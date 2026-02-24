2026平溪天燈節全攻略！搭平溪支線闖進山城秘境，5大車站鐵道一日遊全紀錄。

2026平溪天燈節即將在二月底盛大登場，透過百年平溪支線鐵路，旅人能從熱鬧的十分老街一路漫遊至幽靜的菁桐，在山城溪谷間尋訪瀑布秘境與採煤記憶。

隨著冬末春初的微風吹拂，台灣最具指標性的節慶之一「2026新北市平溪天燈節」即將正式拉開序幕 。今年的盛會分別於2月27日在平溪國中，以及3月3日在十分廣場舉行，這兩場慶典預計將吸引全球無數旅人齊聚，共同在夜空中點亮祈福的微光 。為了避開擁擠車潮並深化旅遊厚度，新北市政府觀光旅遊局特別建議旅客，最理想的探索方式莫過於搭乘歷史悠久的「平溪支線」鐵路 。這條昔日肩負煤礦運輸重任的鐵道，如今已華麗轉身，成為一條串聯自然景觀、礦業歷史與在地生活的絕美觀光路線 。

鐵道美景第一站。十分老街的天燈與鐵軌共舞

搭乘平溪支線的首站，推薦先抵達熱鬧非凡的十分站 。這裡最獨特的風景莫過於鐵軌兩旁緊鄰的天燈店家與文創小店，形成了鐵道與街道融合的獨特聚落 。除了漫步老街感受天燈文化，旅客只需步行即可探訪周邊的自然奇景，包括壯麗的眼鏡洞瀑布與台灣著名的十分瀑布 。沿途規劃完整的四廣潭吊橋與觀瀑吊橋，為旅人提供了絕佳的視覺角度 。特別是在觀瀑吊橋旁，當火車緩緩駛過跨河鐵橋時，鐵道、吊橋與溪谷交織而成的畫面，正是攝影愛好者絕對不能錯過的必拍瞬間 。



走進幽靜仙境。望古瀑布與慶和吊橋遺跡的時空對話

若想遠離喧囂，乘著列車續行，便能來到整條支線中最為靜謐的望古站 。這裡保留了純樸的山村氣息，步下月台後順著小徑前行，首先映入眼簾的是充滿滄桑美感的慶和吊橋遺跡 。隨著步道深入山林，潺潺的水聲與翠綠的樹蔭交織成天然的交響樂，最終抵達如簾幕般垂落的望古瀑布 。這座隱身於溪谷中的秘境瀑布，水色清澈碧綠，最適合想要放慢步調、細細品味山林之美的旅人在此駐足攝影 。

探尋古厝記憶。嶺腳站的人文與自然交響詩

緊鄰望古的嶺腳站，同樣散發著深厚的人文底蘊 。這裡有昔日作為聚落連通關鍵的嶺腳古橋，默默訴說著往昔歲月 。走進聚落內，可以見證礦業繁盛時期所留下的蔡家洋樓古厝，從其宏偉的紅磚建築中，仍能窺見當年的富庶與輝煌 。此外，隱身於林間溪谷的嶺腳瀑布也在此靜靜綻放魅力，為這段尋幽訪古的旅程，增添了幾分探索大自然的趣味 。

感受在地脈動。平溪老街的火車過屋頂奇觀

當列車抵達平溪站，便進入了這條支線的核心樞紐 。平溪老街沿著坡地與鐵道蜿蜒鋪展，傳統的五金雜貨店與在地美食小吃交錯其中，呈現出最道地的生活風景 。在這裡，抬頭便能看見列車從屋頂上方隆隆駛過的奇景，是平溪最具代表性的意象 。除了美食，周邊還分布著觀音巖、日治時期留下的防空洞以及承載警示歷史的警報鐘，是想要深度了解平溪歷史文化旅人的最佳據點 。

懷舊時光終點。菁桐車站的採煤歲月與礦工便當

最後一站來到終點菁桐站，這裡瀰漫著濃郁的懷舊氛圍 。這座純木造的菁桐車站，見證了數十載的採煤歲月，是台灣保存最完整的鐵路老車站之一 。旅客可以漫步於滿牆掛滿祈願竹筒的老街，參訪菁桐礦業生活館與保存完好的日式宿舍群，深入探索過往繁榮的煤礦產業脈絡 。在離開前，品嚐一份充滿在地溫情的傳統礦工便當，在木製月台上吹著微風，為這趟充滿自然美景與文化厚度的山城一日遊畫下完美的句點 。

