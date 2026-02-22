不想開工怎麼辦！5大收心指南搞定收假症候群，9天連假後輕鬆回歸。

當九天長假的鐘聲緩緩落下，重返職場的壓力總讓人喘不過氣。面對收假症候群帶來的焦慮與疲憊，我們需要一套科學且具質感的收心指南，從飲食、作息到心理建設，逐步找回生活的主控權。

春節9天連假即將進入尾聲，從悠閒的度假模式切換回現實世界，對許多人來說是一場心理與生理的雙重考驗。不少人在假期倒數時，內心總會掙扎著不想開工，甚至產生莫名的焦慮感。想要優雅地對抗這種收假壓力，關鍵在於緩慢恢復規律作息，並預留1天的緩衝期作為過渡，讓身心有足夠的時間重新對齊生活步調。

▲連假結束不崩潰。收心儀式感讓你重拾工作動力，擺脫失眠與疲勞



識破收假症候群的身心警訊

隨著復工的日子逐漸接近，不少上班族或學生會開始出現不想出門、對工作提不起勁的情緒。若在此時感到焦慮、疲勞、睡眠障礙、頭痛、食慾不振，或是注意力難以集中，這很可能就是典型的「收假症候群」。專家說明，在長假過後，身體與心理往往無法立即調整回平日的規律節奏，尤其是經過9天徹底放鬆的年假，突如其來的壓力轉換對身心都是一大挑戰。

建立收心儀式感與環境整理

為了緩解重返工作崗位的抗拒感，專家建議在假期的最後1至2天開始進行「收心儀式」。這包括整理辦公用品、清理桌面或是預先準備好第一天上班要穿的服裝，這些具體的行動能向大腦傳遞假期已結束的信號。此外，練習腹式呼吸也是一種有效的紓壓方式，透過緩慢地吸氣與吐氣，將工作壓力想像成廢氣排出體外，能有效平穩焦慮與憂鬱的情緒。

逐步調整生理時鐘與作息

收假的關鍵在於「提早」二字。專家指出，應在收假前2至3天開始，每天嘗試提早入睡與起床，避免在最後一天才熬夜趕工或狂歡。同時應減少睡前使用電子產品的時間，降低藍光對睡眠質訊的干擾。透過這種循序漸進的調整，可以有效減少假期帶來的生理時差，讓身體在開工首日便能自動恢復到高效能的工作狀態，避免瞬間落差帶來的生理不適。

清淡飲食與健康生活策略

飲食對於心理調適也扮演著重要角色。在連假期間的暴飲暴食後，專家建議應將含糖飲料替換為足夠的白開水，並改吃少油、少鹽的清淡食物以減輕腸胃負擔。增加蔬果攝取量，並選擇富含維生素B6的食物如魚類、堅果與香蕉，能幫助大腦分泌穩定情緒的物質。維持適量運動與均衡營養，不僅能找回流失的體力，也能提升應對高壓環境的心理韌性。

制定工作計畫降低開工壓力

在假期的最後一天，可以先列出開工第一週的待辦清單，讓自己對未來的行程心中有數。專家建議，開工首日不宜安排過於高壓或複雜的工作，應從低強度的任務開始，給予自己充分的適應時間。若在復工後身心不適的狀況持續超過2週，甚至已經影響到日常生活，則建議尋求專業心理諮詢的協助。平衡工作與生活，學會下班後給予自身休息的時間，才是長久維持身心健康的關鍵。

▲專家教你開工收心操。調整生理時鐘與清淡飲食，告別焦慮迎接大吉

長假收心懶人包：5大維度重拾開工動力

關鍵作息調整（生理時鐘重整）

提前開跑： 建議於收假前 2 至 3 天開始，每日提早 30 分鐘入睡與起床。

數位排毒： 睡前 1 小時遠離手機、平板等電子產品，減少藍光刺激。

穩定節奏： 讓生理時鐘逐步回歸工作日的律動，避免首日起床痛苦掙扎。

飲食策略調整（營養修復指南）

清淡為主： 告別連假大魚大肉，改以少油、少鹽的飲食減輕腸胃負擔。

水分補充： 以白開水取代含糖飲料，提升代謝效率。

情緒好食： 攝取堅果、香蕉、魚類等富含維生素 B6 的食物，幫助心情放鬆。

心理建設與儀式感（焦慮緩解方案）

環境清理： 透過整理辦公桌、書包或準備開工服裝，建立假期結束的心理暗示。

壓力釋放： 運用「腹式呼吸法」，閉眼緩慢吸氣、吐氣，調節焦慮情緒。

接受情緒： 認同想玩的心情是正常的，不必過度苛責自己，保持積極心態。

工作執行規劃（高效復工清單）

預留緩衝： 假期的最後 1 天不安排高壓活動，專注於心情沉澱。

清單排序： 提前列出開工首週待辦事項，並將任務由輕到重排序。

低壓啟動： 首個工作日安排較輕鬆的行政或整理工作，讓大腦逐步加溫。

身心警訊偵測（專業協助評估）