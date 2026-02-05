2026台北國際書展！世貿台北書展7大主題館超過100攤，扭蛋選書牆、遊覽車座談會必逛。

2026台北國際書展登場！世貿一館7大主題館、活動亮點一次看，週末延長開放時間直接逛到晚上。

2026TiBE台北國際書展來了！一年一度的台北國際書展今年在台北世貿一館登場，集結各大出版社、海內外書籍，超過100個攤位逛不完，現場規劃7大主題館，從文學、童書、台漫到數位閱讀一次看，不只可以買書，還能體驗各攤位不同策展空間、互動遊戲，2026台北國際書展展期一路至2月8日，平日購票入場，還可獲得等同票價的消費抵用券，週末更延長開放時間，讓大家盡情逛到晚上。



▲2026TiBE台北國際書展！於台北世貿一館展出至2/8，週末延長開放時間到晚上。(攝影：鄭亦庭)



▲2026TiBE台北國際書展！規劃7大主題館、八大書區，還有超過500場活動。(攝影：鄭亦庭)





2026台北國際書展七大主題館必逛泰國館

2026台北國際書展共規劃七大主題館，包含泰國主題國館、童書主題館、數位主題館、書展大賞館、臺灣文學館、臺灣漫畫館與中小學生優良讀物選介主題館，其中泰國主題國館展區以泰式建築為設計概念，還將書架變成手搖舢舨船造型，打造成泰國水上市集的模樣，書架上陳列50本精選泰國小說、童書與漫畫，現場也展出畫作與文創商品，讓民眾在台北國際書展能深入認識泰國文化。



▲2026台北國際書展七大主題館！今年主題國泰國主題館以手搖舢舨船造型書架，打造成泰國水上市集的模樣。(攝影：鄭亦庭)





2026台北國際書展七大主題館必逛推薦

2026台北國際書展的「童書主題館」，以菜市場作為靈感打造閱讀市集，規劃心靈有機屋、情緒廚房、知識能量站等6大主題攤位，讓小朋友能自己選書；有追台漫必去「臺灣漫畫館」，展出上百款台漫、周邊小物到作者座談都能看到，現場完成指定任務，還有機會獲得「臺漫 idol 卡」、「超級喜歡票卡套」、「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」等追星周邊。



▲2026台北國際書展七大主題館！追台漫必逛「臺灣漫畫館」，超過百款台漫、周邊小物一次逛，還有機會獲得追星周邊。(攝影：鄭亦庭)





2026台北國際書展八大書區必拍亮點

2026台北國際書展依類別分為八大書區，包含文學書區、公民書區、綜合書區、數位出版與學習、外文書區、童書區、動漫輕小說、國際書區，許多攤位打造出有趣的互動遊戲，最吸睛的就是「公民書區」，打造檳榔攤收銀區、閱讀青紅燈，把卡車、機車、紅綠燈都搬進攤位，更直接在遊覽車裡舉辦座談活動，而電子書區則有樂天kobo戲院打卡點，特別設置5台問書扭蛋機，針對學業、工作、職場扭出號碼球，找出對應的推薦書籍，讓你逛書展更有趣。



▲2026台北國際書展八大書區！公民書區直接在遊覽車裡舉辦座談活動。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北國際書展八大書區！公民書區打造把卡車、機車、紅綠燈都搬進攤位。(攝影：鄭亦庭)





2026台北國際書展七大活動區

2026台北國際書展更有超過500場以上活動，可以跟來自世界各地的作家、專業人士面對面交流，共有主題廣場、藍沙龍、紅沙龍、國際沙龍、兒童沙龍、直播室與黃沙龍等七大活動區，今年更邀請白先勇、吳明益、蔣勳、陳柏青等人氣作家參與，來書展前記得先看活動時間表，以免錯過，此外，書展期間消費滿888元，可憑當日發票吉祥物鑰匙圈，滿1688元加贈「象你飛」環保收納袋，還有泰國零食、AirAsia 泰國來回機票與飯店住宿券抽獎。



▲2026台北國際書展八大書區！樂天kobo戲院打卡點設置5台問書扭蛋機，找出對應的推薦書籍。(攝影：鄭亦庭)



▲2026台北國際書展除了特價書籍，現場也有許多畫本周邊小物、文創周邊商品。(攝影：鄭亦庭)





2026台北國際書展 展覽資訊

2026台北國際書展 展覽時間：

2/5(四)10:00~18:00

2026/2/6(五)-2/7(六)10:00~22:00

2026/2/8(日)10:00~20:00



2026台北國際書展 展覽地點：

台北世界貿易中心 展覽一館一樓全區（臺北市信義區信義路五段5號）

二樓第2會議室：數位主題館、書展大賞館、A+會議室：黃沙龍



2026台北國際書展 展覽票價：

全票150元

優待票100元

適用對象：

1、18歲以上我國學生(在學學生持本人有效學生證件者)憑證購買

2、65歲以上我國長者(持國民身分證或政府核發足以證明身分之證件者)憑證購買

3、一般民眾於2026/2/6、2/7、2/8 18:00後「星光夜」入場時購買使用。

憑證免費入場

適用對象：

1、未滿18歲我國學生(依照入場日核算年齡，持身分證或政府核發足以證明身分之證件憑證入場。

2、持特展期間當日台鐵、高鐵鐵桃園(含)以南及宜花東之「紙本票根」或「列印購票證明」者。

3、身障人士:於六天展期至入口處出示身心障礙手冊即可免費入館參觀。若有陪同者，第一位可免费入場；第二位(含)以上陪同者需購票入場。

4、持文化幣 18-22歲持文化幣免費入場（18至22歲文化幣帳户餘額超過100點者，可憑文化幣免费入場）。

台北展覽推薦必逛

更多 2026台北國際書展 照片：

▲2026TiBE台北國際書展！規劃7大主題館、八大書區，還有超過500場活動。(攝影：鄭亦庭)



▲2026TiBE台北國際書展必逛泰國館！展區以泰式建築為設計概念，並展出50本精選泰國小說、童書與漫畫。(攝影：鄭亦庭)



▲2026TiBE台北國際書展，必逛泰國館泰國文創商品。(攝影：鄭亦庭)



