CoCo買一送一！冬韻擂焙珍奶買一送一，WBC應援必喝CoCo 2杯88元。

CoCo都可推出冬韻擂焙珍奶好友日2杯70元與3月月禮券2杯88元優惠，粉絲可透過LINE與都可訂線上領券，把握2025/2/25與3/1-3/31限時活動。

▲CoCo都可推冬韻擂焙珍奶好友日優惠，2杯70元暖胃登場。

冬韻擂焙珍奶好友日買一送一

▲CoCo都可冬韻擂焙珍奶結合擂茶與焙奶茶，口感溫潤厚實。

3月月禮券2杯88元

▲CoCo都可3月月禮券指定飲品任選2杯88元，整月適用。

CoCo好友日優惠活動資訊

CoCo買一送一，再加碼2杯88元開喝！這次CoCo都可鎖定冬末初春氣溫變化，推出限時好友日優惠，人氣必喝冬韻擂焙珍奶買一送一，2杯70元就能開喝，這次CoCo再加碼指定飲品2杯88元優惠，線上領券就能入手，飲料控看WBC賽事應援也能喝起來。這次CoCo都可在2/25週三好友日，特別推出超人氣「冬韻擂焙珍奶」買一送一，以馬玉山客家擂茶配方為基底，選用14種穀物與豆類研磨成擂茶粉，融合手工煮製日式鹿兒島焙奶茶，茶香與穀香交織，再搭配蜜珍珠，口感溫潤厚實。在2/25當天線上領券，享L杯第二杯0元，70元就能喝2杯。此外，CoCo再加碼優惠，於3/1至3/31期間，CoCo都可推出Line好友月禮券，享指定品項任選2杯88元。活動品項包含「28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)」於都可訂線上領券即可使用，每人可領6張券，等於最多12杯無論賽事加油或春遊聚會，都能用優惠喝一波。

活動日期：2025/2/25 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動平台：透過官方LINE或都可訂線上點購

活動內容：冬韻擂焙珍奶(L)第二杯0元，每人可領2張券(=4杯飲料)。







CoCo都可月禮券活動資訊

活動日期：2025/3/1-3/31

活動平台：請於都可訂線上領券享優惠

活動品項：28茉粉角輕乳茶(L)、綠茶養樂多(L)、金桔檸檬(L)任選2杯88元