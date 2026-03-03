玩具總動員遊樂場免費玩！3天快閃松菸送周邊，Gogoro聯名1元大禮包。

台北人週末衝松菸打卡！Gogoro聯手《玩具總動員》打造免費遊樂場，4米5三眼怪超好拍，闖關送小禮物、抽新車。
台北人這週末就衝松菸！最受歡迎的迪士尼皮克斯經典動畫玩具總動員慶祝30周年，驚喜聯手Gogoro在台北松菸文化廣場打造限時3天的「玩樂總動員」快閃遊樂場。現場不僅有超吸睛的4米5巨型三眼怪火箭可以拍照打卡，還有豐富的親子闖關活動，只要完成指定任務就能把專屬小禮物帶回家，甚至還有機會抽中最新的聯名電動機車，絕對是本週末台北最萌打卡點。
三眼怪火箭降落松菸文創
想要親身體驗被玩具包圍的幸福感嗎。這次在台北松菸登場的快閃活動，完美還原了電影中的夢幻場景，最受矚目的就是那座4米5高的巨型三眼怪火箭。現場規劃了許多充滿趣味的沉浸式關卡，像是拯救三眼怪的彈跳裝置，或是尋找彈簧狗的搜索任務，只要每完成一個關卡挑戰，現場就會送出精美的小禮物鼓勵大小朋友。大家在收集禮物的同時，還能到明星拍照區與喜愛的角色同框留念，最後更有扭蛋轉轉樂活動，讓大家在充滿童心的氛圍中享受悠閒的春日午後時光。
巴斯光年與翠絲聯名車款
除了好玩的樂園以外，這次推出的2款新車更是細節控的最愛。浩瀚宇宙號以巴斯光年為靈感，車側特別裝飾了帥氣的雷射按鈕，而歡樂牛仔號則鑲嵌了胡迪傳承給翠絲的警長徽章，滿滿的劇情洋蔥讓粉絲直呼太感動。這台Gogoro EZZY 500不僅外型可愛，更針對家庭需求設計了70公分長的超大座墊與寬敞腳踏空間，甚至能放下1個28吋的行李箱。輕量化的車身加上低座高設計，讓媽媽們在接送小孩或買菜通勤時，都能輕鬆雙腳著地，騎乘起來既優雅又安心。
1元加購配件大禮包
現在想入手這台最好玩的機車正是時候。這款聯名新車補助後最低不到40000元就能騎回家，且在3月29日以前購車的早鳥車主，還能享受到只需1元就能加購價值3860元的配件大禮包。內容物包含專屬的玩具總動員造型安全帽、防滑踏墊以及超大容量的巧納袋，讓你的座駕從頭到腳都換上超萌新裝。除了車輛本身，官方也同步推出了多款質感生活單品，像是帶有乳牛紋風格的時尚野餐提袋，讓騎車出門不再只是通勤，而是一場充滿潮流美學的星際探險冒險。
Gogoro 玩樂總動員 活動資訊
活動時間： 3月6日至3月8日 11:00-18:00
活動地點： 台北文創園區 文化廣場（台北市信義區菸廠路88號）
入場費用： 免費入場
Gogoro 玩樂總動員 闖關好禮
每完成一關闖關即可獲得免費小禮物，更有機會抽中最新聯名車款。
Gogoro 玩樂總動員 巡迴場次
4月3日至4月6日：桃園華泰名品城
4月11日至4月12日：台南南紡購物中心
4月25日至4月26日：高雄漢神巨蛋
Gogoro EZZY 500玩具總動員
款式：浩瀚宇宙號、歡樂牛仔號
售價：74,980元，扣除補助後最低入手價不到四萬元。
Gogoro 玩樂總動員 購車優惠
早鳥好康： 即日起至3月29日，購買玩具總動員系列車款，加1元送配件大禮包。
Gogoro EZZY 500玩具總動員 特色
- 角色專屬配色： 推出以巴斯光年為靈感的「浩瀚宇宙號」，以及取材自翠絲的「歡樂牛仔號」，不加價即可入手經典角色配色。
- 互動式紓壓按鈕： 「浩瀚宇宙號」車側配置巴斯光年同款雷射按鈕。
- 感人劇情飾徽： 「歡樂牛仔號」車側鑲嵌《玩具總動員 4》中，胡迪交棒給翠絲的「警長徽章」。
- 高質感電繡工藝： 座墊後方擁有專屬的角色精緻電繡圖騰。
- 主題腳踏空間： 隨車附贈角色圖案踏板，並標配亮眼的極簡頭燈造型矽膠套。
- 極致輕盈車身： 全車重量僅 102 公斤（含電池），搭配省力中柱，停車移動都優雅。
- 超大載物空間： 擁有 32.5 公分 寬敞腳踏空間，可輕鬆放下 28 吋 行李箱。
- 舒適雙載設計： 配備 70 公分 超長座墊，不論單騎或載小孩都非常寬裕。
- 安心低座高： 針對親子需求設計，雙腳踩地不費力，增加停等紅燈時的安全感。
- 智慧配備升級： 標配一鍵倒車、智慧駐車輔助、定速巡航與加強版電能回充功能。
- 強勁續航動力： 採用 5.5kW 馬達與雙電池配置，動力與續航力更有感。
