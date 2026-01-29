> 生活 > 8大台北動漫展覽推薦！松菸咒術迴戰展、芙莉蓮展、航海王展，寒假展覽動漫迷必逛。

8大台北動漫展覽推薦！松菸咒術迴戰展、芙莉蓮展、航海王展，寒假展覽動漫迷必逛。

2026-01-29
8大台北動漫展覽！台北芙莉蓮展、航海王特展、松菸咒術迴戰展，必拍動漫打卡點、必買周邊一次看。

台北8大動漫展覽必逛清單！近期有多個日本動漫展覽來台，像是松菸咒術迴戰展、葬送的芙莉蓮展、航海王特展等，在華山、松菸等台北地區展出，打造經典動漫打卡場景、展覽限定周邊等，其中不少展期橫跨2026寒假、春節期間，窩客島這次整理近期台北8大動漫展覽，假日揪人來逛展覽、買爆限定周邊。

台北動漫展覽必逛松菸咒術迴戰展

日本咒術迴戰展來台灣了！日本官方授權打造的「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」即將於今年12月來到台灣，地點就在台北松山文創園區多功能展演廳，展出原畫分鏡稿、多款神還原咒具、五條悟與夏油傑的高專制服、1:1五條悟等身模型，完整重現劇場版場景的沈浸式體驗區、打卡區，咒術迴戰展周邊，鐵粉絕對要衝打卡。

松菸咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇

展覽時間：2025.12.27 (六) - 2026.4.6 (一)，2026/2/16(一)除夕休館。
展覽地點：松山文創園區 多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號2樓）

全文介紹：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。

台北動漫展覽必逛松菸莉可麗絲展

動漫迷必逛莉可麗絲展覽！人氣動畫「Lycoris Recoil莉可麗絲」即日起至3月1日在松山文創園區推出《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》特展，等比例還原動畫經典場景，包括LycoReco咖啡廳、水族館、DA總部場景，還設置台灣限定拍照區、多款莉可麗絲展覽限定周邊，讓你沈浸在莉可麗絲的世界中，購票入場還直接送角色立牌，鐵粉近期快把握時間衝松菸打卡。

松菸《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》展覽資訊

展覽地點：松山文創園區 南向製菸工廠 1F
展覽日期：2026/01/10 (六) - 2026/03/01 (日) 
展覽時間：10:00-18:00(17:00 票亭停止售票 、17:30展覽區停止入場、17:50 商售區停止入場)
注意事項：商店區免費入場，若遇人潮眾多，商店區將會優先開放給購票觀展民眾入場。

全文介紹：松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。

台北動漫展覽必逛葬送的芙莉蓮展

葬送的芙莉蓮展來台！動漫迷必逛日本官方授權「葬送的芙莉蓮展」，即日起在國立臺灣科學教育館七樓東側特展區展出，打造5大主題展區，不僅有半世紀流星雨特效，更還原了勇者欣梅爾雕像、寶箱怪，以及欣梅爾為芙莉蓮戴上鏡蓮華戒指的經典場景，也有多款芙莉蓮周邊商品，答對展區魔法問題，還送你限量角色明信片，讓粉絲們免飛日本，在台北就能狂打卡、爆買一波。


葬送的芙莉蓮特展 展覽資訊

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓東側特展室（臺北市士林區士商路189號）
展覽日期：即日起-2026/4/6（一）除夕休館
營業時間：10:00-18:00（17:30停止售票及入場

全文介紹：台北芙莉蓮展！葬送的芙莉蓮展送限定周邊，芙莉蓮 寶箱怪5大展區打卡點。

台北航海王動畫25週年特展

台北航海王特展來了！日本航海王動畫25週年紀念特展即日起在士林科教館7樓登場，大廳上方就有超巨五檔魯夫可以免費拍，航海王特展規劃4大主題展區，不僅有魯夫、索隆、香吉士等草帽海賊團全員等身大雕像、新四皇打卡點，更展出和之國篇與蛋頭島篇的畫稿、設計圖等，也推出25週年限定周邊商品，鐵粉快趁展期來打卡、買周邊。


ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 展覽資訊

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓南側特展室
展覽日期：2026/1/10(六)-2026/4/6(一)除夕休館、週一不休館
營業時間：10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)

全文介紹：台北航海王25週年特展！巨型五檔魯夫、等身大草帽海賊團必拍，限定周邊開搶。

東京卍復仇者展台北場

東京卍復仇者展台北場必拍！日本人氣動漫東京卍復仇者展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 最後的世界線》台北場，即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，現場集結近百件珍貴的複製原畫，以及武道、Mikey、龍堅等11位人氣角色等身立牌，更有百款台日展覽周邊小物，入場還直接送你原畫明信片，東卍鐵粉必須衝一波。


《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場 展覽資訊

展覽地點：新光三越台北信義新天地A11 6F信義劇場（臺北市信義區松壽路11號6樓）
展覽時間：即日起~ 2026.03.08
注意事項：本展為預約入場制，請於入場前完成預約。

全文介紹：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。

華山七龍珠展

華山七龍珠展！七龍珠英雄崛起特展台北站將於1/8起在華山文創園區登場，本次七龍珠展覽以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式七龍珠世界，現場重現多個經典場景，並展出40座悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色雕像，讓粉絲近距離拍照打卡，還設有互動遊戲體驗，可以使出龜派氣功與合體技，推出多款七龍珠周邊商品，七龍珠鐵粉全都要拍、要買。


《七龍珠 英雄崛起 - 台北》展覽資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園 紅磚六合院 西1館 西2館
展覽日期：2026年01月08日 (四) - 2026年04月04日 (六)。
展覽開放時間：週一至周日10:00-18:00(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)

全文介紹：華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。

華山蠟筆小新互動展

亞洲最大型蠟筆小新互動展！蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展在華山文創園區展出，展期從1/10到4/4，打造2層樓、10大主題展區的沉浸式體驗空間，集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館與台灣限定展區，現場不只能拍到角色場景，還有22款微型公仔展示、展覽限定蠟筆小新周邊商品，假日帶小孩來、跟親友來朝聖，讓你拍照打卡、闖關玩遊戲、爆買小新周邊。


蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展 展覽資訊

展覽地點：華山1914文化創意產業園區中4B(臺北市中正區八德路一段1號)
展覽日期： 2026年1月10日至4月4日
開放時間：週一至周日，上午10點至晚上18點(閉展前1小時停止售票入場，2026/2/16休館)

全文介紹：華山蠟筆小新展！蠟筆小新互動展10大主題展區，22款小新公仔、限定周邊先看。

孤獨搖滾動畫展在台北三創

小孤獨粉必衝！日本人氣動畫《孤獨搖滾！》動畫展即將在２/13起於三創生活園區12F登場，規劃9大展區，完整重現動畫經典橋段，小孤獨的衣櫥、STARRY展演廳、巨大化的「渴望被肯定的怪物」等打卡點，並特別繪製台灣專屬立繪，以及日本空運來台的孤獨搖滾周邊商品，《孤獨搖滾！》動畫展預售票於1/20開賣，喜歡小孤獨的粉絲們一定要搶。


三創《孤獨搖滾！》動畫展 展覽資訊

展覽地點：三創生活園區12F(臺北市中正區市民大道三段2號)
展覽展期：２/13~3/22
展覽開放時間：11:00–21:30

全文介紹：孤獨搖滾動畫展在三創！台北孤獨搖滾動畫展9大展區，預售票、特典票開搶。

2026必逛展覽快跟上

推薦閱讀：埃及之王法老展搶先看！7大展區 280件古埃及真跡震撼來台，必買周邊推薦。

推薦閱讀：克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。

推薦閱讀：松菸埃及金字塔VR展覽！消失的法老沉浸式體驗古埃及，免出國玩古夫金字塔。

