超大份量炸雞 煙燻牛三明治！Hotties聯名限量開賣，爆量雙份肉超過癮。

台北炸雞天王 Hotties 聯手正宗德州煙燻 Baba Kevin，將火辣雞柳與厚切牛胸肉塞爆三明治。只賣到 2 月 15 日，絕對是肉肉控今年必衝的夢幻逸品。

台北炸雞控必吃口袋名單，一定有「Hotties美式炸雞」，從美國南加州紅回台灣的「Hotties美式炸雞」主打的是炸到鮮嫩多汁的雞胸肉條，搭配各種特製沾醬讓每一口炸雞都能變化出不同風味。近日首度和正宗德州低溫煙燻 Baba Kevin Texas BBQ聯名，推出期間限定「Fried Chicken Pastrami Sandwich」，將炸雞柳、煙燻牛胸肉雙主餐夾進三明治中，是肉肉控不能錯過的爆量肉三明治，只賣到2/15一定要趁早去嚐鮮。



▲Hotties聯名套餐附上肯瓊波浪薯條，淋上特製醬超過癮。（攝影：鄭雅之）

▲Hotties限定聯名三明治，夾入炸雞、煙燻牛雙份肉份量十足。（攝影：鄭雅之）





Hotties 聯名 Baba Kevin 爆量三明治

位於國父紀念館出站步行不到五分鐘的「Hotties美式炸雞」，這次祭出夢幻聯名打破過去三明治、漢堡只能選一種主餐的，將一整塊 Hotties 招牌的酥脆多汁南方嫩雞柳，再加上經過 Baba Kevin 長時間低溫煙燻的猶太 pastrami 牛胸交，搭配Hotties特製辣醬、起司、酸菜增添不同香氣。層層疊加出讓人驚豔的厚度，展現出極致豪邁的美式個性，視覺感非常衝擊。店內搭配飲料除了炸雞絕配汽水之外，建議大家試試「墨西哥肉桂米飲」特色飲料，獨特風味與辣炸雞意外契合。



▲Hotties美式炸雞首次和Baba Kevin Texas BBQ聯名。（攝影：鄭雅之）





國父紀念館必吃美式炸雞期間限定

想要品嚐這份跨界聯名的美味動作一定要快，只販售至 2 月 15 日。這項計畫的核心在於將兩個品牌的硬派精神結合，讓台北的饕客不必出國，就能吃到最道地的德州低溫工法與田納西風味。每日供應數量非常有限。Hotties也透露，未來將會規劃更多聯名合作，邀請大家一起到國父紀念館來場美式豪邁炸雞。



▲限定聯名三明治只賣到2/15，要趁早來吃。（攝影：鄭雅之）

Hotties美式炸雞 店家資訊

營業時間：11：00~21：30

地址：台北市大安區光復南路290巷26號

電話：02-2776-9910





炸雞控也會愛吃的速食！

更多Hotties 美式炸雞照片

▲「Hotties美式炸雞」主打的是炸到鮮嫩多汁的雞柳條搭配各種特製沾醬。（攝影：鄭雅之） ▲建議大家試試「墨西哥肉桂米飲」特色飲料，獨特風味與辣炸雞意外契合。（攝影：鄭雅之）

▲Hotties開在國父紀念館附近。（攝影：鄭雅之）