2026全台燈會小提燈怎麼領、怎麼拿，元宵節小提燈看這一篇就夠！每年元宵節不只全台各地舉辦繽紛的燈會活動，春節走春期間就可以賞燈、拍美照，此外還有大人小孩都必搶的「燈會周邊小物」小提燈，更是年年都掀起話題。這次窩客島整理全台各縣市燈會，共15款不同造型元宵小提燈發放方式，不只小朋友愛玩，連大人也想收藏。



▲2026全台燈節15款小提燈領取方式！瑪利歐磚塊小提燈 台中姆明小題燈，黃阿瑪貓貓提燈必搶。

2026台灣燈會在嘉義：喔熊馬抵嘉小提燈

2026台灣燈會小提燈發放資訊

▲2026台灣燈會在嘉義：喔熊馬抵嘉小提燈，圖片來源：嘉義縣政府

2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈

2026台灣燈會小提燈發放資訊

▲2026台灣燈會在嘉義：超級瑪利歐？磚塊造型的限量小提燈，圖片來源：2026台灣燈會在嘉義

2026台灣燈會推出可愛造型小提燈，以「馬」與「嘉義」的連結，搭配台灣觀光代言人「喔熊」，命名為「喔熊馬抵嘉」小提燈。以喔熊騎在木馬上做為造型。除了作為提燈之外，提燈木馬底部設計成收納空間，能將文具、糖果或小飾品放置其中，還可做為桌上可愛裝飾。發放時間：3月3日(星期二)起至3月15日(星期日)發放地點：靠近主展區的太子大道與信義二路交叉口（近永慶高中）。每日下午三點起，將限量發放，每人僅限領取一盞，發完為止。不只有喔熊小提燈，今年台灣燈路首度與「超級瑪利歐」合作，推出超可愛「？磚塊造型限量小提燈」，呼應遊戲中的小道具。想要獲得？磚塊造型小提燈，粉絲們可以在2月12日至2月24日期間，透過「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行線上抽籤登記，2月25抽出得獎者，並在3/3-3/15燈會活動期前領取。沒抽中的粉絲也不用擔心，也可以在3/3-3/15燈會活動期間，每日上午9點加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，選擇可兌換的時段，額滿為止，完成預約後即可依指定時間到現場免費領取小提燈。1、登記抽獎：2/12-2/24於「慢遊嘉義LINE官方帳號」抽籤登記，2/25抽出得獎者。中獎人在3/3-3/15燈會活動期間依預約時段領取。2、現場登記：3/3-3/15每日上午9點加入「慢遊嘉義LINE官方帳號」進行當日現場登記，額滿為止。





2026台北燈節：柯博文小提燈

2026台北燈節小提燈發放資訊

▲2026台北燈節小提燈以柯博文為主題，將於3月1日至3月3日於西門與花博展區發放。

2026新北燈會：Horses(好事)轉來小提燈、金馬舞錢小提燈

2026新北燈會小提燈發放資訊

1、115年2月22日(大年初六)新北燈會現場首次限量發放3000份Horses(好事)轉來小提燈搶先拿。



3、於「新北民政保平安FB粉絲專頁」觀看2月22日(日)「2026新北燈會開幕」直播影片按讚並留言，將抽出100位民眾可幸運獲得特別版金馬舞錢小提燈。

▲2026新北燈會：Horses(好事)轉來小提燈、金馬舞錢小提燈，圖片來源：新北市政府

2、115年2月26日、2月27日各區公所發放Horses(好事)轉來小提燈。3、於「新北民政保平安FB粉絲專頁」觀看2月22日(日)「2026新北燈會開幕」直播影片按讚並留言，將抽出100位民眾可幸運獲得特別版金馬舞錢小提燈。

2026桃園燈會：馬上發小提燈

2026桃園燈會小提燈發放資訊

▲超吸睛的「馬上發」飛機造型小提燈，由馬吉機長帶你穩健前行，還能變身存錢筒，實用又可愛。

2026中台灣元宵燈會：小提燈-姆明(Moomin)

