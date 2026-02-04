香菜又攻陷全家了！香菜花生奶茶、香菜雪糕4款新品，反香菜控直呼可怕。

全家再掀起香菜旋風，聯手立頓與杜老爺推出香菜花生奶茶、白巧雪糕與義大利麵等 4 款新品，挑戰味蕾極限。

反香菜控最近怕爆！近期掀起香菜之亂，不管是甜的、鹹的都變成香菜口味，讓香菜控直呼太爽、反香菜聯盟則是大喊要瘋了。這次，全家繼先前香菜氣泡水、香菜霜淇淋之後，再度推出 4 款香菜獨家新品，全面攻佔甜點與鹹食市場。除了聯手立頓與杜老爺打造香菜花生奶茶及香菜白巧雪糕，自家人氣 uno pasta 推出創意辣味香菜義大利麵與繽紛香菜蝦蝦捲。指定香菜品項限時 2 件 6 折，香菜控一定要來要嚐鮮。



▲全家限定款杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」白巧克力、香菜和花生碰撞出新火花。

▲全家這次推出四款香菜系列新品，有甜、有鹹。





全家才有立頓香菜花生奶茶

立頓香菜花生奶茶絕對會刷新你的三觀，全家找來奶茶專家立頓合作，將濃醇奶茶基底融入香甜的花生香氣，最關鍵的角色莫過於那抹香菜。喝過的人都表示像是可以吸的特製花生捲冰淇淋。這種鹹甜交織的驚喜感，讓平凡的超商午茶瞬間變成一場味覺冒險，絕對是今年春天最具討論度的飲品，讓你在便利商店就能品嚐到別出心裁的台式新滋味。



▲全家獨家限定「立頓香菜花生奶茶」有種喝的花生捲冰淇淋的錯覺。





杜老爺香菜雪糕獵奇登場

冷藏櫃裡的杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」也是亮點十足，這款雪糕選用濃郁的白巧克力作為外層，包裹著香菜、花生的內餡，巧克力原本的甜膩被花生和香菜的香氣完美平衡，交織出讓人意想不到的層次，有點像是在吃花生捲冰淇淋的錯覺。無論你是熱衷的香菜控，還是只想買給朋友惡整的，這支外型亮眼且風味獨特的香菜雪糕，都非常值得在 2 月份買來嚐鮮，挑戰全新的感官體驗。



▲杜老爺「香菜白巧雪脆雪糕」全家才買得到。





必吃香菜義式創意鹹食

想要飽餐一頓的香菜控一定要試試辣味香菜雞肉義大利麵，醬汁以清爽香菜為底，搭配微辣的匈牙利雞胸排，每一口都能吃到飽滿的草本香氣與肉香堆疊。若想選擇輕食，粉紅色甜菜根餅皮包裹的香菜蝦蝦捲更是視覺焦點，內餡嚴選有機香菜與鮮美蝦仁，再佐以墨西哥紅醬點綴。這兩款鹹食打破了大眾對香菜的刻板印象，展現出繽紛且立體的味覺層次，無論作為正餐或小點，都能帶給你前所未有的超商美食新體驗。



▲全家鹹食也有香菜「辣味香菜雞肉義大利麵」、「香菜蝦蝦捲」。

全家香菜新品

立頓香菜花生奶茶：38 元

杜老爺香菜白巧雪脆雪糕：59 元

辣味香菜雞肉義大利麵：99 元

香菜蝦蝦捲：65 元



優惠活動：

活動日期： 115/2/4 至 3/3

飲品甜點優惠： 立頓香菜花生奶茶與杜老爺香菜雪糕，享任選第 2 件 6 折。不同價位以2件8折做計算。

餐點組合優惠： 購買香菜蝦蝦捲搭配指定飲品，享有 79 元組合價。

販售資訊： 全台全家便利商店獨家限量供應，售完為止。







香菜控最近忙著吃！

