2026日韓賞櫻優惠全攻略！Klook推出88折早鳥價、避開人潮小眾城市秘境推薦。

2026櫻花季將至，日本熱度依舊稱霸。資深編輯李維唐指出，今年「避開人潮」是核心關鍵，4成旅客轉向二三線城市已成定局。本文將解析如何運用多站式玩法與早鳥方案，實現高CP值的深度賞櫻之旅。

隨著2026年春季腳步臨近，粉紅旋風即將席捲日韓大地。根據Klook於2月初針對台灣旅客進行的賞櫻取向調查，日本依舊蟬聯國人最愛的賞櫻首選，其討論熱度甚至高達韓國的2倍。然而，熱門景點的擁擠人潮與旺季高昂的旅費，始終是旅客心中最大的隱憂。

▲由布院一日遊於櫻花季時也十分受歡迎，是避開大都市人群的好去處。圖／Klook提供；窩客島整理



避開人潮新顯學！大都市搭配小眾城市的多站式玩法

面對櫻花季動輒「人比花多」的困擾，當代旅客的旅遊思維正在悄然改變。Klook調查顯示，有近4成旅客規畫在造訪東京、大阪或首爾等大都市時，同時安排周邊的二三線小眾城市，以分散擁擠的人潮流向。這種「多站式」玩法不僅能確保賞櫻品質，更能深入體驗在地風情。



根據Klook內部數據觀察，雖然傳統旅遊重鎮地位依舊穩固，但近3個月內，小眾城市的搜尋流量增長幅度更為驚人。日本地區如大阪近郊的箕面市、九州由布市及京都近郊的宮津市；韓國則以慶州及忠清南道等地區最受矚目。

▲位在宮津市的天橋立一日遊為賞櫻熱門行程，可一覽壯闊海景與粉色花叢。圖／Klook提供；窩客島整理

深度賞櫻必備！除了看花更要品嚐在地美食與文化

賞櫻不單只是拍照打卡，台灣旅客對「沉浸式體驗」的追求也反映在調查中。除了美不勝收的櫻花景致，有54%的受訪者表示最期待品嚐當地美食，其次則是放鬆身心的休閒時光（44%）以及參訪歷史建築與博物館等文化觀光（32%）。



這顯示出台灣旅客在規畫賞櫻行程時，更傾向於結合美食與文化巡禮，讓整趟旅程的厚度與豐富度提升。比起單純的追櫻，結合當地季節限定的餐飲與文化深度導覽，已成為精緻旅遊的新趨勢。

▲釜山近郊的慶州為韓國著名賞櫻熱點，傳統古蹟與櫻花相映成趣。圖／Klook提供；窩客島整理



聰明省預算攻略！善用日韓賞櫻88折優惠與早鳥方案

針對33%旅客擔心的旅遊旺季價格過高問題，旅遊平台適時推出了抗漲方案。Klook宣布於3月5日至4月12日期間，祭出日韓賞櫻優惠活動，包含賞櫻行程體驗88折以及租車現折500元等福利。



此外，針對想深度探索近郊的旅客，還有每日限量的11點搶券活動與指定人氣一日遊8折方案。涵蓋範圍從經典的富士山、京都天橋立，到近年翻紅的九州宮崎、熊本等地。無論是想在大都市漫步，還是自駕深入隱世秘境，都能透過提前規畫與預訂，守護荷包的同時也確保一趟高品質的春季賞花之旅。

▲旅客可趁春季穿著韓服於賞櫻時拍下社群美照，打造難忘回憶。圖／Klook提供；窩客島整理

Klook日韓賞櫻優惠活動

活動時間：2026年3月5日至4月12日

活動內容：

行程優惠：日韓賞櫻行程體驗享88折優惠。

租車折扣：日韓租車可折抵500元。

限量搶券：活動期間每日上午11點開搶限量優惠碼。

早鳥方案：指定人氣一日遊（如京都天橋立、富士山、九州宮崎、熊本）限時8折。

活動網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/promo/cherry_blossom/