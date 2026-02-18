> 美食 > 2026全台燈節15款小提燈領取方式！瑪利歐磚塊小提燈 台中姆明小題燈，黃阿瑪貓貓提燈必搶。

2026全台燈節15款小提燈領取方式！瑪利歐磚塊小提燈 台中姆明小題燈，黃阿瑪貓貓提燈必搶。

tiger Walker 玩樂季2026小提燈元宵節燈節提燈
2026-02-18 16:00文字：編輯 張人尹 圖片提供:各燈會主辦單位、各縣市政府
編輯 張人尹

編輯 張人尹

2026全台燈會小提燈怎麼領、怎麼拿，元宵節小提燈看這一篇就夠！每年元宵節不只全台各地舉辦繽紛的燈會活動，春節走春期間就可以賞燈、拍美照，此外還有大人小孩都必搶的「燈會周邊小物」小提燈，更是年年都掀起話題。這次窩客島整理全台各縣市燈會，共15款不同造型元宵小提燈發放方式，不只小朋友愛玩，連大人也想收藏。

▲2026全台燈節15款小提燈領取方式！瑪利歐磚塊小提燈 台中姆明小題燈，黃阿瑪貓貓提燈必搶。
▲2026全台燈節15款小提燈領取方式！瑪利歐磚塊小提燈 台中姆明小題燈，黃阿瑪貓貓提燈必搶。

2026台灣燈會在嘉義：喔熊馬抵嘉小提燈

2026台灣燈會推出可愛造型小提燈，以「馬」與「嘉義」的連結，搭配台灣觀光代言人「喔熊」，命名為「喔熊馬抵嘉」小提燈。以喔熊騎在木馬上做為造型。除了作為提燈之外，提燈木馬底部設計成收納空間，能將文具、糖果或小飾品放置其中，還可做為桌上可愛裝飾。

2026台灣燈會小提燈發放資訊

發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)
發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。
▲2026台灣燈會在嘉義：喔熊馬抵嘉小提燈，圖片來源：嘉義縣政府
▲2026台灣燈會在嘉義：喔熊馬抵嘉小提燈，圖片來源：嘉義縣政府


2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈

不只有喔熊小提燈，今年台灣燈路首度與「超級瑪利歐」合作，推出超可愛「？磚塊造型限量小提燈」，呼應遊戲中的小道具。想要獲得？磚塊造型小提燈，粉絲們可以在2月12日至2月24日期間，透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行線上抽籤登記，2月25抽出得獎者，並在3/3-3/15燈會活動期前領取。

沒抽中的粉絲也不用擔心，也可以在3/3-3/15燈會活動期間，每日上午9點加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，選擇可兌換的時段，額滿為止，完成預約後即可依指定時間到現場免費領取小提燈。

2026台灣燈會小提燈發放資訊

1、登記抽獎：2/12-2/24於「慢遊嘉義LINE官方帳號」抽籤登記，2/25抽出得獎者。中獎人在3/3-3/15燈會活動期間依預約時段領取。
2、現場登記：3/3-3/15每日上午9點加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，額滿為止。
▲2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈，圖片來源：2026台灣燈會在嘉義
▲2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈，圖片來源：2026台灣燈會在嘉義


2026台北燈節：柯博文小提燈

每年最受親子族群關注的小提燈，今年同樣成為焦點。2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，設計融合機械線條與未來感城市風格，兼具互動趣味與收藏價值，讓孩子提燈賞燈也能感受科技感節慶氛圍。小提燈將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放，並於3月1日至3月2日同步於各行政區限量發送。實際發放地點與時間仍待公布，主辦單位也提醒民眾持續關注台北燈節官網，掌握最新領燈資訊。

2026台北燈節小提燈發放資訊

3月1日至3月3日於西門與花博展區、3月1日至3月2日各行政區同步限量發送。
全文介紹：2026台北燈節是變形金剛！擴大雙展區，10公尺柯博文主燈、小提燈發送攻略。
▲2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放。
▲2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放。


