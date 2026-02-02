> 美食 > 迪化街年貨大街有白爛貓！5公尺白爛貓走春樂園，半夜12點也能採買。

2026-02-02 19:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:台北市商業處
2026台北年貨大街攜手「白爛貓」超萌登場！5公尺巨偶座落迪化街，結合無菸街道與復古遊戲，年節採買必逛。

2026台北年貨大街熱鬧登場，今年特別邀請超人氣的「白爛貓」陪大家奔向馬年！除了迪化街有超巨型的氣偶可以拍照打卡，永樂廣場也變身成充滿童趣的走春遊樂園，大家可以一邊逛無菸街道採買年貨，一邊體驗套圈圈等復古遊戲，還有機會把限量造型發財金帶回家。

▲高達5公尺的白爛貓騎在馬上、踩著金元寶大型氣偶，連好朋友「麻糬」與「臭跩貓」都躲在建築屋頂賣萌。
白爛貓超萌氣偶現身迪化街

今年台北年貨大街的主角絕對是「白爛貓」莫屬！高達5公尺的巨型氣偶直接在永樂廣場跟大家打招呼，不只白爛貓穿上馬年裝扮坐在金元寶上，連好朋友「麻糬」與「臭跩貓」都躲在建築屋頂賣萌。現場還貼心準備了可以騎乘的親子搖搖馬，讓老街瞬間變成充滿活力的打卡點，無論是想拍美照或是帶小朋友放電，來這裡絕對能感受到最濃郁的過年氣氛。

▲永樂廣場不只有白爛貓招財打卡點，還規劃「套圈圈」與「釣瓶子」等經典童玩遊戲。
復古遊戲與免費接駁車輕鬆玩

永樂廣場不僅好拍，還規劃了像「套圈圈」與「釣瓶子」這類經典的童玩遊戲，讓大朋友回味童年，小朋友玩得開心。如果擔心提著大包小包採買太累，今年依然有4台免費的接駁專車可以搭乘，而且車體外觀也換上超可愛的白爛貓主題接駁車，讓大家從搭車開始就能進入歡樂的過年模式，輕輕鬆鬆就能逛遍整個大稻埕年貨大街，不用再為塞車或是走路太遠而煩惱。

▲2026台北年貨大街和白爛貓聯名，隨處可見白爛貓騎著馬的可愛造型。
無菸環境與線上購物雙重升級

為了讓逛街採買變得更高級，今年的「無菸年貨大街」範圍再度擴大，連周邊巷弄都納入禁菸區，讓大家呼吸新鮮空氣，安心品嚐各式試吃美食。如果沒時間親自到現場的朋友也別擔心，活動特別與電商平台合作推出線上專區，提供24小時不打烊的購物服務，現場更有數位導航系統支援中、英、日三種語系，讓國際觀光客也能透過手機，深入探索迪化街的傳統魅力。

▲大稻埕台北年貨大街和momo電商平台合作，推出24小時專區。
限量發財金與大獎發票登錄

來到大稻埕台北年貨大街一定不能錯過限量的開運小物，今年這款「馬上有錢 喵」發財金，結合了白爛貓騎馬的超萌樣式。只要參與現場的互動遊戲或是追蹤官方粉專，就有機會收藏這份好運氣！採買完年貨後的發票千萬別丟掉，只要消費滿200元並參加登錄活動，就有機會抽中千萬好禮，讓大家在迎接新年的同時，也能順便把夢幻家電或大獎抱回家，實現有玩又有拿的願望。

▲只要在台北年貨大街完成互動遊戲，就可以把白爛貓造型「馬上有錢 喵」發財金帶回家。
大稻埕 台北年貨大街

活動日期： 115年1月31日至2月15日
白爛貓現身： 永樂廣場設置5米高「搖搖馬白爛貓」巨偶、屋頂裝飾「麻糬」與「臭跩貓」。
趣味體驗： 永樂廣場提供「馬套成功」套圈圈、釣瓶子、集章祈福卡及手寫斗方。

台北年貨大街 便利服務

提供3條路線的免費白爛貓主題接駁專車。
擴大「無菸年貨大街」禁菸範圍至周邊巷弄。
LINE數位導航提供中、英、日三語系服務。

台北年貨大街 購物優惠

momo電商平台「線上台北年貨大街專區」24小時購物優惠。
「momo馬上好運」攤位限時任務抽萬元家電。

台北年貨大街 限量好禮

「馬上有錢 喵」限量發財金（透過遊戲、首長拜年、粉絲團活動發放）。
「來台北有購嗨」消費滿200元登錄發票抽千萬大獎。


過年走春要拍燈節！

推薦閱讀：2026台北燈節是變形金剛！擴大雙展區，10公尺柯博文主燈、小提燈發送攻略。

推薦閱讀：2026屏東燈節美翻！4大燈區點亮屏東，小提燈怎麼領、接駁車怎麼搭先看。

推薦閱讀：6大泡泡瑪特燈飾曝光！8公尺Baby Molly主燈萌翻西門町，LABUBU也欠拍。

