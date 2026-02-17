2026台北展覽24大必逛懶人包！台北華山蜷川實花展、科教館航海王特展、松菸咒術迴戰展等，假日必逛台北展覽推薦。

2026台北展覽推薦24大必逛懶人包！針對春節、寒假假期，台北華山、松菸園區等推出動漫展覽、親子展覽、IG打卡美拍系展覽，窩客島一次幫你集結24大台北展覽，像是動漫展覽日本航海王特展、芙莉蓮特展、咒術迴戰展來台，IG網美打卡必拍展覽則有華山蜷川實花展、畢卡索沈浸式展覽，假日就揪人跟著這份台北展覽清單，不怕沒地方去。



▲2026台北展覽推薦！24大必逛台北展覽不只蜷川實花、航海王，別再說台北無聊。



▲2026台北展覽推薦!24大必逛台北展覽不只蜷川實花、航海王,別再說台北無聊。





2026台北展覽推薦必逛：維也納美景宮宮百年花繪名作展

沈浸式克林姆打卡點必拍！奧地利國寶級美術館維也納美景宮首次來台展出，一次帶來近60幅花卉主題真跡名作，包括克林姆、席勒、勞爾等大師等真跡名作，《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展》內不只名畫真跡，更打造沈浸式克林姆光影空間，讓你逛展覽、打卡美拍，展覽即將於12/5到3/22在國立歷史博物館展出，必拍真跡名作、沈浸式光影空間帶你一次看。



全文介紹：克林姆真跡來台北！維也納美景宮花繪展沈浸式克林姆展區，克林姆周邊音樂盒必收。



▲克林姆真跡首度來台！維也納美景宮花卉名作展近60幅名作來台，克林姆沈浸式花園展必拍。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：信義區富邦美術館特展

最新信義區展覽搶先看！信義區富邦美術館於12月24日起推出「步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德」，一次集結三位20世紀最具代表性的現代雕塑與藝術大師，這次展覽帶來多件國際級經典名作，包括創下雕塑史上最高拍賣價的賈科梅蒂《行走的人I》，以及高達近3米的《站立的女人 II》都是首次來台，從賈科梅蒂標誌性的細長人形、米羅巨幅掛毯，到考爾德隨風擺動的動態雕塑，全都能一次看到，近期來信義區逛街順路看展覽、打卡。



全文介紹：最新信義區展覽！富邦美術館3大藝術大師一次看，史上最高拍賣價雕塑首次來台。



▲信義區展覽必拍！雕塑史上最高拍賣價作品賈科梅蒂《行走的人 I》、近3米高《站立的女人II》來台。(攝影：鄭亦庭)

2026台北展覽推薦：信義區富邦美術館典藏展

信義區富邦美術館一票逛2展！富邦美術館不只《步入永恆》特展，帶來20世紀三位藝術大師的代表作品，更在3樓展廳同步展出「富邦典藏展｜共鳴：光、愛與色彩的交響」與「常玉典藏展」兩大展覽，一票就能2個展覽一次參觀，展出37萬顆樂高打造的《最後的晚餐》、常玉經典粉紅系列畫作等，藝術迷、文青們絕對要來信義區富邦美術館朝聖。



全文介紹：信義區展覽一票逛2展！富邦美術館典藏展，37萬個樂高打造最後的晚餐必拍。



▲信義區富邦美術館展覽必拍作品推薦，《最後的晚餐（粉紅）》由37萬個樂高積木打造。(攝影：鄭亦庭)

2026台北展覽推薦：松菸埃及金字塔VR展

金字塔VR沈浸體驗在松菸！台北全新XR展演空間「XR沉浸玩家」將於1月29日在松山文創園區正式啟用，成為台灣首座以「多人走動式VR體驗」為核心的XR沉浸展演空間，首檔節目便引進全球知名的沉浸式作品《消失的法老》古夫金字塔VR沉浸體驗，只要戴上VR裝置，就能一秒到埃及，進入埃及金字塔裡探險，沈浸式體驗古埃及文化。



