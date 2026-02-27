2026全台燈會14大攻略！瑪利歐、泡泡瑪特、黃阿瑪燈區必拍，元宵節燈會跟上。

2026全台燈會14大攻略！瑪利歐、泡泡瑪特、黃阿瑪燈區必拍，2026元宵節燈會懶人包。
2026全台燈會懶人包攻略！2026元宵節燈會全台縣市燈會必看亮點不只有傳統馬型花燈，不少縣市都紛紛與超人氣IP聯手，包括台北燈會變形金剛與泡泡瑪特、新北燈會線條小狗、台中姆明燈區，以及員林燈會黃阿瑪燈區等，全台特色燈會快趁週末來打卡。
2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐燈區必拍
2026台灣燈會來到嘉義！今年台灣燈會以「光躍台灣‧點亮嘉義」為主題，打造21米高主燈「光沐－世界的阿里山」，每晚18:00起每半小時一次，結合結合聲光表演上演劇場式展演，更與超級瑪利歐合作，推出「超級瑪利歐・星燦嘉年華」主題燈區，超級瑪利歐角色拍照點、體驗區與販售區等，還有限量「？磚塊造型小提燈」，現場登記必須搶一波。
2026台灣燈會 活動資訊
燈會時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)
燈會地點：嘉義縣政府前廣場
展區亮燈時間：17:00亮燈
2026台灣燈會小提燈發放資訊
1、喔熊馬抵嘉小提燈
發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)
發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。
2、超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈
現場登記時間：3/3-3/15每日上午9點
登記方式：加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，換完為止。
2026台北燈節雙展區、雙IP必拍：變形金剛、泡泡瑪特燈區
2026台北燈節正式點亮城市夜空！今年首度大膽嘗試「雙展區、雙IP」的創意配置，成功邀請全球知名影視角色「變形金剛」與潮流玩具指標「泡泡瑪特」共同站台，讓花博公園與西門町化身大型奇幻樂園，不僅有震撼的聲光主燈秀，還有代表12行政區的「臺北隊熊讚」一同賣萌，邀請全台民眾規畫一場台北小旅行，感受這座城市充滿科技感與潮流藝術的能量。
2026台北燈節 活動資訊
活動日期： 2026年2月25日至3月15日
亮燈時間： 每日17時至22時（周六延長至24時）
主燈展演： 花博柯博文主燈每30分鐘一場；西門町Baby Molly主燈每20分鐘展演一次。
貼心提醒： 全展區及周邊禁止吸菸。建議搭乘捷運至圓山站（花博展區）或西門站（西門展區）最方便。
2026台北燈節小提燈發放資訊
2026新北燈會以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃16大主題燈區、8大特色活動，更首度以360度全景環繞設計，打造高達15米巨型主燈，搭配燈光及煙霧效果超震撼，同時推出超人氣IP「線條小狗」燈區，線條小狗打卡點貼粉們別錯過，燈會期間邀請知名街頭藝人於現場表演，每週六日也有馬戲踩街遊行、親子劇團等演出，現場還有台灣傳統美食、世界知名的異國特色小吃，讓民眾逛新北燈會，也能看表演、吃美食。
2026新北燈會 活動資訊
活動地點：新北大都會公園-幸福水漾園區(熊猴森樂園旁)
活動日期：即日起至03/08(日)
亮燈時間：每日18:00－22:00
主燈秀展演時間：每日18:00-22:00，每30分鐘一場(每場3分半鐘，末場21:50)。
2026新北燈會小提燈發放資訊
115年2月26日、2月27日各區公所發放Horses(好事)轉來小提燈。
2026桃園燈會：機械動態主燈、dtto friends樂園
桃園年度最強視覺盛宴「2026桃園燈會」正式開跑，這次以「飛馬耀桃園」為主題打造沉浸式光影樂園。活動從2月25日一路閃耀到3月8日，範圍橫跨虎頭山、南崁溪與三民運動公園。現場不僅有震撼全場的機械動態主燈，還有超萌角色IP與多樣免費遊樂設施。這場融合科技與童趣的嘉年華，絕對是今年春天必衝的打卡行程。
