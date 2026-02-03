高美館2026年度展覽公開！亞洲首次英國觀念藝術教父大型回顧展，高美館必逛清單。

高美館2026年度展覽計畫公開！亞洲首次英國觀念藝術教父「麥可．克雷格－馬丁亞洲大型回顧展」必逛，高雄美術館2026展覽一次看。

2026高雄美術館展覽清單公布！高雄市立美術館年度亮點計畫以「藝術驅動城市共振」為策展核心，串聯本館、兒童美術館與內惟藝術中心打造，秋季將有重量級國際特展「英國觀念藝術大師麥可．克雷格－馬丁亞洲大型回顧展」，以及《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》等展覽，並將策展延伸至校園、城市與公共空間，讓藝術進入生活，2026年玩高雄就把高美館加到行程裡。



▲高美館2026年度展覽清單公開！亞洲首次英國觀念藝術教父大型回顧展、高雄獎三十年必逛。



▲麥可．克雷格－馬丁《現代舞》，1981，藝術家自存AP版，經法國區域當代藝術基金會（Frac Grand Large）授權展出 © Michael Craig-Martin. 藝術家版權所有，圖片提供：藝術家、高古軒。

英國觀念藝術教父亞洲首次大型回顧展在高美館

被譽為「英國觀念藝術教父」的麥可．克雷格－馬丁，首場亞洲大型回顧展預計於2026年10月登場，本次特展《World in Color》（暫名）集結近70件作品，包含經典符號化繪畫、戶外大型雕塑，以及沉浸式數位裝置，引導觀者反思「觀看」行為本身，挑戰物件與認知間的既定關係，也特別於5月在兒童美術館推出前導展《哈囉！大笨鐘》，以插畫、英國文學啟發孩童的想像力，展期更將搭配英國文化市集、表演活動，讓不同年齡層都能參與。



▲麥可．克雷格－馬丁《吸氣／呼氣》，2002/麥可．克雷格－馬丁《無題（iPhone）》，2014， © Michael Craig-Martin. 藝術家版權所有，攝影：Mike Bruce，圖片提供：高古軒。





2026年高美館展覽必看亮點

2026年為高雄獎30週年，高美館特別策劃《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》，從創形年代、流變疆界到未來形貌，回顧台灣當代藝術的轉變，2026年高美館也同步推出多檔臺灣藝術家研究型展覽、主題策展，包括2月登場的《彩虹之後—黃才郎個展》，呈現藝術推手在行政與創作間的生命歷程，《和光同塵：李安成研究展》回顧水墨大師李安成長年創作的深度探索，此外，也有曾在北師美術館爆紅的《戰鬥之城》，探討城市代謝議題，呼應內惟社區在快速城市發展中被稀釋的集體記憶。



▲2026年高美館展覽必逛！梁任宏〈存在的儀式〉將於《高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟》展出。

2026高美館將藝術融入城市生活

高美館2026年首度啟動《縫隙計畫》，針對全台新銳創作者徵件，讓藝術推向美術館與城市之間的過渡空間，此外，與台電合作的《奧拉之城 III—未來已讀》，在戶外生態園區以藝術轉譯能源與科技關係，高美館更邀請藝術家介入左營眷村等地景空間，未來將以港灣文化為線索，策劃呼應海運與移動議題的展覽，透過藝術深化國際連結，使高美館成為南台灣連結世界、生成對話的重要文化節點。



▲英國藝術家痞子路克（Filthy Luker）以高雄果嶺自然公園地景打造的招牌眼球充氣裝置作品〈果嶺大眼睛〉。



▲麥可．克雷格－馬丁《錄音帶》，2002/麥可．克雷格－馬丁《海鮮》，1984，沃庫畫廊，倫敦 © Michael Craig-Martin. 藝術家版權所有，圖片提供：藝術家、高古軒。