全文介紹：松菸埃及金字塔VR展覽！消失的法老沉浸式體驗古埃及，免出國玩古夫金字塔。



▲松菸VR展覽《消失的法老》體驗會有貓神芭絲特化身成黑貓形象現身，帶你進入金字塔王后密室、頂端。

2026台北展覽推薦：松菸咒術迴戰展

日本咒術迴戰展來台灣了！日本官方授權打造的「咒術迴戰展《劇場版咒術迴戰0》篇」即將於今年12月來到台灣，地點就在台北松山文創園區多功能展演廳，展出原畫分鏡稿、多款神還原咒具、五條悟與夏油傑的高專制服、1:1五條悟等身模型，完整重現劇場版場景的沈浸式體驗區、打卡區，咒術迴戰展周邊，鐵粉絕對要衝打卡。



全文介紹：咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。



▲咒術迴戰展台北站！松菸咒術迴戰展乙骨學生證票開搶，五條悟等身還原必拍。





2026台北展覽推薦：松菸莉可麗絲展覽

動漫迷必逛莉可麗絲展覽！人氣動畫「Lycoris Recoil莉可麗絲」即日起至3月1日在松山文創園區推出《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》特展，等比例還原動畫經典場景，包括LycoReco咖啡廳、水族館、DA總部場景，還設置台灣限定拍照區、多款莉可麗絲展覽限定周邊，讓你沈浸在莉可麗絲的世界中，購票入場還直接送角色立牌，鐵粉近期快把握時間衝松菸打卡。



全文介紹：松菸莉可麗絲展入場送周邊！莉可麗絲打卡點神還原，限定周邊動漫迷必買。

▲動漫迷必逛！松菸Lycoris Recoil 莉可麗絲特展展出劇中經典場景、展覽限定周邊小物。

2026台北展覽推薦：松菸旁隱藏版展覽

隱藏版信義區展覽就在松菸旁！日本當代藝術家永島千裕首次台灣個展《Magic Place 幻居》，以「夢幻居所」為主題，帶來多幅永島千裕新作品，作品充滿日式美學、懷舊感，喜歡日系風格的話可別錯過，本次展覽更同步推出永島千裕周邊商品，即日起至3/2於Contemporary by U 畫廊展出，地點就在台北松菸文創園區旁邊，來逛松菸順路逛剛剛好。



全文介紹：松菸旁隱藏版日系展覽！信義區必逛永島千裕台灣首展，日系畫作、必買周邊一次看。



▲永島千裕台灣首展周邊必買！推出海報、透明貼紙、5款作品明信片等收藏用周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：信義區東京卍復仇者展台北場

東京卍復仇者展台北場必拍！日本人氣動漫東京卍復仇者展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 最後的世界線》台北場，即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，現場集結近百件珍貴的複製原畫，以及武道、Mikey、龍堅等11位人氣角色等身立牌，更有百款台日展覽周邊小物，入場還直接送你原畫明信片，東卍鐵粉必須衝一波。



全文介紹：東卍展台北場！東京卍復仇者展入場送周邊，必拍武道等身立牌 龍堅腹肌隨你摸。



▲東京卍復仇者展台北場！即日起於台北新光三越信義新天地A11登場，東卍打卡點、東卍周邊一次看。

2026台北展覽推薦：中山站台北當代藝術館2026首展

中山站展覽有漂流木抹香鯨！台北當代藝術館2026年首檔大展「凹陷：我們的團體生活」即日起登場，邀請12組藝術家，透過攝影、畫作及大型空間佈置，呈現藝術團體的集體生活，展出空間橫跨兩層樓，展場內最吸睛的絕對是等比例的漂流木抹香鯨，以及5公尺巨人骨骼，當代館距離捷運中山站只要步行4分鐘，5月3日前來到中山商圈逛街，不妨來趟不一樣的中山站文青逛法。



全文介紹：中山站展覽連2層樓！台北當代藝術館2026首檔大展，等比漂流木抹香鯨、5尺巨人骨骼。



▲中山站展覽必拍亮點！五公尺巨人骨骼融合機械裝置，來當代藝術館必拍。(攝影：鄭亦庭)

