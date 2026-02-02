> 生活 > 中山站展覽連2層樓！台北當代藝術館2026首檔大展，等比漂流木抹香鯨、5尺巨人骨骼。

中山站展覽
2026-02-02 11:30文字：編輯 鄭亦庭 攝影：編輯 鄭亦庭
中山站展覽必拍漂流木抹香鯨！台北當代藝術館2026年首檔大展，12組藝術家作品來中山站順路逛。

中山站展覽有漂流木抹香鯨！台北當代藝術館2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」即日起登場，邀請12組藝術家，透過攝影、畫作及大型空間佈置，呈現藝術團體的集體生活，展出空間橫跨兩層樓，展場內最吸睛的絕對是等比例的漂流木抹香鯨，以及5公尺巨人骨骼，當代館距離捷運中山站只要步行4分鐘，5月3日前來到中山商圈逛街，不妨來趟不一樣的中山站文青逛法。

▲中山站展覽推薦必逛！台北當代藝術館2026年首檔大展，漂流木抹香鯨、巨人骨骼超吸睛。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站室內景點推薦！台北當代藝術館至5/3展出12組藝術家作品，一次2層樓展出空間一次逛。(攝影：鄭亦庭)
中山站展覽台北當代藝術館一樓展區亮點

台北當代藝術館本次展覽以凹陷作為關鍵詞，聚焦2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散、影響，一樓展區入口處由賴志盛《二階堂》揭開序幕，抬頭可以看到從天花板懸垂的雙腳，對應二樓圍坐的茶几，象徵人們圍坐與偶遇的可能性，廖建忠《場景—無法繼續的理由》呈現佈展時鑽孔意外不小心鑽破水管，使展品上牆被迫中斷的突發狀況，謝牧岐展出9幅作品，其中《簽名球》邀請眾多藝術家共同參與簽名，帶出個人與團體的關係。

▲中山站展覽必逛亮點！謝牧岐展出9幅作品，《簽名球》系列透過藝術家共同簽名探討團體生活與個人在場的關係。(攝影：鄭亦庭)
中山站展覽台北當代藝術館二樓展區亮點

中山站當代館二樓展區則有《帝國三七式油壓破碎錘》以精美且浮誇的塗裝，隱喻被體制化與標準化的權力歷史，以創作背景打造的萬事屋，有沙發、矮桌、音樂器材等，透過音樂介入、空間行動，探討關係、價值與場域如何被形塑，而《在客廳成為靜物的時候》將整個展間貼滿行事曆，讓你窺見藝術家創作生涯的日常節奏，平台上擺放著復古電視機、小書，大家可以坐上平台上慢慢觀看。

▲中山站當代館二樓展區必拍！展間貼滿創作行事曆，配合復古電視機裝置，呈現藝術家最真實的生活縮影。(攝影：鄭亦庭)
中山站展覽等比例漂流木抹香鯨、5尺巨人必拍

二樓最後展區絕對是本次凹陷展必拍亮點，林純用以《抹香鯨骨架》回應台灣海洋文化與環境議題，作品以漂流木依照擱淺抹香鯨 1:1 等比例打造，呈現人類行為對自然造成的影響；涂維政《遺跡化石—巨人斯金納 1 號》則打造身高五公尺的巨人骨骼，骨架中嵌入神祕機械裝置，取材寓言故事與台灣民間傳說，以擬造考古的形式拼貼歷史、科幻與當代現象，成為中山站展覽中最吸睛的拍照場景，近期來中山站就衝當代館打卡。

▲中山站展覽必拍亮點！五公尺巨人骨骼融合機械裝置，來當代藝術館必拍。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站當代館二樓展區必逛！以沙發、矮桌、音樂器材等打造萬事屋，可以直接坐在沙發上。(攝影：鄭亦庭)
凹陷：我們的團體生活

展覽地點：台北當代藝術館(臺北市大同區長安西路39號)
展覽展期：即日起- 2026.5.3(日)
展覽開放時間：10:00–18:00，週一公休


凹陷：我們的團體生活 展覽票價

  • 一般票100元
  • 優待票50元
    適用對象：
    臺北市民、國中以上在校學生證、魔卡加購門票以及軍警、榮民、公教退休人員證享優待價。
  • 國小生免費
  • 親子日：週六日及國定假日10:00 - 12:00，凡親子同行即可免票參觀。

更多 中山站展覽「凹陷：我們的團體生活」 照片：

▲台北當代藝術館一樓展區亮點！賴志盛《二階堂》打破空間常規，以懸空雙腳展現偶遇的可能性。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站展覽必逛亮點！謝牧岐展出9幅作品，《簽名球》系列透過藝術家共同簽名探討團體生活與個人在場的關係。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站室內景點推薦！台北當代藝術館至5/3展出12組藝術家作品，一次2層樓展出空間一次逛。(攝影：鄭亦庭)
▲中山站室內景點推薦！台北當代藝術館至5/3展出12組藝術家作品，一次2層樓展出空間一次逛。(攝影：鄭亦庭)
