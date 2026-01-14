華山古文明展來了！沈浸式古文明展埃及雕像必拍，巴斯特貓貓、阿努比斯娃娃超萌。

華山古文明展搶先看！4大展區必拍埃及雕像、亞述古代宮殿打卡點，埃及巴斯特、阿努比斯娃娃等周邊一次看。
華山古文明展超萌埃及貓貓、阿努比斯周邊要買！世界古文明沉浸體驗展將於1月15日至4月19日在華山文創園區展出，本次展覽以亞述、埃及、地中海、印度四大古文明為主題，結合沉浸式光影投影、音效，打造亞述古代宮殿、埃及金字塔等拍照打卡點，並展出羅塞塔石碑、阿努比斯等經典復刻文物，也推出羅賽塔石碑磁鐵、埃及壁畫貓貓巴斯特、阿奴比斯娃娃等周邊，讓你來華山古文明展拍照，也能收穫超吸睛的周邊小物。
來逛華山沈浸式古文明展一定要拍埃及文明展區，現場展出羅塞塔石碑、阿努比斯、拉美西斯四世、法老托勒密一世像，以及一整排超壯觀的埃及神祇、巴斯特、賽特等復刻文物，搭配埃及壁畫、木乃伊陵寢造景，讓你就像進入金字塔內部，展區內也規劃沈浸式光影劇場、金字塔立體投體驗埃及古文明的魅力。
地中海文明展區透過半圓形光雕投影，帶你看希臘神話神祇，也有大型柱廊造景展現宙斯、阿波羅、亞歷山大大帝頭像、斯芬克斯、古雅典貨幣、古羅馬大型雕像的右腳殘件等復刻文物，而印度文明則以哈拉帕遺址大浴池為場景，設計動物印章互動區，可以蒐集4個象徵權力、社會秩序的遺址動物印章做紀念。
華山古文明展周邊商品區可以免費參觀，推出亞述、地中海、埃及、印度古文明多款周邊小物，推薦必買羅賽塔石碑、阿努比斯、拉瑪蘇守護獸、金字塔造型的立體磁鐵，以及埃及巴斯特、阿奴比斯娃娃、梅傑德飲料杯套，實用性周邊有超浮誇埃及擴香盤擺飾、香水瓶、埃及壁畫神祀擴香石、筆記本、斜肩包等，另外也有超可愛的安德森貓咪系列，絨毛娃娃手機套、萬年曆、手機支架、馬克杯、包包等，每款都超欠收，近期就來華山買爆。
展覽日期：2026/01/15－2026/04/19
展覽時間：10:00－18:00（17:00停止售票及入場）
展覽地點：華山1914文化創意產業園區 東2AB館（台北市中正區八德路一段1號）
華山世界古文明 沉浸體驗展 票價資訊
- 一般票450元
- 愛心票225元
購票資格：
1、3歲(含)以上至未滿6歲以下之兒童。
2、65歲(含)以上長者，需出示證件正本。
3、身心障礙陪同者，需出示身心障礙手冊證件正本，限購1張。
4、持有身心障礙手冊之民眾本人，購票需出示正本證件。
- 免票
購票資格：
1、未滿3歲兒童,需出示相關有效證件正本,由至少一位成人持票陪同入場。