2026台北展覽推薦：中山站當代藝術館免門票展覽

中山站展覽免費就能逛！台北當代藝術館即日起推出印尼藝術家娜塔莎・通蒂個展「陽剛神秘崩解，第二章：她筆下的怪物。」，展期至4月19日，距離中山站步行不到5分鐘，展覽透過帶有想像成分的敘事影像，讓「女性戰士」成為連結神話、歷史與政治現實的關鍵角色，引導大眾思考性別角色、土地歸屬與反抗行動間的關係，近期假日來中山站逛台北免費展覽。



全文介紹：免門票中山站展覽！台北當代藝術館娜塔莎通蒂個展登場，必逛台北室內景點推薦。



▲中山站展覽免費入場！台北當代藝術館展出娜塔莎·通蒂個展，至4/19免費參觀。

2026台北展覽推薦：華山蜷川實花展

日本蜷川實花展就在華山！在日本京都引爆話題的蜷川實花最新大展《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》海外首站就在台北華山園區，展其從1/17到4/19，打造蜷川實花海外史上最大規模的沉浸式光影藝術，共有8大展區，超夢幻沈浸式花海打卡點必拍，也同步推出台北站限定周邊，蜷川實花泰迪熊、蜷川實花紅包袋，全要爆買一波。



全文介紹：蜷川實花展在華山！蜷川實花展台北站8大展區，台灣限定蜷川實花紅包袋、泰迪熊必買。



▲蜷川實花展台北站全新展區！《生命的殘骸》巨大花朵布幔垂落，蜷川實花打卡點。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：華山七龍珠展

華山七龍珠展！七龍珠英雄崛起特展台北站將於1/8起在華山文創園區登場，本次七龍珠展覽以「英雄崛起」為主題，打造沉浸式七龍珠世界，現場重現多個經典場景，並展出40座悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色雕像，讓粉絲近距離拍照打卡，還設有互動遊戲體驗，可以使出龜派氣功與合體技，推出多款七龍珠周邊商品，七龍珠鐵粉全都要拍、要買。



全文介紹：華山七龍珠展！台北七龍珠特展40座角色雕像，等身大孫悟空 弗力札必拍。



▲台北七龍珠展在華山！以40座悟空、達爾、弗力札等角色雕像，打造沉浸式七龍珠世界。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：華山蠟筆小新互動展

亞洲最大型蠟筆小新互動展！蠟筆小新《玩轉！時空大冒險》互動體驗展在華山文創園區展出，展期從1/10到4/4，打造2層樓、10大主題展區的沉浸式體驗空間，集結電影場景打卡點、互動遊戲、小新博物館與台灣限定展區，現場不只能拍到角色場景，還有22款微型公仔展示、展覽限定蠟筆小新周邊商品，假日帶小孩來、跟親友來朝聖，讓你拍照打卡、闖關玩遊戲、爆買小新周邊。



全文介紹：華山蠟筆小新展！蠟筆小新互動展10大主題展區，22款小新公仔、限定周邊先看。



▲蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」互動體驗展從1/10到4/4在台北華山文創園區開展。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦必逛：華山古文明展

華山古文明展超萌埃及貓貓、阿努比斯周邊要買！世界古文明沉浸體驗展將於1月15日至4月19日在華山文創園區展出，本次展覽以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，結合沉浸式光影投影、音效，打造亞述古代宮殿、埃及金字塔等拍照打卡點，並展出羅塞塔石碑、阿努比斯等經典復刻文物，也推出羅賽塔石碑磁鐵、埃及壁畫貓貓巴斯特、阿奴比斯娃娃等周邊，讓你來華山古文明展拍照，也能收穫超吸睛的周邊小物。



全文介紹：華山古文明展來了！沈浸式古文明展埃及雕像必拍，巴斯特貓貓、阿努比斯娃娃超萌。



▲華山世界古文明展搶先看！以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，於1月15日至4月19日在華山登場。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦必逛：免門票華山大石曉規展覽

