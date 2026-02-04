> 美食 > 香菜又攻陷全家了！香菜花生奶茶、香菜雪糕4款新品，反香菜控直呼可怕。

香菜又攻陷全家了！香菜花生奶茶、香菜雪糕4款新品，反香菜控直呼可怕。

tiger Walker 玩樂季香菜超商新品全家
2026-02-04 11:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:全家
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

全家再掀起香菜旋風，聯手立頓與杜老爺推出香菜花生奶茶、白巧雪糕與義大利麵等 4 款新品，挑戰味蕾極限。

反香菜控最近怕爆！近期掀起香菜之亂，不管是甜的、鹹的都變成香菜口味，讓香菜控直呼太爽、反香菜聯盟則是大喊要瘋了。這次，全家繼先前香菜氣泡水、香菜霜淇淋之後，再度推出 4 款香菜獨家新品，全面攻佔甜點與鹹食市場。除了聯手立頓與杜老爺打造香菜花生奶茶及香菜白巧雪糕，自家人氣 uno pasta 推出創意辣味香菜義大利麵與繽紛香菜蝦蝦捲。指定香菜品項限時 2 件 6 折，香菜控一定要來要嚐鮮。

▲全家限定款杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」白巧克力、香菜和花生碰撞出新火花。
▲全家限定款杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」白巧克力、香菜和花生碰撞出新火花。
▲全家這次推出四款香菜系列新品，有甜、有鹹。
▲全家這次推出四款香菜系列新品，有甜、有鹹。

全家才有立頓香菜花生奶茶

立頓香菜花生奶茶絕對會刷新你的三觀，全家找來奶茶專家立頓合作，將濃醇奶茶基底融入香甜的花生香氣，最關鍵的角色莫過於那抹香菜。喝過的人都表示像是可以吸的特製花生捲冰淇淋。這種鹹甜交織的驚喜感，讓平凡的超商午茶瞬間變成一場味覺冒險，絕對是今年春天最具討論度的飲品，讓你在便利商店就能品嚐到別出心裁的台式新滋味。

▲全家獨家限定「立頓香菜花生奶茶」有種喝的花生捲冰淇淋的錯覺。
▲全家獨家限定「立頓香菜花生奶茶」有種喝的花生捲冰淇淋的錯覺。

杜老爺香菜雪糕獵奇登場

冷藏櫃裡的杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」也是亮點十足，這款雪糕選用濃郁的白巧克力作為外層，包裹著香菜、花生的內餡，巧克力原本的甜膩被花生和香菜的香氣完美平衡，交織出讓人意想不到的層次，有點像是在吃花生捲冰淇淋的錯覺。無論你是熱衷的香菜控，還是只想買給朋友惡整的，這支外型亮眼且風味獨特的香菜雪糕，都非常值得在 2 月份買來嚐鮮，挑戰全新的感官體驗。

▲杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」全家才買得到。
▲杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」全家才買得到。

必吃香菜義式創意鹹食

想要飽餐一頓的香菜控一定要試試辣味香菜雞肉義大利麵，醬汁以清爽香菜為底，搭配微辣的匈牙利雞胸排，每一口都能吃到飽滿的草本香氣與肉香堆疊。若想選擇輕食，粉紅色甜菜根餅皮包裹的香菜蝦蝦捲更是視覺焦點，內餡嚴選有機香菜與鮮美蝦仁，再佐以墨西哥紅醬點綴。這兩款鹹食打破了大眾對香菜的刻板印象，展現出繽紛且立體的味覺層次，無論作為正餐或小點，都能帶給你前所未有的超商美食新體驗。

▲全家鹹食也有香菜「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」。
▲全家鹹食也有香菜「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」。


全家香菜新品

立頓香菜花生奶茶：38 元
杜老爺香菜白巧雪脆雪糕：59 元
辣味香菜雞肉義大利麵：99 元
香菜蝦蝦捲：65 元

優惠活動：
活動日期： 115/2/4 至 3/3
飲品甜點優惠： 立頓香菜花生奶茶與杜老爺香菜雪糕，享任選第 2 件 6 折。不同價位以2件8折做計算。
餐點組合優惠： 購買香菜蝦蝦捲搭配指定飲品，享有 79 元組合價。
販售資訊： 全台全家便利商店獨家限量供應，售完為止。


香菜控最近忙著吃！

推薦閱讀：哈根達斯香菜堡！哈根達斯烤花生冰淇淋香菜堡，官方玩梗新品299元吃2顆。

推薦閱讀：香菜控的小七！7-11超過20款香菜口袋清單，香菜肉包 香菜雞肉堡 香菜捲餅吃爆。

推薦閱讀：樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
民生社區早午餐新提案！朝炭日式烤魚定食菜單先看，日本米免費續加。
民生社區早午餐新提案！朝炭日式烤魚定食菜單先看，日本米免費續加。
編輯 鄭雅之
香菜控的小七！7-11超過20款香菜口袋清單，香菜肉包 香菜雞肉堡 香菜捲餅吃爆。
香菜控的小七！7-11超過20款香菜口袋清單，香菜肉包 香菜雞肉堡 香菜捲餅吃爆。
編輯 張人尹
吉比花生甜點全聯就有！15款新品先推花生布丁蛋糕，花生控35元吃。
吉比花生甜點全聯就有！15款新品先推花生布丁蛋糕，花生控35元吃。
編輯 鄭雅之
【普橘呷透透】開箱夏日7款超商冰品！7-11、全家、全聯限定新品值得吃嗎？濃郁系福源花生聖代、榴槤控大愛麻糬冰、迷你甜筒、酸度爆表彈珠汽水冰棒、濃乳茶雪糕、薄荷巧克力冰、奇異果奶昔｜普橘島
【普橘呷透透】開箱夏日7款超商冰品！7-11、全家、全聯限定新品值得吃嗎？濃郁系福源花生聖代、榴槤控大愛麻糬冰、迷你甜筒、酸度爆表彈珠汽水冰棒、濃乳茶雪糕、薄荷巧克力冰、奇異果奶昔｜普橘島
普橘島 Gama Island
樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。
樂檸香菜漢堡超狂！樂檸漢堡香菜花醬漢堡限定開賣，加碼香菜 Mojito香菜飲料開喝。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