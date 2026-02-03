全家直接買！日本療癒系YELL圓眼系列開搶，章魚香腸抱枕、票卡夾超萌。

全家也買的到日本超人氣療癒系 YELL 圓眼系列！日常生活需要各種療癒小物慰藉心靈的上班族，這次不能錯過全家最新日本YELL 圓眼系列周邊，以水族館生物與日式便當家常菜為主題，推出抱枕、瀏海夾、果凍袋吊飾及絨毛票卡夾等多款生活小物。即日起至 2 月 22 日止，只要到全家櫃台出示條碼，就能透過刷就購流程輕鬆預購這些可愛爆擊的角色。無論是章魚燒抱枕還是萌感十足的螃蟹髮夾，都讓人忍不住想通通帶回家收藏。



▲全家刷就購推出「日本 YELL 圓眼便當箱絨毛票卡夾」。



▲全家開賣療癒系「YELL 水族館果凍袋造型吊飾」。







軟萌抱枕療癒系居家必備

想要打造充滿溫度的居家空間，絕對不能錯過這系列軟綿綿的家常菜抱枕。這款以日式便當常見的章魚維也納香腸與炸熱狗為靈感的抱枕，採用高密度棉與親膚布料製作，抱起來柔軟且具有紮實的回彈感。無論是放在床頭當裝飾，或是追劇時拿來當靠墊，那雙無辜的圓滾滾大眼睛，瞬間就能撫慰一整天的疲勞，是大人小孩都會愛上的療癒生活好物。



▲全家開賣「日本 YELL 圓眼便當箱絨毛票卡夾」優惠價 299 元就有，超實用。





實用系水族館小物點綴日常

除了大型抱枕外，這次也同步推出實用性極高的水族館系列配件。化妝或讀書時必備的瀏海夾，推出螃蟹與魟魚等多款造型，夾子部分採可拆式設計，方便隨意更換左右方向，完全不留壓痕。此外，還有附上伸縮掛繩的飯糰與炸蝦票卡夾，掛在包包上刷卡感應超級方便。至於像是軟軟果凍質感的海洋生物吊飾，則是點綴隨身物品的最佳萌物，讓低調的穿搭也能展現個人品味。



▲全家引進日本超療癒 YELL 水族館瀏海夾，鯨鯊、章魚等可愛造型欠收藏。





全家日本 YELL 圓眼系列預購

販售時間： 2026 年 1 月 26 日 10：00 至 2 月 22 日止。

商品優惠資訊：

水族館瀏海夾（多款）： 優惠價 79 元（原價 145 元）。

水族館果凍袋造型吊飾： 優惠價 99 元（原價 165 元）。

圓眼便當箱絨毛票卡夾： 優惠價 299 元（原價 480 元）。

圓眼家常菜/便當箱抱枕： 優惠價 399 元（原價 599 元）。



預購流程：

持欲購買商品之條碼至全家櫃台結帳。

告知店員指定的到貨日期。

領取預購小白單，完成交易。





更多療癒小物也要買！