華山展覽免費入場！日本藝術家大石曉規全新個展「幸運住在這裡——大石曉規的馬年祈願」，在華山文創園區多納藝術登場，展覽特別針對農曆新年，一次展出29件全新創作，大石曉規將標誌性的「笑臉角色」與新春祝福、馬年符號完美融合，營造出充滿喜悅的觀展氛圍，即日起至2/23都能來華山免費參觀，寒假、春節期間就來華山逛逛。



全文介紹：華山展覽免費逛！大石曉規馬年祈願個展新作29件，免費拍笑臉招財貓 富士山。



▲華山免費展覽！大石曉規全新創作日本吉祥文化系列，有富士山、招財貓、祈福風鈴等符號。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：三創孤獨搖滾動畫展

小孤獨粉必衝！日本人氣動畫《孤獨搖滾！》動畫展即將在２/13起於三創生活園區12F登場，規劃9大展區，完整重現動畫經典橋段，小孤獨的衣櫥、STARRY展演廳、巨大化的「渴望被肯定的怪物」等打卡點，並特別繪製台灣專屬立繪，以及日本空運來台的孤獨搖滾周邊商品，《孤獨搖滾！》動畫展預售票於1/20開賣，喜歡小孤獨的粉絲們一定要搶。



全文介紹：孤獨搖滾動畫展在三創！台北孤獨搖滾動畫展9大展區，預售票、特典票開搶。



▲《孤獨搖滾！》動畫展九大展區！ 巨大實體化渴望被肯定的怪物，可以現場幫小孤獨點讚。





2026台北展覽推薦必逛：台北航海王特展

台北航海王特展來了！日本航海王動畫25週年紀念特展即日起在士林科教館7樓登場，大廳上方就有超巨五檔魯夫可以免費拍，航海王特展規劃4大主題展區，不僅有魯夫、索隆、香吉士等草帽海賊團全員等身大雕像、新四皇打卡點，更展出和之國篇與蛋頭島篇的畫稿、設計圖等，也推出25週年限定周邊商品，鐵粉快趁展期來打卡、買周邊。



全文介紹：台北航海王25週年特展！巨型五檔魯夫、等身大草帽海賊團必拍，限定周邊開搶。



▲台北航海王25週年紀念特展規劃4大主題展區，並推出25週年限定周邊商品，鐵粉必衝。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦必逛：台北葬送的芙莉蓮展

葬送的芙莉蓮展來台！動漫迷必逛日本官方授權「葬送的芙莉蓮展」，即日起在國立臺灣科學教育館七樓東側特展區展出，打造5大主題展區，不僅有半世紀流星雨特效，更還原了勇者欣梅爾雕像、寶箱怪，以及欣梅爾為芙莉蓮戴上鏡蓮華戒指的經典場景，也有多款芙莉蓮周邊商品，答對展區魔法問題，還送你限量角色明信片，讓粉絲們免飛日本，在台北就能狂打卡、爆買一波。



全文介紹：台北芙莉蓮展！葬送的芙莉蓮展送限定周邊，芙莉蓮 寶箱怪5大展區打卡點。



▲日本《葬送的芙莉蓮特展》首度來台！即日起至4月6日在國立臺灣科學教育館7樓登場。





2026台北展覽推薦：士林科教館AI繪動的畫II特展

最新台北親子展覽推薦！臺灣科學教育館即將在12/31推出「AI繪動的畫II特展」，展覽將經典藝術作品結合高階AI互動，集結超過20件互動作品，在觀賞名畫的同時，畫作會根據觀眾動作產生即時互動、回應，展期一路到明年4/6，平常週末或是寒假、過年期間，想帶小孩出門放電，還是跟親友美拍打卡，都能玩得盡興，假日就衝士林開玩。



全文介紹：台北親子展覽推薦！士林科教館AI繪動的畫特展，變身梵谷肖像畫 米勒拾穗者。



▲台北親子景點推薦！士林科教館「AI繪動的畫II特展」超過20個互動區，讓梵谷現場幫你畫肖像畫。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：光影魔法美術館

