大廳酒廊



台北漢來大飯店：日日烘焙坊、大廳酒廊

HS超集點會員好康： * 滿額抽獎： 消費草莓季品項滿500元，可抽「HS超集點」最高500點（限量1萬點）。

超值加購： 購買任一草莓季品項，即可以89元加價購「嗨比造型購物袋」（原價190元）。



推薦必點：

6吋草莓焦糖鮮奶油蛋糕：1,380元

草莓巧克力熔岩火山麵包：240元

草莓紅茶巧克力泡芙：300元

日式昭和布丁佐草莓：150元





草莓控今年必吃草莓！