2026新北燈會：Horses(好事)轉來小提燈、金馬舞錢小提燈

這次新北燈會針對馬年，推出可愛Horses(好事)轉來小提燈，以旋轉木馬為概念，打造滿滿童話風格。此外，還有一款特別版「金馬舞錢小提燈」，結合了搖搖馬、搖錢樹、聚寶盆等概念，讓粉絲們不只可以把提燈作為擺飾、也可當作存錢同使用。每個特別版「金馬舞錢小提燈」中都附贈1元硬幣，並且在馬背上設置了1元硬幣的放置孔位，象徵「馬上有錢」，增添新年吉祥寓意。

2026新北燈會小提燈發放資訊

1、115年2月22日(大年初六)新北燈會現場首次限量發放3000份Horses(好事)轉來小提燈搶先拿。
2、115年2月26日、2月27日各區公所發放Horses(好事)轉來小提燈。
3、於「新北民政保平安FB粉絲專頁」觀看2月22日(日)「2026新北燈會開幕」直播影片按讚並留言，將抽出100位民眾可幸運獲得特別版金馬舞錢小提燈。
▲2026新北燈會：Horses(好事)轉來小提燈、金馬舞錢小提燈，圖片來源：新北市政府
▲2026新北燈會：Horses(好事)轉來小提燈、金馬舞錢小提燈，圖片來源：新北市政府


2026桃園燈會：馬上發小提燈

2026桃園燈會特別設計「馬上發」小提燈，是由大師洪新富老師操刀，造型是一架載著馬吉機長的飛機，超級呼應桃園機場的在地特色。設計上還藏了許多小心機，螺旋槳寓意錢賺，提把則是銅錢造型，最厲害的是擋風玻璃處居然設計了存錢孔，燈會結束後帶回家直接變身可愛的存錢筒，實用又環保。記得看準發放時間去現場排隊領取，讓這架發財飛機載著大家今年一路發發發。

2026桃園燈會小提燈發放資訊

發放日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月3日、3月7日、3月8日
發放地點：燈會現場（虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園）
全文介紹：2026桃園燈會亮點！13米旋轉飛馬、dtto friends樂園3大燈區，小提燈這樣領。
▲超吸睛的「馬上發」飛機造型小提燈，由馬吉機長帶你穩健前行，還能變身存錢筒，實用又可愛。
▲超吸睛的「馬上發」飛機造型小提燈，由馬吉機長帶你穩健前行，還能變身存錢筒，實用又可愛。


2026中台灣元宵燈會：小提燈-姆明(Moomin)

台中2026中台灣元宵燈會，這次特別以人氣角色「姆明」燈飾吸引話題，同時也設計專屬的「姆明小提燈」讓粉絲們收藏。這次小提燈更加入了「鐵馬」元素，可愛姆明騎著鐵馬更俏皮可愛。在燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分限量發送，粉絲們不要錯過。

2026中台灣元宵燈會小提燈發放資訊

燈會期間（2026年2月15日～3月3日）每日下午4時開放排隊，4時30分限量發送。
燈會地點：台中中央公園
燈會全文介紹：2026中台灣燈會搶先看！巨型姆明在湖面划船，台中中央公園變身姆明樂園。
▲2026中台灣元宵燈會：小提燈-姆明(Moomin)，圖片來源：台中市政府
▲2026中台灣元宵燈會：小提燈-姆明(Moomin)，圖片來源：台中市政府


2026彰化月影燈季：RODY小提燈

「2026彰化月影燈季」在八卦山大佛風景區可愛變身了！這次的主題完全沒在開玩笑，直接請出童年女神櫻桃小丸子和繽紛的跳跳馬Rody一起開派對。這次2026彰化月影燈季也設計三款顏色的「RODY小提燈」分別在開幕日、2/14限量發放，後續發放資訊以彰化縣政府 城市暨觀光發展處FB「愛玩彰化」官方公告為準。

2026彰化月影燈季小提燈發放資訊

依彰化縣政府 城市暨觀光發展處FB「愛玩彰化」、以及「2026彰化月影燈季」官網公告為準。
燈會全文介紹：彰化月影燈季可愛爆擊！櫻桃小丸子騎跳跳馬光雕秀，點燈時間 交通先看。
▲2026彰化月影燈季：RODY小提燈，圖片來源：彰化月影燈季官方粉絲團
▲2026彰化月影燈季：RODY小提燈，圖片來源：彰化月影燈季官方粉絲團


