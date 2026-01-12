台北航海王25週年特展！巨型五檔魯夫、等身大草帽海賊團必拍，限定周邊開搶。

航海王25週年紀念特展來台！即日起在台北科教館展出巨型五檔魯夫、草帽海賊團等身大雕像，25週年限定周邊鐵粉必衝。

台北航海王特展來了！日本航海王動畫25週年紀念特展即日起在士林科教館7樓登場，大廳上方就有超巨五檔魯夫可以免費拍，航海王特展規劃4大主題展區，不僅有魯夫、索隆、香吉士等草帽海賊團全員等身大雕像、新四皇打卡點，更展出和之國篇與蛋頭島篇的畫稿、設計圖等，也推出25週年限定周邊商品，鐵粉快趁展期來打卡、買周邊。



▲台北航海王25週年紀念特展即日起在士林科教館7樓登場，巨型五檔魯夫360度隨你拍。(攝影：鄭亦庭)



▲航海王25週年特展必拍魯夫、索隆、香吉士等草帽海賊團成員的等身大雕像。(攝影：鄭亦庭）





台北航海王25週年特展必拍五檔魯夫、等身大草帽海賊團

▲台北航海王25週年紀念特展規劃4大主題展區，並推出25週年限定周邊商品，鐵粉必衝。(攝影：鄭亦庭)





來科教館逛航海王特展，抬頭就能看到巨型五檔魯夫懸浮在科教館大廳上方，從7樓還能360度隨你拍，本次航海王25週年特展規劃4大展區，從25週年展區、和之國、蛋頭篇到新四皇展區，各種打卡點讓你拍不停，首先必拍魯夫、索隆、香吉士等10位草帽海賊團成員的等身大雕像，一旁還掛滿25年來的經典名場面，鐵粉絕對要拍。

台北航海王特展和之國篇、蛋頭篇展區必逛亮點

▲台北航海王特展必拍「S-蛇」熾天使等身模型。(攝影：鄭亦庭)





台北航海王展覽中特別展出和之國篇、蛋頭篇的角色設定資料、動畫畫面，其中索隆對戰King的戰鬥畫面以環形方式展示，觀眾可走進畫面中央沉浸觀看，最經典的五檔魯夫區則集結大量分鏡、手稿、腳本，以及2分30秒對戰海道的激戰影片，帶你完整觀看動畫五檔魯夫的製作過程，現場還能跟五檔魯夫本尊合影，另外，蛋頭篇也展示了魯夫未來服、貝卡帕克與「S-蛇」熾天使等身模型，還有招式「甜風」VR互動，可以體驗被S-蛇攻擊。

台北航海王25週年展覽新四皇展區

▲航海王25週年展覽新四皇展區！紅髮傑克櫥窗打卡點必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲航海王25週年展覽新四皇展區，紅髮傑克、黑鬍子、巴其、魯夫新四皇，搭配獨家影片，打造新四皇海賊旗、懸賞單打卡點。(攝影：鄭亦庭)





航海王25週年展覽最後新四皇展區，以紅髮傑克、黑鬍子、巴其、魯夫新四皇為主角，打造新四皇海賊旗、懸賞單打卡點，也特別打造超酷櫥窗打卡點，可以分別看到紅髮傑克、黑鬍子、巴其，各自在充滿角色風格的櫥窗中，一旁搭配特別的獨家影片，讓粉絲們回味魯夫從出航到成為新四皇的旅程。

台北航海王25週年特展紀念周邊免門票也能逛

來逛航海王25周念紀念特展，也要收這次25週年紀念展覽限定周邊，包括票卡夾、新四皇抱枕、草帽海賊團角色壓克力牌、抱枕吊飾、後背包等，也推薦必買五檔魯夫、喬巴、培波等角色造型娃娃、小娃娃等，各種款式、周邊鐵粉全要買爆，另外，觀展結束後，在出口櫃台加入時藝會員或填寫問卷，還能免費拿到限量「航海王膠卷透卡」一張，兩款隨機發送，鐵粉絕對要收。



▲台北航海王25週年紀念特展限定周邊，草帽海賊團壓克力立牌、票卡夾、抱枕吊飾必收。(攝影：鄭亦庭)



▲台北航海王25週年特展周邊區免門票也能逛！超萌周邊必買推薦。(攝影：鄭亦庭)





ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 展覽資訊

ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 票價資訊

展覽地點：國立臺灣科學教育館 7 樓南側特展室展覽日期：2026/1/10(六)-2026/4/6(一)除夕休館、週一不休館營業時間：10:00-18:00(17:30 停止售票及入場)

展期單人票：480 元

現場優待票：450 元(6 歲以上持有效學生證)

現場特惠票：240 元(65 歲以上者)

動漫迷2026必逛動漫展覽推薦

更多 ONE PIECE EMOTION 航海王動畫25週年紀念特展 照片：

▲台北航海王25週年特展必逛！和之國篇魯夫、索隆等草帽海賊團角色設定資料展區。(攝影：鄭亦庭)



▲台北航海王特展蛋頭篇展區！展出角色設定資料、動畫畫面，以及魯夫未來服。(攝影：鄭亦庭)



▲航海王25週年特展蛋頭篇展區必拍！貝卡帕克與「S-蛇」熾天使等身模型，還有招式「甜風」VR體驗。(攝影：鄭亦庭)



▲台北航海王特展必拍！和之國篇索隆對戰King的戰鬥畫面以環形方式展示。(攝影：鄭亦庭)



▲台北航海王25週年紀念特展周邊區必買五檔魯夫、培波等角色造型娃娃。(攝影：鄭亦庭)



▲台北航海王25週年特展！展出大量五檔魯夫動畫分鏡、手稿、腳本等製作。(攝影：鄭亦庭)

