玩具總動員遊樂場免費玩！3天快閃松菸送周邊，Gogoro聯名1元大禮包。

台北人週末衝松菸打卡！Gogoro聯手《玩具總動員》打造免費遊樂場，4米5三眼怪超好拍，闖關送小禮物、抽新車。

台北人這週末就衝松菸！最受歡迎的迪士尼皮克斯經典動畫玩具總動員慶祝30周年，驚喜聯手Gogoro在台北松菸文化廣場打造限時3天的「玩樂總動員」快閃遊樂場。現場不僅有超吸睛的4米5巨型三眼怪火箭可以拍照打卡，還有豐富的親子闖關活動，只要完成指定任務就能把專屬小禮物帶回家，甚至還有機會抽中最新的聯名電動機車，絕對是本週末台北最萌打卡點。



▲台北松菸「Gogoro 玩樂總動員」快閃登場，4米5巨型三眼怪氣偶與飛碟展區吸引親子打卡。(攝影：鄭雅之)

▲神還原電影細節！巨型比薩星球（Pizza Planet）盒與神出鬼沒的彈簧狗，處處藏有讓影迷尖叫的彩蛋。(攝影：鄭雅之)





三眼怪火箭降落松菸文創

想要親身體驗被玩具包圍的幸福感嗎。這次在台北松菸登場的快閃活動，完美還原了電影中的夢幻場景，最受矚目的就是那座4米5高的巨型三眼怪火箭。現場規劃了許多充滿趣味的沉浸式關卡，像是拯救三眼怪的彈跳裝置，或是尋找彈簧狗的搜索任務，只要每完成一個關卡挑戰，現場就會送出精美的小禮物鼓勵大小朋友。大家在收集禮物的同時，還能到明星拍照區與喜愛的角色同框留念，最後更有扭蛋轉轉樂活動，讓大家在充滿童心的氛圍中享受悠閒的春日午後時光。



▲超吸睛真人版夾娃娃機！挑戰「拯救三眼怪」彈跳裝置，救出受困火箭的三眼怪即可領取闖關好禮。(攝影：鄭雅之)





巴斯光年與翠絲聯名車款

除了好玩的樂園以外，這次推出的2款新車更是細節控的最愛。浩瀚宇宙號以巴斯光年為靈感，車側特別裝飾了帥氣的雷射按鈕，而歡樂牛仔號則鑲嵌了胡迪傳承給翠絲的警長徽章，滿滿的劇情洋蔥讓粉絲直呼太感動。這台Gogoro EZZY 500不僅外型可愛，更針對家庭需求設計了70公分長的超大座墊與寬敞腳踏空間，甚至能放下1個28吋的行李箱。輕量化的車身加上低座高設計，讓媽媽們在接送小孩或買菜通勤時，都能輕鬆雙腳著地，騎乘起來既優雅又安心。



▲兩大主角同場現身！巴斯光年「浩瀚宇宙號」與翠絲「歡樂牛仔號」登場，車身飾徽細節驚艷全場。（攝影：鄭雅之）





1元加購配件大禮包

現在想入手這台最好玩的機車正是時候。這款聯名新車補助後最低不到40000元就能騎回家，且在3月29日以前購車的早鳥車主，還能享受到只需1元就能加購價值3860元的配件大禮包。內容物包含專屬的玩具總動員造型安全帽、防滑踏墊以及超大容量的巧納袋，讓你的座駕從頭到腳都換上超萌新裝。除了車輛本身，官方也同步推出了多款質感生活單品，像是帶有乳牛紋風格的時尚野餐提袋，讓騎車出門不再只是通勤，而是一場充滿潮流美學的星際探險冒險。



▲生活美學必備！Gogoro 推出乳牛紋翠絲與星際探險巴斯光年造型提袋，通勤野餐都能展現玩心潮流。(攝影：鄭雅之)

▲1元加購夢幻配件大禮包！造型安全帽、防滑踏墊與巧納袋一次蒐羅，滿滿《玩具總動員》細節讓騎士心動不已。(攝影：鄭雅之)

Gogoro 玩樂總動員 活動資訊

活動時間： 3月6日至3月8日 11:00-18:00

活動地點： 台北文創園區 文化廣場（台北市信義區菸廠路88號）

入場費用： 免費入場





Gogoro 玩樂總動員 闖關好禮

每完成一關闖關即可獲得免費小禮物，更有機會抽中最新聯名車款。





Gogoro 玩樂總動員 巡迴場次

4月3日至4月6日：桃園華泰名品城

4月11日至4月12日：台南南紡購物中心

4月25日至4月26日：高雄漢神巨蛋





Gogoro EZZY 500玩具總動員

款式：浩瀚宇宙號、歡樂牛仔號

售價：74,980元，扣除補助後最低入手價不到四萬元。





Gogoro 玩樂總動員 購車優惠

早鳥好康： 即日起至3月29日，購買玩具總動員系列車款，加1元送配件大禮包。





Gogoro EZZY 500玩具總動員 特色

角色專屬配色： 推出以巴斯光年為靈感的「浩瀚宇宙號」，以及取材自翠絲的「歡樂牛仔號」，不加價即可入手經典角色配色。

互動式紓壓按鈕： 「浩瀚宇宙號」車側配置巴斯光年同款雷射按鈕。

感人劇情飾徽： 「歡樂牛仔號」車側鑲嵌《玩具總動員 4》中，胡迪交棒給翠絲的「警長徽章」。

高質感電繡工藝： 座墊後方擁有專屬的角色精緻電繡圖騰。

主題腳踏空間： 隨車附贈角色圖案踏板，並標配亮眼的極簡頭燈造型矽膠套。

極致輕盈車身： 全車重量僅 102 公斤（含電池），搭配省力中柱，停車移動都優雅。

超大載物空間： 擁有 32.5 公分 寬敞腳踏空間，可輕鬆放下 28 吋 行李箱。

舒適雙載設計： 配備 70 公分 超長座墊，不論單騎或載小孩都非常寬裕。

安心低座高： 針對親子需求設計，雙腳踩地不費力，增加停等紅燈時的安全感。

智慧配備升級： 標配一鍵倒車、智慧駐車輔助、定速巡航與加強版電能回充功能。

強勁續航動力： 採用 5.5kW 馬達與雙電池配置，動力與續航力更有感。







▲現場完成指定闖關，就能免費獲得巴斯光年購物提袋。(攝影：鄭雅之)

▲全台首發聯名機車！Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列結合輕盈車身與省力功能，完美滿足親子移動需求。(攝影：鄭雅之)

▲車廂藏驚喜！「玩具大搜索」任務邀請粉絲在 Gogoro EZZY 500 置物空間尋找超萌彈簧狗，互動趣味滿分。(攝影：鄭雅之)

▲粉絲收藏必看！參與快閃活動完成闖關指定任務，即贈送精美《玩具總動員》系列造型貼紙組。(攝影：鄭雅之)