2026員林燈會：黃阿瑪的後宮生活聯名提燈

這次超萌貓貓「黃阿瑪」降臨2026員林燈會，除了有大型燈飾打卡點之外，更燈會限量推出「黃阿瑪的後宮生活聯名提燈」讓粉絲們把立體造型的阿瑪帶回家。發放時間為2/14點燈日 、初一到初三（2/17-2/19），以及228連假三天(2/27-3/1)，晚間6時30分發放，貓奴不能錯過。

2026員林燈會小提燈發放資訊

發放時間：2/14、2/17-2/19、2/27-3/1，晚間6時30分發放
活動地點：員林公園(彰化縣員林市三民街，員林市公所旁)
▲2026員林燈會：黃阿瑪的後宮生活聯名提燈，圖片來源：黃阿瑪的後宮生活官方粉絲團
▲2026員林燈會：黃阿瑪的後宮生活聯名提燈，圖片來源：黃阿瑪的後宮生活官方粉絲團


2026北港燈會：糖結晶體小提燈

2026北港燈會超美！2026北港燈會小提燈特別邀請剪紙大師楊士毅老師，以「糖結晶體」為核心設計，透過剪紙雕花工藝，結合北港糖業元素，打造充滿巧思的投影小提燈。在活動期間每日18:00起，到水道頭文化園區服務台，依規定完成社群打卡步驟，就可免費獲得小提燈(每日限量)。

2026北港燈會小提燈發放資訊

領取時間：2/14－3/8 每日 18:00起
領取方式：於水道頭文化園區活動服務台，經工作人員確認完成打卡步驟，即可索取小提燈(每日限量)。
▲2026北港燈會：糖結晶體小提燈，圖片來源：雲林縣政府文化觀光處
▲2026北港燈會：糖結晶體小提燈，圖片來源：雲林縣政府文化觀光處


2026月津港燈節：雲寶小提燈

2026月津港燈節這次設計限量小提燈「雲寶」，以雲朵造型設計，搭配正反兩面不同天氣、表情，底下燈光還能投影出星芒圖樣，讓許多粉絲敲碗。想要收藏這一款「雲寶小提燈」，目前只能在「月津港燈節」FB官方粉絲團貼文底下，參加留言抽獎活動，在2/24抽出得獎者。

2026月津港燈節小提燈發放資訊

即日起至2/23（一） 午夜24:00止，於「月津港燈節」FB官方粉絲團貼文底下，參加留言抽獎活動，2/24抽出得獎者。
▲2026月津港燈節：雲寶小提燈，圖片來源：月津港燈節官方臉書粉絲團
▲2026月津港燈節：雲寶小提燈，圖片來源：月津港燈節官方臉書粉絲團


2026台南行春：卡比胖拉小提燈

台南市政府在2026推出限定「卡比胖拉小提燈」，以超萌水豚作為立體造型設計，並且在多個地點發送。2月27、28日每天上午10時30分至下午1時30分，於虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村限量發送。2月27日起，到新營區新營波光節、月津港燈節，以及指定遊憩區賞燈或消費，也可免費贈送。

2026台南小提燈發放資訊

2月27、28日每天上午10時30分至下午1時30分，於虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村限量發送。
2月27日起，於指定遊憩區消費免費送、及新營區新營波光節、月津港燈節免費贈送。
▲2026台南行春：卡比胖拉小提燈，圖片來源：臺南市政府
▲2026台南行春：卡比胖拉小提燈，圖片來源：臺南市政府


2026高雄燈會：初代超人力霸王小提燈

今年高雄燈會燈會首度攜手日本經典英雄IP「超人力霸王」，以「超人降臨港都」為主題，並且推出限量「初代超人力霸王」小提燈，亮點在於小提燈可以呈現站立、坐姿以及飛行等多種姿態，讓粉絲們搶著要收藏。免費發放期間為2/27－2/28下午16:00起，於高雄港 18 號碼頭現場排隊領取，每人最多領取2盞。

