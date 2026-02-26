星宇航空出日清泡麵！3大口味、小飛機魚板超萌，一碗45元星宇迷要搶。

星宇航空聯名日清杯麵！質感黑色包裝配上超萌飛機魚板，三款經典口味讓你宅在家也能享受精品級飛機餐。

星宇航空出泡麵！常常被笑稱不務正業的星宇航空，近日話題不斷，不僅找來蔡依林坐鎮為直飛歐洲布拉格重拍新MV，今日在重磅宣布和日本泡麵之王日清食品合作，推出超有梗的聯名杯麵，以亞洲航線為主題，量身打造日式豚骨、港式XO醬與泰式冬蔭功三款道地口味，最驚喜的是裡面竟然藏著可愛的飛機造型魚板，讓你在家只要花3分鐘，就能透過味蕾重溫出國旅遊的幸福感，現在星宇小舖已經正式開賣。



▲星宇航空與日清杯麵最強聯名！一次收集日式豚骨、XO醬海鮮、泰式冬蔭功三種口味，在家也能享受精品航空等級美味。





星宇航空日清聯名杯麵超萌開箱

大家去日本玩一定會掃貨日清泡麵，現在星宇航空直接幫大家把美味搬回家，這次最吸睛的亮點就是日清食品特別開發的飛機造型魚板，既療癒又充滿童趣。口味上推出三款亞洲風味，「日式經典豚骨」擁有醇厚的白色湯頭，喝一口就像坐在日本拉麵店；「港式XO醬海鮮味」、則將鮮甜海鮮與濃郁醬料完美結合，層次感非常豐富。而喜歡重口味的朋友千萬別錯過「泰式冬蔭功」，酸辣平衡的清爽口感完全還原泰國在地靈魂，三種截然不同的風味，讓大家不用買機票出國，在家隨手泡一杯就能隨時開啟一段舌尖上的飛行旅程。



▲打開杯蓋有驚喜！這碗星宇航空日清泡麵裡面竟然有超可愛的飛機魚板。





星宇小舖整箱購買宅配到府

為了回饋廣大的泡麵控，星宇航空這次主打親民的高CP值路線，就是要讓大家整箱扛回家囤貨，目前在官方星宇小舖已經可以買到，一箱24杯只要1099元還包含運費，算下來每杯單價約45元左右非常划算，對於懶得跑超市又想吃美食的人來說真的超方便，不論你是愛吃泡麵的吃貨，還是想蒐集周邊的精品航空粉絲，手腳一定要快，趕緊下單把這箱充滿創意的美味帶回家。



▲宵夜時間來一碗星宇航空日式豚骨泡麵，濃郁的湯頭配上Ｑ彈麵條，再加上專屬的黑色系質感包裝，吃個泡麵也能儀式感滿滿。

星宇航空 ｘ 日清食品 聯名杯麵資訊

開賣日期： 即日起開賣

購買管道： 星宇小舖官方網站 https://starlux.link/8rebeq

聯名口味： 日式經典豚骨、港式XO醬海鮮味、泰式冬蔭功味

商品售價： 每箱共24杯，售價1099元（含運費）

獨家特色： 內含專屬研發飛機造型魚板







