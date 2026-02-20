不開車玩台北！5條台北不塞車旅遊提案，森林步道、櫻花搭捷運出發去。

2026台北走春不塞車，搭捷運輕鬆玩遍貓空魯冰花海、內湖夢幻夜櫻與信義區溪水秘境，享受空城感賞花行程。

誰說過年只能塞車出遊！許多人說過年台北就是空城，但只有台北人才知道過年出遊的美好，不用開車忍受塞車之苦，更沒有找不到停車位的困惱，只要搭捷運、搭公車就能輕鬆享受大自然的美好，無論是貓空金黃色的魯冰花海、古亭河濱的紫色花海、內湖浪漫夜櫻花，還是漫步在森林步道中，都只要坐上大眾交通工具就能輕鬆抵達。窩客島特別整理5大不塞車台北旅遊提案，無論何時都能來趟輕鬆的走春小旅行



▲貓纜指南宮站賞櫻最前線，坐在纜車上俯瞰滿山紅粉花海，體驗全台最美的雲端賞花行程。

▲古亭河濱公園花海必拍亮點，透過透明相機造景框住夢幻花毯，是 2026 台北賞花最強打卡聖地。

貓空樟樹步道感受慢活微觀

貓空樟樹步道這幾年已經成為台北人過年的固定儀式。今年特別以「慢遊微觀」為主題，將 6000 平方公尺的魯冰花海幻化成大地的金黃風鈴。以前這片花海是茶農留給大地的綠肥，現在則是我們放慢節奏的理由。推薦大家可以試試最新的「冒險盲盒」體驗，近距離觀察花海細節。或是參與手作 DIY 彩繪小碳包。最後再鑽進茶莊喝一杯現泡的鐵觀音，順道造訪附近的壺穴吊橋欣賞地質景觀，感受那種屬於貓空的清幽韻味。





貓空樟樹步道：魯冰花季

花期： 即日起至 2026 年 2 月底

活動： 冒險盲盒、彩繪小碳包 DIY、套色印章蒐集。

順遊： 壺穴吊橋、指南風景區、祈福山徑。



▲2026 貓空樟樹步道必看金黃魯冰花海，搭配可愛牛車造景拍出超療癒田園風美照。

內湖樂活公園夢幻夜櫻

如果喜歡浪漫氛圍，那絕對不能錯過內湖的 2026 樂活夜櫻季。沿著內溝溪緩緩綻放的寒櫻與八重櫻，白天清新動人，晚上點燈後更是美得像日劇現場。今年活動特別加碼了「星空電影院」。讓大家可以在櫻花樹下與摯愛一起看電影。現場還有文創風格市集與各類阿卡貝拉人聲表演。適合全家大小在晚飯後漫步過來。看完花推薦去東湖老字號水餃店「王家水餃館」填飽肚子，或是到鄰近的大湖公園散步，享受都市叢林中的愜意感。





內湖樂活公園：樂活夜櫻季

日期： 2026/01/30 至 2026/02/22

亮點： 星空電影院、風格市集、點燈儀式。

順遊： 東湖美食「王家水餃館」、大湖公園。



▲2026內湖樂活夜櫻季浪漫點燈。

信義豹山溪步道尋找城市秘境

想消耗年菜的卡路里卻不想爬那種人擠人的象山，那一定要試試看就在信義商圈旁邊的豹山溪步道。這條步道走的是「低干擾」風格，完整保留了山澗地形。沿途可以聽到潺潺流水聲，彷彿瞬間從繁華的百貨區切換到原始山林。全程徒步約 50 分鐘就能走完。下山正好連接永春埤濕地公園。這是一個連台北在地人都不一定知道的避世景點。運動完正好去松山文創園區看場展覽，非常推薦給想在 2026 春節健身又想清靜的朋友。





豹山溪步道 健行路線

交通資訊： 象山站 2 號出口至象山公園，途經豹山溪步道，終點為永春埤濕地公園。

順遊： 松菸文創園區、信義區百貨商圈。



▲隱身信義區的豹山溪步道是台北世外桃源，沿著手作步道聽潺潺水聲享受森林芬多精。

▲信義區豹山溪步道親水好走，綠意盎然的溪谷與平緩木棧道，讓你在城市中一秒進入慢活時光。





古亭河濱花海 帶長輩出遊推薦

想要拍出那種歐洲莊園風的過年美照，來古亭河濱公園花海就對了！今年以粉紫色系為主視覺，種滿了醉蝶花與維多利亞鼠尾草。交織出如夢似幻的紫色波浪感。這裡交通非常方便。只要搭捷運到公館站或古亭站就能直達。今年還特別打造「初春限定拍攝點」，滿足打家賞花、拍美照打卡的慾望。拍完美照建議順路去公館水源市場找尋隱藏版排隊美食，或是到寶藏巖國際藝術村走走，是帶著長輩也能輕鬆走玩的平坦路線。





古亭河濱花海：紫色波浪

特色： 醉蝶花、維多利亞鼠尾草、船型眺望台。

順遊： 公館商圈、寶藏巖國際藝術村、自來水博物館。



▲2026 古亭河濱公園花海打造粉紫波浪浪漫景緻，必拍大型相機造景與彩色醉蝶花，是台北捷運直達的最美打卡聖地。

▲搭捷運至公館步行就能到的古亭花海。





指南風景區賞櫻祈福求好運

走春當然少不了「指南風景區」洗滌心靈的祈福之旅！這裡有兩條風格截然不同的步道。前山是古樸莊重的竹柏參道，兩側大樹林立非常消暑。後山則是靜謐的祈福山徑。2 月底正好是山櫻花盛開的季節。整座山頭被粉嫩色調點綴得喜氣洋洋。建議大家可以搭乘貓空纜車到「指南宮站」。一出站就能被滿滿的花香包圍。最後在指南宮參拜祈求馬年順遂。再搭纜車回到動物園看看可愛的熊貓，完成一個充滿正能量的走春大賞。





指南風景區 櫻花祈福

花種： 山櫻花預計 2 月底至 3 月上旬綻放。

交通： 貓纜指南宮站或公車 530、棕 15。

順遊： 指南宮祈福、竹柏參道、動物園。



▲指南宮竹柏參道上的日式石燈籠超好拍，沿階而上開啟一場洗滌心靈的台北走春祈福之旅。

▲搭乘貓空纜車至指南宮站，一出站就能近距離欣賞粉紅山櫻花綻放，是春季台北賞櫻首選。





台北走春加碼推薦！

