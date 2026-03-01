火車迷必衝！北門景點國立臺灣博物館鐵道部園區，神還原火車內裝 模型小火車展演必看。

國立臺灣博物館鐵道部園區結合古蹟建築與鐵道展覽，從莒光號車廂體驗到1:80動態模型展演，完整呈現臺北鐵路歷史發展。

▲國立臺灣博物館鐵道部園區結合古蹟與鐵道展覽空間，吸引鐵道迷朝聖（攝影：張人尹）



▲國立臺灣博物館鐵道部園區動態模型展演，小火車於迷你場景中行駛（攝影：張人尹）





鐵道迷必衝！在台北北門旁「國立臺灣博物館鐵道部園區」可以讓粉絲慢慢逛上半天，園區內不只保留多棟法定文化資產建築，也規劃鐵道主題展覽，讓粉絲們從看到還原度超高的車箱構造、車站場景，更有動態模型展演空間，看到小火車在迷你模型上緩緩移動，大人小孩都移不開目光。

百年古蹟建築

▲國立臺灣博物館鐵道部園區鐵道部廳舍雙塔樓與圓弧立面設計（攝影：張人尹）

舊站場景與鐵道展示

▲國立臺灣博物館鐵道部園區展示舊式車票與打印器具細節（攝影：張人尹）





國立臺灣博物館鐵道部園區內的鐵道部廳舍建於1918年，磚木構造搭配鐵軌混凝土外廊樓板，入口以雙塔樓塑造門面意象，一樓轉角圓弧設計與古典柱式細節十分鮮明。園區還包含1932年興建的食堂建築，為木造二層洋式風格，屋頂金屬托架與再生木料結構展現當年工法特色。此外還有八角樓男廁、電源室、工務室與戰時指揮中心，也各自保留不同年代的建築特色，讓粉絲在散步間感受百年歷史痕跡。在鐵道部展區中，細細展示關於火車各種細節與功法，包含火車架構、車站設計、橋樑構造、鐵道號誌，讓粉絲能從工程細節理解鐵路系統如何運作。同時，更還原舊時火車站，讓人彷彿走進時光隧道。展區中亦陳設舊時打印火車票的器具，並展出不同時期的火車車票，從票面設計與印刷形式，看見鐵道運輸制度的演變。





實體走進車廂空間

▲國立臺灣博物館鐵道部園區長廊展示不同年代火車座椅（攝影：張人尹）



▲國立臺灣博物館鐵道部園區莒光號車廂空間還原行駛氛圍（攝影：張人尹）





1:80比例動態模型展演

▲國立臺灣博物館鐵道部園區1:80比例模型重現臺北工場場景（攝影：張人尹）



▲國立臺灣博物館鐵道部園區周邊小物：復古車票吊飾（攝影：張人尹）





國立臺灣博物館鐵道部園區 參觀資訊

▲國立臺灣博物館鐵道部園區還原舊時火車票與火車郵票（攝影：張人尹）

▲國立臺灣博物館鐵道部園區結合古蹟與鐵道展覽空間，吸引鐵道迷朝聖（攝影：張人尹）



▲國立臺灣博物館鐵道部園區還原舊時火車站場景與鐵道號誌（攝影：張人尹）





為了讓人實際體驗火車場景，展區中長廊上陳列不同時期的火車座椅，從材質到造型各具年代感，搭配窗外陽光更是小憩最佳角落。此外，展區中特別打造莒光號車廂空間，從車廂格局，座椅配置到燈光與聲音設計，都模擬行駛中的氛圍。實際坐進車廂裡，感受空間尺度與座位排列方式，也更能理解過去長途旅行時火車承載的生活記憶。每天多個場次登場的鐵道動態模型展區，以1:80比例重現1910年代臺北工場與機器局建築，以及1970至1980年代臺北車站周邊場景。從蒸汽火車到柴油與電氣化車輛，不同型號列車穿梭在微縮城市之中，勾勒臺灣縱貫線轉型的重要階段。粉絲站在模型前可以看到小火車在其中緩緩移動，同時也是紀錄城市發展與鐵路變遷的立體縮影。地址：臺北市大同區延平北路一段2號開放時間：週二到週日每日9:30-17:00 (閉館前30分鐘停止售票服務)購票資訊：鐵道部園區 全票：100元｜半票：50元四館聯票 全票：130元 ｜半票：65元會員卡 全票：300元 會員卡申辦請至各服務臺申辦看更多國立臺灣博物館鐵道部園區：