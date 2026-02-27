2026全台燈會14大攻略！瑪利歐、泡泡瑪特、黃阿瑪燈區必拍，元宵節燈會跟上。

2026全台燈會14大攻略！瑪利歐、泡泡瑪特、黃阿瑪燈區必拍，2026元宵節燈會懶人包。

2026全台燈會懶人包攻略！2026元宵節燈會全台縣市燈會必看亮點不只有傳統馬型花燈，不少縣市都紛紛與超人氣IP聯手，包括台北燈會變形金剛與泡泡瑪特、新北燈會線條小狗、台中姆明燈區，以及員林燈會黃阿瑪燈區等，全台特色燈會快趁週末來打卡。



2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐燈區必拍

2026台灣燈會來到嘉義！今年台灣燈會以「光躍台灣‧點亮嘉義」為主題，打造21米高主燈「光沐－世界的阿里山」，每晚18:00起每半小時一次，結合結合聲光表演上演劇場式展演，更與超級瑪利歐合作，推出「超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題燈區，超級瑪利歐角色拍照點、體驗區與販售區等，還有限量「？磚塊造型小提燈」，現場登記必須搶一波。





2026台灣燈會 活動資訊

燈會時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)

燈會地點：嘉義縣政府前廣場

展區亮燈時間：17:00亮燈



2026台灣燈會小提燈發放資訊



1、喔熊馬抵嘉小提燈 發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)

發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。



2、超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈

現場登記時間：3/3-3/15每日上午9點

登記方式：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，換完為止。

▲2026台灣燈會在嘉義！超級瑪利歐燈區、限量「？磚塊造型小提燈」全要收，圖片來源：嘉義縣文化觀光局。

2026台北燈節雙展區、雙IP必拍：變形金剛、泡泡瑪特燈區

2026台北燈節正式點亮城市夜空！今年首度大膽嘗試「雙展區、雙IP」的創意配置，成功邀請全球知名影視角色「變形金剛」與潮流玩具指標「泡泡瑪特」共同站台，讓花博公園與西門町化身大型奇幻樂園，不僅有震撼的聲光主燈秀，還有代表12行政區的「臺北隊熊讚」一同賣萌，邀請全台民眾規畫一場台北小旅行，感受這座城市充滿科技感與潮流藝術的能量。



2026台北燈節 活動資訊

活動日期： 2026年2月25日至3月15日

亮燈時間： 每日17時至22時（周六延長至24時）

主燈展演： 花博柯博文主燈每30分鐘一場；西門町Baby Molly主燈每20分鐘展演一次。

貼心提醒： 全展區及周邊禁止吸菸。建議搭乘捷運至圓山站（花博展區）或西門站（西門展區）最方便。



2026台北燈節小提燈發放資訊

2026新北燈會以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃16大主題燈區、8大特色活動，更首度以360度全景環繞設計，打造高達15米巨型主燈，搭配燈光及煙霧效果超震撼，同時推出超人氣IP「線條小狗」燈區，線條小狗打卡點貼粉們別錯過，燈會期間邀請知名街頭藝人於現場表演，每週六日也有馬戲踩街遊行、親子劇團等演出，現場還有台灣傳統美食、世界知名的異國特色小吃，讓民眾逛新北燈會，也能看表演、吃美食。



2026新北燈會 活動資訊

活動地點：新北大都會公園-幸福水漾園區(熊猴森樂園旁)

活動日期：即日起至03/08(日)

亮燈時間：每日18:00－22:00

主燈秀展演時間：每日18:00-22:00，每30分鐘一場(每場3分半鐘，末場21:50)。



2026新北燈會小提燈發放資訊



▲2026新北燈會在新北大都會公園！16大主題燈區必拍線條小狗打卡點，圖片來源：新北旅客。

2026桃園燈會：機械動態主燈、dtto friends樂園 115年2月26日、2月27日各區公所發放Horses(好事)轉來小提燈。





桃園年度最強視覺盛宴「2026桃園燈會」正式開跑，這次以「飛馬耀桃園」為主題打造沉浸式光影樂園。活動從2月25日一路閃耀到3月8日，範圍橫跨虎頭山、南崁溪與三民運動公園。現場不僅有震撼全場的機械動態主燈，還有超萌角色IP與多樣免費遊樂設施。這場融合科技與童趣的嘉年華，絕對是今年春天必衝的打卡行程。 2026桃園燈會 活動資訊 活動日期：2026年2月25日至3月8日

活動地點：虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園

主燈展演：每日18:00起，每30分鐘定期演出一次



2026桃園燈會馬上發小提燈發放資訊 發放日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月3日、3月7日、3月8日

