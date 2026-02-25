日式爆餡泡芙快閃台北！BUTTER FOUR快閃SOGO，出爐先搶草莓奶霜。

台北甜點控吃起來！大阪流行「焦響泡芙」SOGO 復興館也吃得到。主打現烤極致酥脆外皮、爆草莓奶霜，一出爐就要搶。

甜點控的夢幻清單又要更新了！曾經以全台首創的「Kururu 岢露圈」爆紅的4 BUTTER FOUR ，如今將以「#4 BUTTER FOUR紅標 泡芙專門店 」為台北甜點控帶來大阪最夯的焦響泡芙，於 3/3 起在 SOGO 復興館 B3 展開為期 21 天的快閃。主打甜點實驗室風格的#4 BUTTER FOUR，翻轉一般泡芙預製配送的模式，堅持在櫃位現場進行烤焙，就是要讓台北甜點控不必飛出國，就能第一時間品嚐到剛出爐的酥脆，感受那份充滿實驗精神的頂級甜點工藝。



▲「#4 BUTTER FOUR紅標 泡芙專門店 」焦響泡芙將於3/3起快閃台北SOGO復興館。





日式焦響泡芙快閃SOGO復興館

被稱為焦響泡芙的靈魂之作，最厲害的地方在於獨家研製的焦糖配方，在門市烤爐中精準溫控，讓焦糖在加熱過程中散發出迷人的微焦香氣，預告著美味即將登場。輕輕敲擊外殼時，清脆的聲響令人驚艷。咬下的瞬間，濃郁的奶油內餡與焦香酥脆的外皮完美交織，結合嗅覺、聽覺與味覺的精密實驗，正是「#4 BUTTER FOUR紅標 泡芙專門店 」最想傳達的幸福感。



▲「焦響泡芙」外層烤到酥脆的焦糖配方泡芙殼，內餡則是擠滿海鹽濃乳或草莓奶霜。





療癒系奶霜內餡超誘人

除了外殼夠厲害，這款泡芙的內餡更是經過數百次實驗才研發出的黃金比例。堅持選用高品質的天然動鮮奶油，搭配珍貴的天然香草籽，打造出清爽不甜膩的輕盈口感。首推的「海鹽濃乳」口味利用微鹹海鹽提味，讓奶香層次瞬間升級。若是喜愛果香的讀者，千萬不能錯過「草莓奶霜」口味，清爽酸甜的滋味就像是給心靈的溫暖慰藉。若是選擇困難症發作，建議直接入手綜合盒裝，一次帶走多種美味。



▲「#4 BUTTER FOUR紅標 泡芙專門店 」為台北甜點控帶來大阪最夯的焦響泡芙。







#4 BUTTER FOUR 快閃

快閃日期： 2026 年 3 月 3 日至 3 月 23 日

地點： 遠東 SOGO 台北復興館 B3F（台北市大安區忠孝東路三段 300 號）

營業時間： 平日 09:00 - 21:30，例假日前夕 09:00 - 22:00

首波出爐時間： 每日 10:00 準時現烤出爐

限定販售組合：

海鹽濃乳： 260 元（10 顆/盒）

草莓奶霜： 299 元（10 顆/盒）

綜合口味： 280 元（包含各口味 5 顆，共 10 顆/盒）







