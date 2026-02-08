雙連站狗狗蛋糕！新開店mikibika甜點屋，狗狗臉 貓貓臉水果鮮奶油蛋糕必吃。

mikibika 咖啡蛋糕店以造型水果鮮奶油蛋糕與茶香口味為特色，結合美式風格空間與多款飲品，成為粉絲內用與外帶慶生的熱門選擇。

▲mikibika 位於雙連站、赤峰街周邊，以狗狗臉與貓咪臉造型水果鮮奶油蛋糕成為話題焦點。（攝影：張人尹）



▲mikibika 甜點屋結合可愛造型蛋糕與美式復古風格，內用外帶都很適合慶生分享。（攝影：張人尹）

美式風格打卡好拍

▲mikibika 以紅白配色打造美式餐廳空間，搭配吧台與沙發座位，拍照氛圍感十足。（攝影：張人尹）

狗狗造型蛋糕必點

▲mikibika 草莓伯爵布丁蛋糕以狗狗臉造型搭配伯爵茶香與布丁內餡，外型口味都吸睛。（攝影：張人尹）

飲品搭配推薦

▲mikibika 提供多款飲品搭配蛋糕很剛好，包含拿鐵、氣泡飲與奶茶等。（攝影：張人尹）



▲mikibika提供整模蛋糕外帶慶生選擇。（攝影：張人尹）





超萌狗狗蛋糕在雙連站！位於雙連站、赤峰街周邊新開蛋糕店mikibika甜點屋，近期在IG、在threads掀起討論話題，mikibika主打水果鮮奶油蛋糕，搭配超可愛狗狗臉、貓咪臉造型設計，店內更走美式復古快餐店風格，讓人內用好拍、好打卡，也能外帶慶生或聚餐分享。mikibika 的空間走美式餐廳風格，紅白配色搭配吧台與少量沙發座位，有許多可愛設計與繽紛海報，很適合拍照記錄日常，也可以帶著毛小孩一起來訪喝下午茶。但要注意的是，目前mikibika 店內目前未提供訂位服務，想內用的粉絲建議避開尖峰時段朝聖。在蛋糕選擇上，mikibika 雖不走客製路線，但固定款式就很有記憶點。「草莓伯爵布丁蛋糕」以伯爵紅茶鮮奶油搭配戚風蛋糕，夾入草莓與焦糖布丁，無辜大眼狗狗臉造型讓人會心一笑。另一款推薦「草莓葡萄蛋糕」則以色馬爾濟斯造型呈現，水果切面清楚，鮮奶油清爽不甜膩，不只可愛、好拍，口味上也擄獲超多粉絲。飲品部分，mikibika 的選項完整，咖啡、茶飲與氣泡飲都有擁護者。除了人氣必點「焦糖海鹽拿鐵」、喝得到果醬的「草莓氣泡飲、黑醋栗氣泡飲」之外，想拍照的粉絲則常點奶油伯爵鮮奶茶，漸層視覺明顯。除了內用下午茶之外，mikibika也提供整模蛋糕訂購外帶服務，許多粉絲們訂蛋糕外帶慶生很適合。





mikibika甜點屋 門市資訊

mikibika甜點屋 品項售價參考

地址：台北市大同區承德路二段109巷12號1樓內用切片：280元/片外帶整模蛋糕：4 吋 980 元6 吋 1,480 元8 吋 1,980 元