發放地點：燈會現場（虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園）

全文介紹：2026桃園燈會攻略！3大展區亮點這樣拍，桃園人浪漫夜景快拍。

▲2026桃園燈會！全金屬飛馬主燈、dtto friends樂園等三大燈區，圖片來源：桃園觀旅局。



2026新竹燈會：RODY跳跳馬燈區

2026新竹燈會RODY跳跳馬燈區必拍！2026新竹燈會「新竹過好年」不僅請來超人氣RODY跳跳馬攻佔護城河，更打造了全台首創的跳跳馬紅綠燈萌翻街頭，2月27日至3月1日連續三天，將於護城河親水公園舉辦「元宵市集」，集結超過50家特色美食、文創攤位，活動期間每日下午14時起，現場也有DIY手作體驗及藝文表演，並發送限量Rody小提燈。

2026新竹過好年 RODY跳跳迎新年 活動資訊

台中年度重點活動之一的「2026中台灣燈會」已正式進入倒數階段。近日若行經台中中央公園，明顯感受燈會氛圍逐漸升溫，多組燈會造景已陸續進駐園區，為活動提前暖身。其中以人氣角色「姆明」系列相關裝置最受矚目，雖然燈會尚未正式點燈，但在自然光下，整體視覺效果已相當吸睛，已經吸引不少姆明粉絲特地前來拍照。



2026中台灣燈會 活動資訊 活動日期：即日起～3月3日

活動地點：台中中央公園



2026中台灣元宵燈會姆明小提燈發放資訊 燈會期間（2026年2月15日～3月3日）每日下午4時開放排隊，4時30分限量發送。

燈會地點：台中中央公園

全文介紹：2026中台灣燈會搶先看！巨型姆明在湖面划船，台中中央公園變身姆明樂園。

▲2026中台灣元宵燈會！巨大姆明在台中中央公園湖面上划船，成為民眾拍照打卡熱點。（攝影：楊婷雅）

2026彰化月影燈季雙IP必拍：櫻桃小丸子、跳跳馬Rody

彰化人期待已久的冬日盛會「2026彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區可愛變身了！這次的主題完全沒在開玩笑，直接請出童年女神櫻桃小丸子和繽紛的跳跳馬Rody一起開派對。從現在開始一直到3月初，每晚都會點亮最浪漫的燈火，不但能看到超巨大的聯名主燈，甚至還有旋轉木馬可以免費乘坐。不管是想約會拍照還是帶小孩來放電，這裡絕對是馬年開春最狂的旅遊首選，趕快把相機充飽電準備出發。



2026彰化月影燈季活動整理

展出時間：即日起至2026年3月1日

點燈時段：每天17點30分至22點00分。

旋轉木馬優惠：憑彰化114年12月至115年2月消費滿300元發票，或現場加入「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘1次。

集章抽大獎：在月影燈季、花在彰化、員林燈會任選2處掃描QRcode，抽iphone17、switch2。

週末特別限定：週五至週日限定展演九把刀電影《功夫》版雷射光雕。



2026彰化月影燈季RODY跳跳馬小提燈發放資訊

2026員林燈會有黃阿瑪！今年彰化員林燈會與超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手，打造黃阿瑪旋轉木馬、黃阿瑪達摩等造型燈飾，除了每晚滿半小時上演的主燈秀，更在市區串聯長達3公里的街道光景，一路點燈至3月8日，2/27晚上更有「芒果醬MangoJump」精彩演出，隨後的 2 月 28 日至 3 月 1 日更接力推出主題日活動，讓你整個228連假在員林燈會嗨翻。



2026員林燈會 活動資訊

活動時間：即日起至3/8

活動地點：員林公園 (彰化縣員林市三民街，員林市公所旁)



2026員林燈會黃阿瑪小提燈發放資訊



活動地點：員林公園(彰化縣員林市三民街，員林市公所旁)

▲2026員林燈會與超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手，黃阿瑪旋轉木馬、黃阿瑪達摩等造型燈飾超可愛，圖片來源：黃阿瑪的後宮生活官方粉絲團。



發放時間：2/14、2/17-2/19、2/27-3/1，晚間6時30分發放活動地點：員林公園(彰化縣員林市三民街，員林市公所旁) 2026月津港燈節：60組光影藝術登場 走過16個年頭，臺南鹽水的夜晚再度被科技與藝術點亮。臺南市政府文化局於2月3日宣告，備受矚目的「2026臺南月津港燈節」將於2月7日在鹽水月津港親水公園盛大開幕 。本次燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為題，邀請國內外藝術家共同執筆，在歷史悠久的古鎮河港上，勾勒出一幅跨越時空的沉浸式光影藍圖 。



