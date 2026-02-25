公館誠品生活新百貨！3000坪誠品插旗水園區新天地，最快今年開幕。

誠品生活進駐公館「水園區新天地」，打造3000坪水岸商場，結合綠地與閱讀，成為台北最新百貨亮點。

台北公館商圈準備要大變身！誠品生活正式公告取得思源街1號的使用權，將進駐由台北自來水處打造的「水園區新天地」。這個全新計畫占地廣大，誠品預計在這裡打造將近3000坪的超大型文創商場，規模甚至超越原有的台大店。未來這裡不僅有滿滿的書香，還結合了2公頃的景觀綠地，讓大家在逛街之餘，也能輕鬆享受新店溪水岸的美麗風景，成為台北室內外通透的休憩首選。

▲公館誠品生活新百貨商場結合2公頃綠地，走出誠品就能在廣場享受愜意的親子休憩時光。





離捷運站只要3分鐘的閱讀天堂

位於公館的全新誠品生活地點地理位置十分方便，從捷運公館站1號出口走路只要3分鐘就能抵達。誠品這次採取大小並行的展店策略，在「公館多目標綜合大樓」內規劃出這座充滿生活感的空間。這裡不只有豐富的圖書與親子藝文體驗，最特別的是它與戶外2公頃的綠地接軌，非常適合全家人在週末帶著野餐墊，來場結合閱讀與自然的放鬆旅行。這座隱身在都市裡的綠色閱讀空間，勢必會成為台北最新的文青集散地。

▲坐擁水岸美景的公館新百貨商場，誠品生活在此串聯起公館商圈。





水園區新天地打造公館生活新地標

充滿話題的「水園區新天地」其實是由3棟大樓組成，功能非常多元。除了大家最期待的誠品商場之外，大樓內部還規劃了精緻餐廳、國際會議廳及辦公空間。未來這裡更會迎來「台北文學館」與「公館運動館」進駐，豐富當地的藝文與運動生活。透過串聯原本的自來水園區與公館水岸，這裡將成為一個集歷史、文化、休閒於一體的綜合園區。預計徹底帶動公館商圈繁榮。

▲位於思源街1號的全新百貨商場大樓群，誠品生活預計在此展開大型特色店點。





公館誠品生活 水園區新天地

園區地點： 台北市中正區思源街1號（公館多目標綜合大樓）。

交通資訊： 捷運公館站1號出口，步行約3分鐘即可抵達。

商場規模： 誠品生活進駐空間約2895坪至3000坪。

園區設施： 誠品生活商場與主題餐廳。

台北文學館、公館運動館（規劃籌備中）。

台北好水故事館、國際會議廳、辦公空間。

2公頃景觀綠地與新店溪水岸步道。

預計進度： 園區預計2026年陸續啟用，誠品開業日期將由官方另行公布。

▲誠品生活進駐公館百貨新地標，預計也將會有誠品書店插旗。





台北公館美食先吃起來！

