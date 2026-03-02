去日本賞櫻刷這張最省！Klook獨家優惠碼現折12%，疊加國泰世華CUBE卡6%回饋無上限。

2026日本賞櫻攻略！Klook攜手國泰世華CUBE卡推快閃優惠，輸入優惠碼享88折，切換日本賞權益再賺6%回饋，滿額抽日本機票。

每年3至4月，粉嫩的櫻花雨便會如期而至，將日本各地染上夢幻色彩。對於渴望在2026年春季踏上東洋賞櫻之旅的旅客而言，如何聰明分配預算，在享受高品質行程的同時又能精省開支，成為出發前最重要的課題。旅遊電商平台Klook看準國人赴日旅遊的熱潮，特別攜手國泰世華銀行，為旅客打造了一場結合高回饋與深度體驗的賞櫻饗宴。

▲透過Klook優惠輕鬆入手浪漫十足的京都賞櫻一日遊。圖／Klook提供；窩客島整理



掌握Klook與國泰世華CUBE卡優惠關鍵字輕鬆省預算

為了讓台灣旅客在安排行程時不再為刷哪張卡而猶豫，Klook與國泰世華銀行推出為期2個月的快閃回饋。自2026年3月1日起至4月30日，旅客只要在Klook平台購買全日本指定商品，並使用國泰世華CUBE信用卡支付，同時在App中切換為「日本賞」權益，即可享有高達6%的小樹點（信用卡）回饋，且回饋金額不設上限。此外，若輸入限量優惠碼，指定商品還能額外享有88折優惠，兩者權益疊加後，總折扣幅度相當於直接下殺至83折，讓旅費運用更具彈性。

深度走訪富士山與京都感受極致日本賞櫻生活感

這場專為賞櫻季打造的活動，商品內容涵蓋了國人最愛的各類行程。從浪漫指數爆表的京都與奈良一日遊，到能夠與壯麗富士山同框的櫻花美景體驗，甚至是穿上傳統和服走在古色古香的街道上拍照，皆在優惠範圍內。對於喜愛主題樂園的家庭旅客，長崎豪斯登堡的米飛兔園區與具備冒險感的JUNGLIA叢林樂園也是此次活動的亮點。旅客省下的預算，正好可以轉化為當地的一場豪華燒肉晚餐或是百貨公司的購物清單，提升整體的旅遊質感。

入住星野集團與富士山景觀飯店打造夢幻住宿回憶

除了豐富的體驗行程，住宿更是賞櫻之旅的核心。Klook針對頂級旅宿愛好者提供了專屬紅利，預訂星野集團旗下飯店，包括虹夕諾雅、界、RISONARE及OMO等系列，輸入限量優惠碼「CUBEHO2685」即可享獨家85折。此外，富士山周邊的人氣景觀飯店如秀峰閣湖月、馥府河口湖與湖山亭產屋，也同步納入此次回饋名單中。旅客能一邊泡著足浴，一邊飽覽富士山與櫻花交織的絕美景象，享受最奢侈的春季時光。

▲秀峰閣湖月擁有富士山觀景足浴露台，可盡情欣賞壯麗美景。圖／Klook提供；窩客島整理

滿額抽獎機會倍增讓您預約下一趟日本不限航點機票

這份驚喜不僅止於眼前的折扣。活動期間內，旅客凡在Klook購買日本商品並刷國泰世華CUBE卡，單筆消費滿10000元即可獲得一次抽獎機會，且抽獎資格可無限累積。獎項包含2名價值新台幣15000元的日本不限航點機票，等同於幫旅客預約了下一趟賞櫻或賞楓的度假機會。透過交通工具如新幹線、Skyliner，甚至是日本租車服務的全面覆蓋，這場2026年的春季之旅將變得更加輕鬆自在，讓每位旅客都能成為聰明的消費生活家。

Klook 攜手國泰世華銀行日本賞優惠

活動時間：2026年3月1日至4月30日

活動內容：

CUBE 信用卡回饋：切換「日本賞」權益，享 6% 小樹點（信用卡）回饋無上限 。

全日本指定商品：輸入限量優惠碼享 88 折，疊加回饋後折扣低至 83 折 。

星野集團飯店：輸入優惠碼「CUBEHO2685」享獨家 85 折 。

滿額抽獎：刷 CUBE 卡單筆滿 10000 元，抽日本不限航點來回機票（共 2 名） 。

推薦行程

行程體驗：富士山與京都奈良一日遊、和服體驗、teamLab 展覽 。

主題樂園：長崎豪斯登堡（米飛兔園區）、JUNGLIA 叢林樂園 。

飯店住宿：秀峰閣湖月、馥府河口湖、湖山亭產屋、虹夕諾雅：界、RISONARE、OMO 系列飯店 。

交通工具：新幹線、Skyliner、日本租車 。

看完了超值的訂購密技，接下來讓我們深入探索有哪些住宿絕對不能錯過。

