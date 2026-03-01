披薩買一送一！達美樂披薩應援棒球套餐，WBC四強日本韓國澳洲捷克限定披薩。

達美樂「骰到6全民挺台灣」應援活動登場，推出吃爆四強披薩、應援棒球套餐與門市集氣優惠，陪粉絲熱血看棒球。

▲達美樂推出「骰到6全民挺台灣」活動，從社群到全台門市同步集氣應援。

吃爆四強限定披薩

▲達美樂「吃爆四強披薩」集結4國風味，包含日式章魚燒與韓風泡菜豬。

應援棒球套餐登場

▲達美樂「應援棒球套餐」集結披薩與多款棒球造型副食，外送799元。

骰到6挺台灣

▲達美樂門市開放簽名集氣，完成應援可獲得限量幸運小旗幟。



達美樂 應援棒球套餐販售資訊

吃爆四強大披薩1個

全壘打強棒麵包1個

棒球披薩馬芬3個

三振對手蒜味巴掌麵包1個

骰到六可可馬芬3個

1.25L 大可樂1瓶

隨著2026 WBC棒球賽事即將開打，球賽應援話題再添熱度。這次達美樂延續去年「骰到6」的應援氣氛，這次同步為Team Taiwan推出應援活動，首波主打期間限定「吃爆四強披薩」，集結日本、韓國、澳洲、捷克4國風味。還有應景造型「棒球披薩馬芬」，讓人看球賽、配披薩，就算宅在家看轉播一樣熱血沸騰。鎖定賽事話題，達美樂推出期間限定「吃爆四強披薩」，一次集結日本、韓國、澳洲、捷克4國風味。口味包含熟悉的「日式章魚燒」、「韓風泡菜豬」，以及全新登場的「澳洲 BBQ 雙腸」、「捷克奶油烤雞」，讓粉絲邊看球邊用味蕾迎戰對手。這次限定口味「吃爆四強披薩」使用優惠代碼911480可享外帶半價優惠，一個只要340元就能吃到。3/2至3/8賽事期間，達美樂同步推出「應援棒球套餐」，主餐吃本次限定新品「吃爆四強披薩」，副餐搭配「全壘打強棒麵包」、「棒球披薩馬芬」、「三振對手蒜味巴掌麵包」、「骰到六可可馬芬」以及1.25L大可樂，多款副食融入棒球造型與幸運骰意象。外送到家799元，優惠代碼831116。全台門市同步推出「外帶大披薩買一送一」再送大可樂，讓粉絲在家看球也能完整備齊應援餐。這次達美樂延續去年「骰到6」的應援氣氛，全台門市掛起「骰到6」旗幟、並且即日起在大披薩盒換上限定幸運標示，粉絲可以直接在盒上寫下加油標語，吃披薩同時也把披薩盒變成應援道具。2/26至3/1到全台門市親筆簽名應援，就能獲得「骰到6幸運小旗幟」，各店數量有限送完為止。同時，只要到實體門市消費不限金額，即可免費獲得可可馬芬1顆，讓粉絲們吃速食、也同時為Team Taiwan加油。售價：799元（外帶外送皆可）優惠期間：3月2日起至3月8日止品項：