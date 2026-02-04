免門票台北展覽！內湖雙人展覽 日常小劇場，看火堆陶偶、幽默動物畫免費拍。

台北展覽免費參觀！內湖白石畫廊《日常小劇場》藝術家克拉蘇塔、卡帕奧一次展出，到2/13免費逛，看火堆陶偶、詼諧鴕鳥畫作必拍。

台北免費展覽推薦！內湖展覽《日常小劇場》一次集結由藝術家克拉蘇塔與卡帕奧聯合展出，即日起到2/13在白石畫廊台北免費就能參觀，本次展覽以幽默詼諧的視角切入，捕捉人們熟悉的生活片段變成小型劇場，展出作品從陶瓷小人、木雕小人與繪畫都有，台北內湖免費展覽2個藝術家一次看。



▲台北免費展覽推薦！內湖白石畫廊《日常小劇場》到2/13免門票參觀，2位藝術家一次展出。(攝影：鄭亦庭)



▲台北免費展覽《日常小劇場》展出藝術家克拉蘇塔、卡帕奧一系列作品。(攝影：鄭亦庭)

免門票台北內湖展覽2位藝術家一次看

本次台北免費展覽《日常小劇場》，以克拉蘇塔、卡帕奧雙人聯展形式呈現，兩位藝術家透過陶瓷、木雕與繪畫等媒材，描繪日常生活中熟悉卻容易忽略的瞬間，作品捕捉生活片段，平靜卻略帶詩序的瞬間，以幽默與詼諧視角描繪人在社會結構、生活經驗中所經歷的孤獨、情感連結與失誤，藝術家將反覆出現的生活場景，轉化為具有戲劇張力的微型舞台，有像是逃避事實的動物、流淚的小人頭像、鴕鳥心態等作品。



▲藝術家克拉蘇塔、卡帕奧以詼諧視角描繪生活片段、情感連結與失誤等。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽展出卡帕奧一系列作品

藝術家卡帕奧在本次展覽中，以中性且去識別化的人物形象，探索人與人、事物與動物之間最舒適的距離，現場展出一系列關於微小場景的紀錄，可以看見一群小人聚在一起看火堆，抱膝坐著的小人、流淚的小人頭像等，形塑了我們如何共同生活的微妙平衡，畫作中常見人類與動植物共享同一空間，甚至有些立體陶瓷、木雕直接在畫作上，或是畫作旁邊。



▲台北內湖免費展覽展推薦！藝術家卡帕奧帶來一系列微小場景的紀錄。(攝影：鄭亦庭)

台北免費展覽克拉蘇塔人類錯誤認證系列

藝術家克拉蘇塔則帶來《人類錯誤認證》系列，將日常生活中的小失誤轉化為幽默片刻，以擬人化動物角色描繪人類面對錯誤時，越想修補卻越失控的荒謬情境，像是作品《扛責夥伴》中，動物角色互指推託的畫面，幽默地畫出責任分配的窘境，也有以面向水面的鴨子群、只有頭躲在洞裡的鴕鳥，描繪了人們想躲起來、逃避現實的鴕鳥心態，特別的是，現場還能看見藝術家在牆上親筆繪製的插圖，非常適合假日散步來台北白石畫廊看看。



▲台北免費展覽必拍亮點！藝術家克拉蘇塔於現場牆面親自手繪幽默插畫。(攝影：鄭亦庭)



▲克拉蘇塔《人類錯誤認證》系列以幽默擬人動物為主角，捕捉日常生活中的荒謬瞬間。(攝影：鄭亦庭)

日常小劇場

展覽展期：即日起至2月13日

展覽地點：白石畫廊台北（臺北市內湖區基湖路1號）

展覽開放時間：11:00–19:00，週日一公休

台北展覽免費逛

更多 台北內湖免費展覽《日常小劇場》照片：

