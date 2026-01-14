華山古文明展來了！沈浸式古文明展埃及雕像必拍，巴斯特貓貓、阿努比斯娃娃超萌。

華山古文明展搶先看！4大展區必拍埃及雕像、亞述古代宮殿打卡點，埃及巴斯特、阿努比斯娃娃等周邊一次看。

華山古文明展超萌埃及貓貓、阿努比斯周邊要買！世界古文明沉浸體驗展將於1月15日至4月19日在華山文創園區展出，本次展覽以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，結合沉浸式光影投影、音效，打造亞述古代宮殿、埃及金字塔等拍照打卡點，並展出羅塞塔石碑、阿努比斯等經典復刻文物，也推出羅賽塔石碑磁鐵、埃及壁畫貓貓巴斯特、阿奴比斯娃娃等周邊，讓你來華山古文明展拍照，也能收穫超吸睛的周邊小物。



▲華山世界古文明展搶先看！以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，於1月15日至4月19日在華山登場。(攝影：鄭亦庭)



▲華山世界古文明展亮點！打造亞述古代宮殿、埃及金字塔、復刻雕像，以及多款周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





華山古文明展必拍亞述古代宮殿

▲華山古文明展必拍打卡點！現場打造亞述古代宮殿、拉馬蘇守護神獸等復刻文物展示。。(攝影：鄭亦庭)





華山古文明展入口處就有超巨大法老像可以拍，進入展區有立體地圖、歷史巨書與埃及雕像帶你看四大文明的誕生，亞述古文明展區則有大型古代宮殿打卡點，一旁還有動態投影重現獵獅、王者拉弓浮雕，以及「垂死之獅浮雕」、「拉馬蘇守護神獸」等復刻文物展示，呈現亞述以力量、秩序與書寫建立帝國的核心精神，帶你沈浸在亞述強盛軍事與王權世界。

華山古文明展必拍埃及神祇雕像

▲華山古文明展埃及展區必拍！一整排超壯觀的埃及神祇、拉美西斯四世、法老托勒密一世像等復刻文物。(攝影：鄭亦庭)





來逛華山沈浸式古文明展一定要拍埃及文明展區，現場展出羅塞塔石碑、阿努比斯、拉美西斯四世、法老托勒密一世像，以及一整排超壯觀的埃及神祇、巴斯特、賽特等復刻文物，搭配埃及壁畫、木乃伊陵寢造景，讓你就像進入金字塔內部，展區內也規劃沈浸式光影劇場、金字塔立體投體驗埃及古文明的魅力。

華山古文明展地中海、印度展區必拍亮點

▲華山古文明展地中海展區！展現宙斯雕像搭配投影，現場也有斯芬克斯等復刻文物。(攝影：鄭亦庭)



▲華山古文明展地中海展區打造半圓形光雕投影區。(攝影：鄭亦庭)





地中海文明展區透過半圓形光雕投影，帶你看希臘神話神祇，也有大型柱廊造景展現宙斯、阿波羅、亞歷山大大帝頭像、斯芬克斯、古雅典貨幣、古羅馬大型雕像的右腳殘件等復刻文物，而印度文明則以哈拉帕遺址大浴池為場景，設計動物印章互動區，可以蒐集4個象徵權力、社會秩序的遺址動物印章做紀念。

華山古文明沉浸體驗展必買周邊推薦

▲華山古文明展周邊必買推薦！超萌埃及巴斯特、阿奴比斯娃娃、梅傑德飲料杯套。(攝影：鄭亦庭)



▲華山古文明展周邊必買推薦！安德魯貓咪系列、梅傑德包包等。(攝影：鄭亦庭)





華山古文明展周邊商品區可以免費參觀，推出亞述、地中海、埃及、印度古文明多款周邊小物，推薦必買羅賽塔石碑、阿努比斯、拉瑪蘇守護獸、金字塔造型的立體磁鐵，以及埃及巴斯特、阿奴比斯娃娃、梅傑德飲料杯套，實用性周邊有超浮誇埃及擴香盤擺飾、香水瓶、埃及壁畫神祀擴香石、筆記本、斜肩包等，另外也有超可愛的安德森貓咪系列，絨毛娃娃手機套、萬年曆、手機支架、馬克杯、包包等，每款都超欠收，近期就來華山買爆。

華山世界古文明 沉浸體驗展 展覽資訊

華山世界古文明 沉浸體驗展 票價資訊

一般票450元

愛心票225元

購票資格：

1、3歲(含)以上至未滿6歲以下之兒童。

2、65歲(含)以上長者，需出示證件正本。

3、身心障礙陪同者，需出示身心障礙手冊證件正本，限購1張。

4、持有身心障礙手冊之民眾本人，購票需出示正本證件。

購票資格：

1、未滿3歲兒童,需出示相關有效證件正本,由至少一位成人持票陪同入場。

展覽日期：2026/01/15－2026/04/19展覽時間：10:00－18:00（17:00停止售票及入場）展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2AB館（台北市中正區八德路一段1號）

更多 華山世界古文明 沉浸體驗展 照片：

▲華山古文明展埃及展區！必拍沈浸式光影劇場、金字塔立體投體驗。(攝影：鄭亦庭)



▲華山古文明展埃及展區打造木乃伊陵寢造景。(攝影：鄭亦庭)

▲華山古文明展周邊必買推薦安德魯貓咪系列。(攝影：鄭亦庭)



▲華山古文明展周邊必買推薦梅傑德造型擴香石。(攝影：鄭亦庭)





▲華山古文明展周邊必買推薦埃及古文明雕像擺飾。(攝影：鄭亦庭)