日本親子展覽來台！日本光影展「光影魔法美術館」來台北，由日本頂尖策展團隊STEPeast攜手近10組國際級數位藝術家，以與光影玩樂為核心主題，打造魔法般的藝術體驗，即日起到4/6在中正紀念堂展出，現場不再只是看展覽，還可以碰觸光影、跟光影玩遊戲、拍打卡照等，超有趣台北親子展覽寒假就帶小朋友們來玩，沈浸在光影遊戲世界中。



全文介紹：日本親子展覽來台！光影魔法美術館超過10項光影互動區，寒假帶小孩玩翻。



▲日本親子展覽來台！光影魔法美術館II即日起在中正紀念堂登場，寒假必玩親子光影互動展。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：沈浸式畢卡索展

沈浸式畢卡索展在中正紀念堂！全台首場以畢卡索為主題的沉浸式光影藝術展《「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己》，即日起至4月6日於中正紀念堂1展廳登場，結合多媒體影像、經典畫作重現帶來7大展區，其中打卡必拍360度沉浸式劇場，還有多款畢卡索周邊商品，帶你看懂畢卡索、打卡買周邊。



全文介紹：台北畢卡索光影展！沈浸式畢卡索光影展7大展區，360度沈浸式劇場要打卡。



▲沈浸式畢卡索展覽必拍打卡點！360度沉浸式劇場展區搭配音樂、光影流轉。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦必逛：北美館台北雙年展

2025台北雙年展來了！第14屆台北雙年展「地平線上的低吟」即將於11/1在臺北市立美術館登場，展覽集結全球35個城市、52位藝術家作品，包括33件全新創作、現地製作的作品，透過影像、裝置、表演，描繪人與世界之間的「思慕」，讓大家從不同角度切點一次看到各種作品，展覽將一路展出到明年3/26，門票只要30元銅板價，絕對是藝術迷2025年末必逛台北展覽。



全文介紹：2025台北雙年展！北美館台北雙年展52位藝術家登場，全新沈浸式現地裝置必逛。



▲台北展覽必逛推薦！北美館台北雙年展52位藝術家登場，全新沈浸式現地裝置。





2026台北展覽推薦：大稻埕展覽免費逛

大稻埕百年古蹟免費逛展覽！大稻埕百年古蹟臺灣新文化運動紀念館，前身是日治時期臺北北警察署，館內保留原本的空間格局，包括罕見的扇形拘留所、水牢等，一樓為常設展「黃金年代的光與影」，展出1920年代的大稻埕青年文化運動、文學雜誌與社會改革，免門票就能參觀，來大稻埕順路到新文化運動紀念館逛展，體驗日治時期下的大稻埕生活。



全文介紹：大稻埕百年古蹟展覽！免費逛臺灣新文化運動紀念館展覽，扇形拘留所、水牢必看。



▲台北大稻埕景點推薦！日治時期北警署化身新文化運動紀念館，重現1920年代大稻埕歷史。(攝影：鄭亦庭)





2026台北展覽推薦：免門票大稻埕全糖株式會社特展

大稻埕展覽免費逛！百年古蹟新文化運動紀念館推出全新展覽「全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展」，以株式會社形式帶你重新認識臺灣糖業百年發展，展區橫跨整個二樓，打造昭和復古糖果店場景，包含日式木質櫃檯、復古海報，以及放大版森永、明治包裝盒，不僅能拍照打卡，還能拿限定「糖果盒展覽手冊」蒐集糖果紙片，即日起免費展出至明年8月，近期來大稻埕散步，一定要順路來逛這好拍又好逛的台北免費展覽。



全文介紹：大稻埕展覽免費入場！全糖株式會社特展昭和糖果店，放大版復古糖果盒超好拍。



▲大稻埕免費展覽於新文化運動紀念館登場，即日起到明年8月免費入場參觀。(攝影：鄭亦庭)