2026桃園燈會 活動資訊
活動日期：2026年2月25日至3月8日
活動地點：虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園
主燈展演：每日18:00起，每30分鐘定期演出一次
2026桃園燈會馬上發小提燈發放資訊
發放日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月3日、3月7日、3月8日
發放地點：燈會現場（虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園）
2026中台灣燈會 活動資訊
活動日期：即日起～3月3日
活動地點：台中中央公園
2026中台灣元宵燈會姆明小提燈發放資訊
燈會期間（2026年2月15日～3月3日）每日下午4時開放排隊，4時30分限量發送。
燈會地點：台中中央公園
2026彰化月影燈季雙IP必拍：櫻桃小丸子、跳跳馬Rody
彰化人期待已久的冬日盛會「2026彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區可愛變身了！這次的主題完全沒在開玩笑，直接請出童年女神櫻桃小丸子和繽紛的跳跳馬Rody一起開派對。從現在開始一直到3月初，每晚都會點亮最浪漫的燈火，不但能看到超巨大的聯名主燈，甚至還有旋轉木馬可以免費乘坐。不管是想約會拍照還是帶小孩來放電，這裡絕對是馬年開春最狂的旅遊首選，趕快把相機充飽電準備出發。
2026彰化月影燈季活動整理
展出時間：即日起至2026年3月1日
點燈時段：每天17點30分至22點00分。
旋轉木馬優惠：憑彰化114年12月至115年2月消費滿300元發票，或現場加入「愛玩彰化」LINE好友即可免費搭乘1次。
集章抽大獎：在月影燈季、花在彰化、員林燈會任選2處掃描QRcode，抽iphone17、switch2。
週末特別限定：週五至週日限定展演九把刀電影《功夫》版雷射光雕。
2026彰化月影燈季RODY跳跳馬小提燈發放資訊
2026員林燈會有黃阿瑪！今年彰化員林燈會與超人氣 IP「黃阿瑪的後宮生活」聯手，打造黃阿瑪旋轉木馬、黃阿瑪達摩等造型燈飾，除了每晚滿半小時上演的主燈秀，更在市區串聯長達3公里的街道光景，一路點燈至3月8日，2/27晚上更有「芒果醬MangoJump」精彩演出，隨後的 2 月 28 日至 3 月 1 日更接力推出主題日活動，讓你整個228連假在員林燈會嗨翻。
2026員林燈會 活動資訊
活動時間：即日起至3/8
活動地點：員林公園 (彰化縣員林市三民街，員林市公所旁)
2026員林燈會黃阿瑪小提燈發放資訊
發放時間：2/14、2/17-2/19、2/27-3/1，晚間6時30分發放
活動地點：員林公園(彰化縣員林市三民街，員林市公所旁)
2026月津港燈節：60組光影藝術登場
走過16個年頭，臺南鹽水的夜晚再度被科技與藝術點亮。臺南市政府文化局於2月3日宣告，備受矚目的「2026臺南月津港燈節」將於2月7日在鹽水月津港親水公園盛大開幕 。本次燈節以「儲存未來鹽水的想像－雲端光景 Cloudscape」為題，邀請國內外藝術家共同執筆，在歷史悠久的古鎮河港上，勾勒出一幅跨越時空的沉浸式光影藍圖 。
2026臺南月津港燈節 活動資訊
活動時間： 即日起至3月8日，每日17:30至23:00 。
3月3日元宵節當日延長點燈至凌晨02:00 。
活動地點：鹽水月津港親水公園
2026高雄燈會：超人力霸王現身愛河
超人力霸王降臨高雄！「2026高雄冬日遊樂園」於2月7日在愛河灣盛大開幕，今年高雄市政府攜手日本人氣IP《超人力霸王》舉辦活動，其中最吸睛的正屬兩座高達15公尺的巨型超人力霸王裝置現身愛河灣，吸引眾多超人力霸王粉絲特地前來朝聖。
2026高雄冬日遊樂園 活動資訊
活動期間：2026年2月７日～2026年3月１日
活動地點：愛河灣、高雄港16至18 號碼頭
2026高雄燈會初代超人力霸王小提燈發放資訊
屏東燈節美學近年來迎來大爆發！根據屏東縣政府最新統計，今年屏東燈節在短短9天的春節假期中，便吸引超過400萬人次湧入賞燈，成功奠定其台灣春節賞燈首選的地位 。這場結合地景藝術、在地文化與尖端聲光技術的視覺盛宴，讓不少網友驚嘆美感開外掛，彷彿將偶像劇場景搬入現實世界 。
2026 屏東燈節 活動資訊
2026元宵節逛燈會順路玩
