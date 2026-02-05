過年要吃開運美食！金子半之助、辻半新春限定優惠餐，繼光香香雞加碼88折。

新年相聚美食不能少，金子半之助與繼光香香雞等名店聯手祭出999元起開運優惠，快來大啖海鮮與炸雞好運過馬年。

新春佳節不需要為了吃什麼而煩惱，美食兩大強牌「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」驚喜聯手，自2月13日起推出限時10天的開運優惠，最低只要999元就能品嚐精緻日本料理。與此同時，炸雞界霸主「繼光香香雞」也同步應景推出春節限定套餐，不僅能享受經典炸物的美味，還有機會獲得充滿喜氣的限量馬年春聯。



▲日本橋海鮮丼於2/13－2/22過年春節期間推出限定開運餐。(攝影：鄭雅之)

▲人氣第一天丼「金子半之助」推出雙人、三人套餐優惠。(編輯：鄭雅之)





過年開運美食：日本橋海鮮丼限定前菜

對於喜歡細緻海鮮的朋友，連續9年獲得金賞的「日本橋海鮮丼辻半」絕對是聚餐首選。這次推出的新春前菜盛合，運用六宮格精緻呈現五種味蕾層次，從清爽的柚子味噌章魚到油脂豐厚的黑鮪魚腹，每一口都像是在舌尖跳舞。若想犒賞自己，新春刺身盛合更是匯集了海膽與烏魚子干貝等11種夢幻食材，讓熱愛生魚片的饕客能在馬年開春就感受到滿滿的幸福感。



▲日本橋海鮮丼推出過年限定前菜，推出肉質細緻鮮甜松葉蟹。(編輯：鄭雅之)

過年開運美食：金子半之助雙人套餐千元有找

深受台灣人喜愛的「金子半之助」這次也大方祭出優惠，針對小家庭與三五好友，特別遴選最熱門的江戶前天丼與上天丼組成澎派套餐。從2月13日到2月22日，雙人組合竟然只要999元，讓大家能以超值的價格品嚐到酥脆金黃的天婦羅。如果是追求極致口感的食客，更不能錯過黑松露龍蝦與和牛漢堡肉的限量心動組合，透過濃郁香氣與鮮甜海味的完美交織，開啟一整年的好運勢。



▲從2月13日到2月22日，雙人組合竟然只要999元，讓大家能以超值的價格品嚐到酥脆金黃的天婦羅。(編輯：鄭雅之)

過年開運美食：繼光香香雞馬年好運驚喜

過年聚會絕對少不了炸物陪伴，台灣炸雞界的第一品牌「繼光香香雞」自2月6日起推出新春大吉餐。這次套餐內容集結了人氣最高的香香炸雞與Q彈魷魚，整體優惠下殺至88折，取其發發的吉祥諧音。更令人期待的是，只要購買指定大吉套餐，就能直接把全台限量的馬年好運春聯帶回家。無論是當作下午茶點心還是深夜宵夜，這些經典明星商品都能讓親友相聚的時光變得更加歡樂與滿足。



▲繼光香香雞「新春大吉餐」集結最高人氣4大餐點分享盒，過年和親友一起吃最過癮。(編輯：鄭雅之)





日本橋海鮮丼辻半 新春優惠

活動時間：2/13－2/22

品項：

999元新春前菜盛合： 包含松葉蟹、磯煮鮑魚、旬味海膽、燻鴨胸等六宮格極致料理。

1299元新春刺身盛合： 嚴選黑鮪魚腹肉、海膽、赤貝、煙燻烏魚子干貝等11款精緻海味。





金子半之助 新春優惠

活動時間：2/13－2/22

品項：

999元雙人套餐： 江戶前天丼、天丼、海苔乙份，隨餐附贈特調氣泡飲與海帶味噌湯。

1599元三人套餐： 江戶前天丼、上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦3支，附氣泡飲與味噌湯。

1399元限量組合： 黑松露龍蝦上天丼、和牛漢堡肉天丼、鳳尾蝦2支，附氣泡飲與味噌湯。





繼光香香雞 新春優惠

活動時間：2/6－3/1

品項：

398元新春大吉餐： 香香炸雞XL、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇、甜心地瓜球2份，現省52元。

298元新春開運餐： 香香炸雞L、阿根廷魷魚M、蒜脆杏鮑菇，適合1至2人共享。

驚喜好禮： 凡購買「新春大吉餐」即隨餐贈送馬年限定春聯乙張，全台限量1萬份。





新春開運美食加碼吃！

更多新春開運美食照片



▲新春刺身盛合更是匯集了海膽與烏魚子干貝等11種夢幻食材。(編輯：鄭雅之)

▲日本橋海鮮丼新春限定前菜有「刺身盛合」、「前菜盛合」。(編輯：鄭雅之)