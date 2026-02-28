統一布丁泡芙買一送一！泡芙控衝beard papa’s，爆夯蜂蜜奶油派皮也回歸。

beard papa’s 三月限時推出「布丁」與「焦糖蘋果」口味！搭上蜂蜜奶油派皮回歸，還有家樂福買一送一超強優惠。

3月甜點清單正式更新！beard papa’s期間限定口味公布了，包含大小朋友都愛的「布丁泡芙」以及充滿果香的「焦糖蘋果泡芙」。此次更同步回歸網友熱議的「蜂蜜奶油派皮」，滿足不同口味需求。除了泡芙新品，爺爺泡芙也針對3月規劃了婦女節滿額贈、家樂福限定買一送一以及品牌傘周邊活動，讓泡芙控在享受下午茶之餘，也能獲得多重消費好康。



▲經典的日式泡芙擠入滑順的「統一布丁」內餡，每一口都能吃到濃郁奶香與焦糖韻味。

▲焦糖蘋果泡芙內餡大方填滿卡士達醬，搭配新鮮蘋果丁增加口感層次。





統一布丁泡芙強勢回歸

這款布丁泡芙將大小朋友都愛的經典甜食「統一布丁」融入內餡，至今已是第6度限時登場。製作過程結合經典香草卡士達、鮮奶油與焦糖凍，呈現出綿密且細緻的奶霜質地。整體口感保有布丁特有的蛋奶香氣，並伴隨焦糖的香甜韻味。由於不含咖啡因成分，不論是幼童或是長輩都能輕鬆享用，是3月份全台門市皆能購得的人氣下午茶點心，值得泡芙控前往品嚐。



▲將大小朋友都愛的「統一布丁」製成綿密卡士達泡芙，復刻內心最珍貴的甜蜜回憶。





限定焦糖蘋果與蜂蜜派皮

除了布丁口味，限店販售的焦糖蘋果泡芙結合了焦糖卡士達與細碎蘋果丁，風味清甜且不含肉桂。同場回歸的蜂蜜奶油派皮則是在日式派皮表層刷上蜂蜜奶油醬烘烤，外殼更加酥脆香甜。這兩款產品均展現了不同於經典款的香氣，焦糖蘋果強調清爽果肉感，蜂蜜派皮則提供更濃郁的沾醬風味。多樣化的組合讓泡芙愛好者可以自由搭配，感受春季專屬的甜點層次與豐富口感。



▲在社群引發熱議的蜂蜜奶油派皮，表層刷上沾醬後烘烤，散發厚實蜂蜜香氣。





家樂福滿額送買一送一

針對3月促銷，品牌與家樂福合作推出限時活動。消費者於3月1日至3月22日間，在家樂福量販門市購買統一布丁全系列滿59元，即可獲得泡芙買一送一優惠券。此外，3月5日至3月15日於全台門市消費滿388元，即贈送日式香草泡芙一顆。3月中旬還有品牌限定的「PAPA迷你折傘」會員加價購活動，輕量化的設計搭配滿版圖案，讓實用的生活小物更具備收藏價值。



▲beard papa’s 三月盛大推出多款期間限定泡芙，包含布丁、焦糖蘋果口味及蜂蜜奶油派皮。

beard papa’s 三月限定口味

口味：統一布丁、焦糖蘋果

派皮：蜂蜜奶油派皮





beard papa’s 三月優惠

家樂福限定優惠

活動時間：03/01（日）至 03/22（日）

活動內容：於家樂福量販門市購買「統一布丁」全系列滿59元，贈「泡芙買一送一優惠券」乙張。

注意事項：數量有限送完為止，不累贈。





慶祝38婦女節優惠

活動時間：03/05（四）至 03/15（日）

活動內容：於全台門市單筆消費滿388元，即贈「日式香草泡芙」乙顆。





鬍子爺爺會員周邊加購

活動時間：03/16（一）起

活動內容：全台門市限量推出「PAPA迷你折傘」加價購活動。

產品特色：輕量化體積，搭配泡芙滿版圖案設計。







