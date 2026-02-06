日本伴手禮挑選攻略！這4款甜點讓長輩也驚艷，台港送禮文化解密：美味與包裝的極致對決。

2026春節赴日伴手禮挑選指南！日本OMIYAGE振興會公開台港韓送禮趨勢，精選SNOW CHEESE與東京必買甜點，掌握預算與口味偏好。

隨着農曆春節將至，許多台灣民眾將日本選為海外度假的首選目的地 。然而，在享受美景與美食之餘，如何在行程尾聲挑選出一份具備體面感、誠意且符合文化禮儀的伴手禮，往往成為旅人最煩惱的課題 。日本 OMIYAGE 振興會近期針對台灣、香港與韓國三地進行「贈禮意識」調查，發現各地在挑選日本伴手禮時，對於預算、包裝與內容物的重視程度發展出截然不同的價值觀 。

▲春節送禮「含金量」揭秘：香港人對家人最豪氣，台灣人預算最精準。圖／日本 OMIYAGE 振興會提供；窩客島整理 ▲AMANBERRY完美襯托甘王草莓的甜度與迷人香氣，風味層次分明。圖／日本 OMIYAGE 振興會提供；窩客島整理

台港韓春節送禮預算揭秘：台灣人最精準、港人最豪氣

在春節這個強調團圓與情感連結的時刻，家人無疑是送禮的最核心對象，調查顯示三地皆有超過 80% 的受訪者會為家人準備伴手禮 。但在「含金量」的預算分配上，香港旅客顯得最為豪氣，有將近 10% 的受訪者願意購買單件超過 5000 日圓以上的禮品，展現出「價格等同重視度」的贈禮哲學 。相對而言，台灣消費者展現出極高的預算精準度，將近 50% 的人預算落在 1000 至 2999 日圓區間，追求在體面與荷包之間取得完美平衡 。

▲SNOW MILK CHEESE整體風味彷彿讓人聯想到北海道遼闊純淨的風景。圖／日本 OMIYAGE 振興會提供；窩客島整理



告別老派禮盒！台港消費者偏愛新奇甜點的「嚐鮮」魅力

傳統的經典禮盒已不再是唯一的安全牌。根據數據顯示，高達 55.3% 的台灣人與 56.1% 的香港人更偏好具有創新概念或新奇口味的日本伴手禮 。這種「嚐鮮」的趨勢，讓具備話題性的新穎甜點在年夜飯後的聚會中，不僅是美味的點綴，更是家人間開啟話題的絕佳媒介 。

▲AMANBERRY將爽脆薄片餅，搭配入口即化的生巧克力與香甜多汁的甘王草莓。圖／日本 OMIYAGE 振興會提供；窩客島整理

面子與裡子的跨國抉擇：包裝質感與美味實力的平衡點

台港韓三地在挑選伴手禮的側重點也有顯著差異。香港人對於「面子」的維護十分在意，對包裝的重視程度高達 48.8%，幾乎與味道平起平坐 。反觀台灣與韓國，則更注重實質的「裡子」，分別有 52.3% 與 58.7% 的受訪者認為「美味程度」才是決勝負的關鍵 。因此，若要送禮給香港親友，精緻吸睛的包裝是首選；若是送給台韓長輩，內容物的品質與口感絕對是第一考量 。

▲IKKYU 嚴選京都宇治抹茶，柔和的甘甜中帶出層層堆疊的深厚風味。圖／日本 OMIYAGE 振興會提供；窩客島整理



日本 OMIYAGE 振興會精選：四大必買品牌一次看

為了讓旅客能更輕鬆挑選，日本 OMIYAGE 振興會特別精選出四大極具代表性的品牌。這些品牌價格帶位於 500 至 2500 日圓之間，完美涵蓋了各國旅客的預算需求 。

北海道 SNOW CHEESE：由四位享譽國際的起司先驅監製，以香氣濃郁的起司貓舌餅夾入白巧克力奶霜，口感酥脆且充滿北海道的純淨風味 。

東京 NEWYORK PERFECT CHEESE：長期霸佔台港旅客心中「日本必買點心第一名」的寶座，由世界級起司專家共同監修，高達起司與巧克力奶霜的細膩平衡，是絕對不出錯的選擇 。

京都 IKKYU：將宇治抹茶文化與現代甜點工藝融合，低溫萃取抹茶香氣，整體呈現沉穩內斂的京都美學，適合送給講究文化質感的長輩 。

福岡 AMANBERRY：嚴選金氏世界紀錄認證的「甘王草莓」，將草莓的酸甜與生巧克力的微苦層次完美結合，外型如草莓蛋糕般可愛精緻 。

透過這些兼具故事性、設計感與極致美味的品牌，讓每一份伴手禮都能傳遞溫暖的人際溫度，讓 2026 年的春節送禮成為一場優雅且有深度的文化交流 。

店家資訊清單：

SNOW CHEESE：位於北海道 ，官方網站：https://snowcheese.jp/ 。

NEWYORK PERFECT CHEESE：位於東京 ，官方網站：https://newyork-perfect-cheese.com/ 。

IKKYU：承襲京都抹茶文化 ，官方網站：https://ikkyu-kyoto.jp/ 。

AMANBERRY：主打福岡甘王草莓 ，官方網站：https://amanberry.jp/