2026臺南月津港燈節 活動資訊 活動時間： 即日起至3月8日，每日17:30至23:00 。

3月3日元宵節當日延長點燈至凌晨02:00 。

活動地點：鹽水月津港親水公園

全文介紹：2026月津港燈節2/7開幕雲！端光景60組光影藝術漂浮鹽水，展期、交通、亮點全攻略。

▲2026彰化月津港燈節！稻荷九尾白狐降臨，是本次活動的高人氣打卡點。圖／夏愛華提供；窩客島整理



2026南投燈會：反應過激的貓燈區

2026南投燈會以「馳光・萬馬奔騰」為主題，並首度推出「雙主燈」設計與日本人氣IP「反應過激的貓」聯名，規劃11大主題燈區，場內設有旋轉木馬、摩天輪、海盜船、氣球廊道等遊具及SUP立式划槳免費體驗，還有花海、水舞及煙火秀可以觀賞。



2026南投燈會 活動資訊

活動期間：即日起至3月8日

活動地點：南投縣會展中心



2026南投燈會天馬行空提燈發放資訊

活動地點：1號服務台 活動時間：燈會期間18:30發放號碼牌，19:00領領取，每日數量有限，發完為止。

▲2026南投燈會必拍反應過激的貓！規劃11大主題燈區、水舞煙火秀，圖片來源：南投縣政府。



2026高雄燈會：超人力霸王現身愛河

超人力霸王降臨高雄！「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日在愛河灣盛大開幕，今年高雄市政府攜手日本人氣IP《超人力霸王》舉辦活動，其中最吸睛的正屬兩座高達15公尺的巨型超人力霸王裝置現身愛河灣，吸引眾多超人力霸王粉絲特地前來朝聖。



2026高雄冬日遊樂園 活動資訊

活動期間：2026年2月７日～2026年3月１日

活動地點：愛河灣、高雄港16至18 號碼頭



2026高雄燈會初代超人力霸王小提燈發放資訊

屏東燈節美學近年來迎來大爆發！根據屏東縣政府最新統計，今年屏東燈節在短短9天的春節假期中，便吸引超過400萬人次湧入賞燈，成功奠定其台灣春節賞燈首選的地位 。這場結合地景藝術、在地文化與尖端聲光技術的視覺盛宴，讓不少網友驚嘆美感開外掛，彷彿將偶像劇場景搬入現實世界 。



2026 屏東燈節 活動資訊



活動地址：屏東縣民公園、勝利星村、萬年溪景觀橋、內埔鄉龍頸溪畔公園

亮燈時間：17:30~22:00，主燈平日每小時，假日每30分鐘進行燈光秀。

全文介紹：

▲2026屏東燈節客家燈區結合竹藝與藍染文化，展現細膩的客家生活美學。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理



2026花蓮太平洋燈會 活動時間：即日起至 115 年 3 月 8 日止活動地址：屏東縣民公園、勝利星村、萬年溪景觀橋、內埔鄉龍頸溪畔公園亮燈時間：17:30~22:00，主燈平日每小時，假日每30分鐘進行燈光秀。全文介紹： 2026屏東燈節美學封神！12公尺巨型山之光主燈演繹大武山之美，4大燈區攻略看這篇。

2026花蓮太平洋燈會沿日出大道延伸至三角公園，融合「山、海、風、光」四大自然元素打造9大展區，其中主燈以疊石、北廻歸線為整體意象，象徵花蓮在時間中層層累積、不斷向上的生長力量，展現出洄瀾大地深厚的生命力，限定版小提燈「翻閱奇蹟」則以書頁造型作為設計，翻開書頁就能亮燈，讓你逛完燈會，還能擺在家中當擺飾、小夜燈。



2026花蓮太平洋燈會 活動資訊

活動日期：1即日起至3/8（日） 活動時間：每日 18:00~22：00 活動地點：花蓮市日出大道、三角公園

2026花蓮太平洋燈會小提燈發放資訊

發放地點：花蓮日出香榭大道 發放場次： 2/7–3/2晚間18:30–21:30發放，每日限量 50 份。 3/3 元宵16:00開放排隊、16:30 開始發放，限量888份。

▲2026花蓮太平洋燈會！以「山、海、風、光」元素打造9大展區，圖片來源：2026 花蓮太平洋燈會。



2026冬山舊河港燈節：600秒高空煙火秀

2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，從冬山車站出發，沿著舊河道步道打造，光影隧道、水面倒影一次看到，冬山元宵花火節就在2/28(六)當天晚上發放600秒高空煙火秀，冬山車站前廣場將會在18:30開始發放元宵搖搖馬小提燈，限量600份，發完為止。



2026冬山舊河港燈節 活動資訊

活動時間：即日起至2/28 (六)

活動地點：冬山車站廣場、舊河道步道



2026冬山舊河港燈節小提燈發放資訊

發放時間：2月28日(六）晚間18:30 發放地點：2026冬山舊河港燈節 元宵花火節會場服務台（冬山火車站前廣場） ▲2026冬山舊河港燈節！228當晚將發放600秒高空煙火秀。