2026高雄燈會小提燈發放資訊

發放時間：2/27－2/28下午16:00起
發放地點：高雄港 18 號碼頭現場排隊領取，每人最多領取2盞。
燈會全文介紹：超人力霸王現身高雄！2026高雄冬日遊樂園盛大開幕，15公尺高超人力霸王帥氣登場。
▲2026高雄燈會：初代超人力霸王小提燈，圖片來源：高雄市政府
▲2026高雄燈會：初代超人力霸王小提燈，圖片來源：高雄市政府


2026屏東燈節：馬耀風情小提燈

2026屏東燈節設計專屬限量「馬耀風情小提燈」，在造型上以風琴摺紙設計，打造圓筒狀復古提燈。除了在提燈側面以紅底、金馬圖案設計之外，由題等底下的光線也能投影出駿馬光影、以及2026屏東字樣，增加視覺效果。屏東縣政府在1/23-2/21推出多個地點場次發放，讓民眾都有機會能夠領取限量小提燈。

2026屏東燈節小提燈發放資訊

2月13日、2月14日及至2月15日上午10時至發完為止，於屏東火車站、潮州火車站、枋寮火車站、東港轉運站、水門轉運站、海口看海美術館、內埔社會福利服務中心及恆春社會福利服務中心發放。

2月19日(初三)、2月20日(初四) 及2月21日(初五)下午5時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。

燈會全文介紹：2026屏東燈節美翻！4大燈區點亮屏東，小提燈怎麼領、接駁車怎麼搭先看。

▲2026屏東燈節：馬耀風情小提燈，圖片來源：i屏東～愛屏東 官方粉絲團
▲2026屏東燈節：馬耀風情小提燈，圖片來源：i屏東～愛屏東 官方粉絲團


2026花蓮太平洋燈會：翻閱奇蹟小提燈

2026 花蓮太平洋燈會推出限定版小提燈「翻閱奇蹟」，以書頁造型作為設計，翻開書頁就能亮燈，在書頁間呈現彩色手繪圖案的小馬，增添童趣與溫馨風格。「翻閱奇蹟」不只能作為小提燈，也能作為居家小夜燈使用，元宵節過後直接變成擺飾收藏。

2026花蓮太平洋燈會小提燈發放資訊

發放地點：花蓮日出香榭大道
發放場次：
2/7–3/2晚間18:30–21:30發放，每日限量 50 份。
3/3 元宵16:00開放排隊、16:30 開始發放，限量888份。
▲2026花蓮太平洋燈會：翻閱奇蹟小提燈，圖片來源：花蓮縣政府
▲2026花蓮太平洋燈會：翻閱奇蹟小提燈，圖片來源：花蓮縣政府


2026冬山舊河港燈節：搖搖馬小提燈

2026冬山舊河港燈節在2月28日(六）舉辦一年一度元宵花火節，這次特別推出限量600份「元宵搖搖馬小提燈」免費領取，粉嫩系搖搖馬小提燈在活動期間2月28日(六）晚間18:30於元宵花火節會場服務台限量發放，發完為止。

2026冬山舊河港燈節小提燈發放資訊

發放時間：2月28日(六）晚間18:30
發放地點：2026冬山舊河港燈節 元宵花火節會場服務台（冬山火車站前廣場）
▲2026冬山舊河港燈節：搖搖馬小提燈，圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所
▲2026冬山舊河港燈節：搖搖馬小提燈，圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所

全台小提燈加碼：7-11卡通燈籠

不只各地區燈節推出限定小提燈，在7-11更推出多款「元宵節卡通燈籠」，讓粉絲們在家樓下就能買，提供超人氣DINOTAENG、迪士尼米奇米妮、奇奇蒂蒂、超萌史努比、奧拉夫等14大肖像IP。其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作，推出「嚕嚕米提燈」，每款售價只要49元，大人小孩通通買起來。
▲7-ELEVEN推出可愛卡通主題燈籠，每個49元。
▲7-ELEVEN推出可愛卡通主題燈籠，每個49元。


