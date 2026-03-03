台中心潮飯店必吃菜推薦！台中限定5大特色，打造台中最美歐式綠洲。

必比登推薦「心潮飯店」進駐台中新光！以復古莊園風打造絕美餐酒館，獨家鵝肉料理與植栽露台必訪。

深受時髦男女喜愛的台北必比登餐酒館心潮飯店，正式插旗台中新光三越，為中台灣的台菜市場帶來全新的當代面貌。這間以精緻調酒與新派台菜聞名的指標性餐廳，這次不僅將歐式莊園的優雅氛圍搬進百貨空間，更特別針對台中人的口味研發多款限定料理。餐廳揉合了傳統與現代的視覺語彙，讓每一位走進店內的賓客，都能在陽光與綠意交織的城市日常中，感受兼具文化深度與美感的聚會時光。

▲走入挑高木質拱頂廊道，感受心潮飯店台中店量身打造的歐式莊園美學。 ▲在大理石桌與紅色環狀沙發區，享受心潮飯店獨有的時髦聚會氛圍。





融入在地記憶的台中限定台式風味

為了帶給台中賓客驚喜，主廚團隊開發了多道結合在地味覺記憶的獨家料理。首推的「鵝胸銀芽炒飯」，將噴香的鵝油融入鑊氣十足的炒飯中，搭配粉嫩多汁的鹽水鵝胸，層次感極其豐富。另一道「酥蛋秘製滷肉」則是選用肥瘦比例完美的五花肉，淋上秘製滷汁細火慢燉，再配上一顆半熟炸蛋，濃郁的蛋黃與滷肉交織出的鹹香滋味，讓人印象深刻。此外還有「爆炒鵝心肝」與「香辣冷拌臭豆腐鴨血」，每一道都展現出細膩的台菜新風貌。

▲只有台中才吃得到，心潮飯店限定鵝胸銀芽炒飯散發濃郁鵝油辛香。





置身 Art Deco 復古時髦的用餐空間

台中心潮飯店的裝修風格延續了品牌的優雅血統，以裝飾風藝術為靈感，大量運用深綠木紋、大理石花紋與金屬幾何元素，營造出濃厚的復古華麗感。挑高的拱頂設計與寬闊的廊道，讓空間充滿氣勢卻不失溫馨。店內還特別邀請藝術家創作專屬插畫，描繪出台中仕紳聚會的風景，並首度規劃了具備隱私性的私人包廂，滿足各種多元的聚會需求。無論是角落的花藝佈置還是牆面細節，都為用餐過程增添了不少儀式感。

▲必吃的酥蛋秘製滷肉與各式創意海鮮，體現心潮飯店對食材風味的細膩講究。





漫步都市綠洲品味微醺植物園調酒

除了室內的視覺饗宴，戶外區更是餐廳的一大亮點。這裡由專業植栽團隊打造，將多種珍稀植物引入空間，營造出充滿異域風情的都市綠洲，非常適合在微風輕拂的午後放鬆心情。調酒部分則以微醺植物園為主題，推出專屬台中的創意風味。像是靈感來自濃縮咖啡馬丁尼的月下無眠，或是喝得到烏龍茶與鳳梨酥香氣的湖畔茶會，都將台灣農產完美轉化入杯。無論是餐間小酌還是夜晚聚會，這裡都能讓人沉浸在自在的微醺氛圍中。

▲微醺植物園系列雞尾酒，將台灣農產完美轉化為心潮飯店的杯中藝術。 ▲誘人的厚切牛排與香氣十足的炒飯，展現心潮飯店最受歡迎的招牌職人技法。

心潮飯店台中店 店家資訊

地址： 臺中市西屯區臺灣大道三段 301 號 4 樓（台中新光三越）

預約電話： （04）22548677

營業時間： 週一至週五 11:00 至 22:00，週六至週日 10:30 至 22:00。





心潮飯店台中店 限定餐點推薦

限定餐點： 鵝胸銀芽炒飯、酥蛋秘製滷肉、爆炒鵝心肝、香辣冷拌臭豆腐鴨血、炙燒生鮪魚。





心潮飯店台中店 限定調酒推薦

專屬調酒： 月下無眠、湖畔茶會、微醺植物園系列雞尾酒。





心潮飯店台中店 特色整理

全台首度規劃私人包廂：比起台北店，台中店特別考量到在地家庭聚餐與商務隱私的需求，首度設立了專屬私人包廂，讓聚會更有儀式感且不被打擾。

台中限定「鵝肉系列」料理：特別研發結合在地味覺記憶的菜色，像是將鵝油、鵝肉丁與粉嫩鹽水鵝胸結合的「鵝胸銀芽炒飯」，以及充滿鑊氣的「爆炒鵝心肝」，是只有台中店才吃得到的獨家口味。

「酉 5PM」聯名戶外都市綠洲：邀請台中在地知名植栽品牌設計景觀，利用珍稀的旱生植物與觀葉植物，在百貨公司內打造出一座具有異域風情的露天綠意空間。

Art Deco 歐式莊園美學：空間設計以新藝術時期的歐式莊園為靈感，融合深綠木紋、大理石拼花與手工磁磚，並有插畫家洪添賢創作的專屬牆面畫作，展現復古時髦的仕紳情調。

專屬台中的「微醺植物園」調酒：調酒研發融入台灣農產，推出如鳳梨酥風味的「湖畔茶會」，或是帶有龍眼蜜甜意的「月下無眠」，將經典調酒與在地花卉香草重新轉化。





台中最新吃喝玩樂一次看！

推薦閱讀：星宇航空直飛釜山！台北 台中航班時間一次看，天天飛 早去晚回超方便。

推薦閱讀：昭和風格台中咖啡廳！西成珈琲工作室 280元暢飲咖啡方案，數款風味一次滿足，布丁必點。

推薦閱讀：台中免費展覽推薦！大河美術Hippocampal Overflow展覽免費逛，5大藝術家一次展出。





台中心潮飯店更多照片：

▲宛如城市綠洲的露台空間，是心潮飯店與在地植栽品牌聯手打造的放鬆秘境。 ▲復古綠木質櫃檯與棋盤格地坪，展現心潮飯店台中店優雅的迎賓入口。

▲裝飾風藝術 Art Deco 吧檯，是前往心潮飯店感受華麗復古夜晚的最佳去處。