2026中台灣元宵燈會小提燈發放資訊

▲2026中台灣元宵燈會：小提燈-姆明(Moomin)，圖片來源：台中市政府

2026彰化月影燈季：RODY小提燈

2026彰化月影燈季小提燈發放資訊

▲2026彰化月影燈季：RODY小提燈，圖片來源：彰化月影燈季官方粉絲團

2026員林燈會：黃阿瑪的後宮生活聯名提燈

2026員林燈會小提燈發放資訊

▲2026員林燈會：黃阿瑪的後宮生活聯名提燈，圖片來源：黃阿瑪的後宮生活官方粉絲團

2026北港燈會：糖結晶體小提燈

2026北港燈會小提燈發放資訊

▲2026北港燈會：糖結晶體小提燈，圖片來源：雲林縣政府文化觀光處

2026月津港燈節：雲寶小提燈

2026月津港燈節小提燈發放資訊

▲2026月津港燈節：雲寶小提燈，圖片來源：月津港燈節官方臉書粉絲團

2026台南行春：卡比胖拉小提燈

2026台南小提燈發放資訊

▲2026台南行春：卡比胖拉小提燈，圖片來源：臺南市政府

2026高雄燈會：初代超人力霸王小提燈

2026高雄燈會小提燈發放資訊

▲2026高雄燈會：初代超人力霸王小提燈，圖片來源：高雄市政府

2026屏東燈節：馬耀風情小提燈

2026屏東燈節小提燈發放資訊

2月19日(初三)、2月20日(初四) 及2月21日(初五)下午5時30分於縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台發放；勝利星村將軍之屋下午3時發放。

燈會全文介紹：2026屏東燈節美翻！4大燈區點亮屏東，小提燈怎麼領、接駁車怎麼搭先看。



▲2026屏東燈節：馬耀風情小提燈，圖片來源：i屏東～愛屏東 官方粉絲團

2026花蓮太平洋燈會：翻閱奇蹟小提燈

2026花蓮太平洋燈會小提燈發放資訊

▲2026花蓮太平洋燈會：翻閱奇蹟小提燈，圖片來源：花蓮縣政府

2026冬山舊河港燈節：搖搖馬小提燈

2026冬山舊河港燈節小提燈發放資訊

▲2026冬山舊河港燈節：搖搖馬小提燈，圖片來源：宜蘭縣冬山鄉觀光產業發展所

全台小提燈加碼：7-11卡通燈籠

▲7-ELEVEN推出可愛卡通主題燈籠，每個49元。

2026 花蓮太平洋燈會推出限定版小提燈「翻閱奇蹟」，以書頁造型作為設計，翻開書頁就能亮燈，在書頁間呈現彩色手繪圖案的小馬，增添童趣與溫馨風格。「翻閱奇蹟」不只能作為小提燈，也能作為居家小夜燈使用，元宵節過後直接變成擺飾收藏。發放地點：花蓮日出香榭大道發放場次：2/7–3/2晚間18:30–21:30發放，每日限量 50 份。3/3 元宵16:00開放排隊、16:30 開始發放，限量888份。2026冬山舊河港燈節在2月28日(六）舉辦一年一度元宵花火節，這次特別推出限量600份「元宵搖搖馬小提燈」免費領取，粉嫩系搖搖馬小提燈在活動期間2月28日(六）晚間18:30於元宵花火節會場服務台限量發放，發完為止。發放時間：2月28日(六）晚間18:30發放地點：2026冬山舊河港燈節 元宵花火節會場服務台（冬山火車站前廣場）不只各地區燈節推出限定小提燈，在7-11更推出多款「元宵節卡通燈籠」，讓粉絲們在家樓下就能買，提供超人氣DINOTAENG、迪士尼米奇米妮、奇奇蒂蒂、超萌史努比、奧拉夫等14大肖像IP。其中更首次與台中市政府燈會主題燈會合作，推出「嚕嚕米提燈」，每款售價只要49元，大人小孩通通買起來。