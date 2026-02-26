> 生活 > 跨越28年的熱血集結！航海王「LUFFY’s 冒險的記憶 [Vol.2]」珍藏登場，2月28日全台小七熱血開抽。

2026-02-26 12:03文字：編輯 李維唐 圖片提供:台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部
為了致敬連載28年的熱血經典，萬代南夢宮再度推出「LUFFY’s冒險的記憶」盲盒新作。本次不僅收錄動漫經典造型，更跨界聯手Netflix真人版影集，將無數感動瞬間濃縮成掌心中的精緻收藏。

對於所有《航海王》的粉絲而言，草帽一行人的冒險不只是漫畫頁面上的故事，更是跨越世代的共同記憶。由台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部精心打造的盲抽模型商品系列「LUFFY’s」，在首波推出後便獲得市場熱烈迴響，正式宣布推出續作「LUFFY’s冒險的記憶[Vol.2]」全新作品。這部致敬連載28年的熱血經典之作，將於2026年2月28日起在全台7-ELEVEN搶先發售，讓粉絲們能以指尖觸碰那段熱血沸騰的偉大航道軌跡。

▲航海王「LUFFY’s冒險的記憶[Vol.2]」全新登場，2月28日起全台7-ELEVEN搶先發售。圖／台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部提供；窩客島整理
職人級水轉印技術打造獨一無二的魯夫冒險記憶

這次推出的「LUFFY’s冒險的記憶[Vol.2]」在製作工藝上展現了極高水準，模型總高度約為8.6公分，精確地以魯夫身高的1/20比例呈現。每一尊模型都結合了精細的色彩塗裝與先進的水轉印技術進行上色，特別是水轉印工藝的運用，使得每一款圖案呈現的方式都是獨一無二的。這意味著每一位收藏家所抽中的「LUFFY’s」，都是這世界上獨一無二的珍貴存在，完美呼應了每個人心中專屬的航海冒險夢想。

▲「LUFFY’s冒險的記憶[Vol.2]」商品陣容。圖／台灣萬代南夢宮收藏玩具事業部提供；窩客島整理
夢幻聯動Netflix真人版與經典漫畫名場面驚喜收錄

本系列最令收藏家矚目的亮點，在於其橫跨多媒體平台的靈感擷取。此次[Vol.2]陣容除了以原作漫畫、動畫及魯夫歷代經典服裝為基礎設計外，更破天荒地加入了與Netflix真人版《ONE PIECE》合作的特別設計。全系列共收錄10種款式，其中包含1種神祕的隱藏版，是喜愛《航海王》粉絲不可錯過的經典收藏。無論是承載漫畫淚水的篇章，還是真人影集帶來的全新震撼，都縮小至掌心大小，轉化為具備藝術感的實體收藏。

2月28日全台7-ELEVEN搶先販售與詳細商品資訊

想要搶先入手這款話題新作的粉絲們，請務必記下2026年2月28日這個重要日子，屆時全台7-ELEVEN將開啟搶先販售通路。商品採盲盒包裝形式，單盒建議售價為349元，盒玩的形式不僅保留了拆封時隨機款式的驚喜樂趣，也讓收藏過程充滿挑戰與期待。由於模型均為塗裝商品，細微的塗裝差異更增添了收藏的真實感，熱愛《航海王》的冒險者們，準備好前往各門市尋找屬於你的冒險記憶了嗎。

航海王「LUFFY’s冒險的記憶[Vol.2]」盲抽模型搶先發售 

活動時間：2026年2月28日起 
活動內容：

盲抽模型每盒建議售價349元 。

  • 全系列共10種款式，包含1款隱藏版 。
  • 採用色彩塗裝與水轉印技術，每款圖案呈現方式獨一無二 。
  • 模型比例為魯夫身高的1/20，總高度約8.6公分 。

首發通路：全台7-ELEVEN門市搶先販售 。
販售店鋪查詢：https://reurl.cc/OR4MkD