高雄市立美術館2026年重點展覽列表

彩虹之後—黃才郎個展

展覽展期：2026.02.12 – 06.14

展覽地點：高美館 2 樓展覽室

展覽亮點：黃才郎以素描的穩健與油彩的情感，描繪他對生命、自然與時間的凝視，在本展，他從藝術行政者再度回歸創作者，讓畫筆重新成為心靈與土地的橋樑。







奧拉之城 III — 未來已讀

展覽展期：2026.04.03-06.07

展覽地點：高美館 戶外園區

展覽亮點：以43公頃的高美館園區作為展演場域，裝置藝術將引領觀眾看見現今科技與資訊高度飽和後的精神困境，不同世代的觀眾透過親身參與、遊戲與感知間，感受藝術如何轉譯能源、科技與生活之間的關係。





典藏庫房的竊竊私語

高雄市立美術館 x 臺灣美術基金會-藝術銀行 2026 年度大展

展覽展期：2026.05.09 – 09.06

展覽地點：高美館 101-103展覽室

展覽亮點：本展聚焦高美館與藝術銀行在「典藏／購藏」制度上的差異與互補，探討兩種收藏機制如何影響藝術生態的永續運作，引導觀眾更深入理解當代美術館與多元藝術機構在社會中的角色與功能。





漂流宴

展覽展期：2026.05.16 – 09.20

展覽地點：高美館 104-105展覽室

展覽亮點：以「宴席」的文化特色作為思辨主軸，同時討論當代社會的過度消費與生產，以及藝術家如何透過個人創作回應對於身處環境的觀察與反思。





RE：戰鬥之城

展覽展期：2026.06.06 – 10.26

展覽地點：內惟藝術中心

展覽亮點：繼2024年北師美術館首度展出後，《RE：戰鬥之城》取「RE」的回復、重啟之意，探討城市代謝議題，呼應內惟社區在快速城市發展中被稀釋的集體記憶。





高雄獎三十年：藝術的未竟與再啟

展覽展期：2026.6.13 – 11.29

展覽地點：高美館 3 樓展覽室

展覽亮點：「高雄獎」作為臺灣最具代表性的藝術獎項之一，不僅是一項競賽制度，更是一個持續生成的文化場域，展覽試圖從時間的縱深中，重新理解高雄獎如何作為一個公共平台，持續回應時代的變動與藝術實踐的轉向。





和光同塵：李安成研究展

展覽展期：2026.07.04 – 11.08

展覽地點：高美館 2 樓展覽室

展覽亮點：「和光同塵」寓意天人合一的境界，呼應李安成創作中對生命流轉、萬物共感的哲思。展覽呈現藝術家一生悠遊水墨書法世界的創作精華，以細膩的視覺語言回應生活的微光與風塵，並在平凡中喚起詩意與靜謐。





縫隙計畫 KMFA : In-Between

展覽展期：2026.08 – 2027.04

展覽地點：高美館 戶外園區

展覽亮點：邀請全國40歲以下藝術創作者，呼應高雄城市氣候特質，發展具場域意識與空間持續生成關係網絡的藝術實踐，讓藝術的「中介」啟動「藝術介入城市」，銜接一座城市美術館成為觀看世界的一個開口。





創作論壇｜山海．精靈．變奏曲－鄭建昌的臺灣史畫

展覽展期：2026.9.19 - 12.27

展覽地點：高美館 4 樓展覽室

展覽亮點：展覽由蕭瓊瑞擔任策展人，透過藝術家鄭建昌40年的創作軌跡，見證臺灣戰後從威權統治邁向本土思維的歷史變遷，呈現橫跨土地與信仰的藝術藍圖。





麥可 ．克雷格－馬丁特展｜World in Color（暫名）

展覽展期：2026.10.03 – 2027.03.07

展覽地點：高美館 101-103展覽室

展覽亮點：本次展覽將回望克雷格－馬丁自 1970 年代以來的創作軌跡—從觀念藝術的語錄、繪畫與物件間的互文關係，到 2000 年後高度鮮明、成為全球識別符號的線條與色彩語言，並首次呈現藝術家於2024–2025 年間最新的實驗性創作。





沉靜的現代性：林勝雄的繪畫之路

展覽展期：2026.11.14 - 2027.3.14

展覽地點：高美館 2 樓展覽室

展覽亮點：展覽由蔡獻友擔任策展人，在文史、檔案、原作的交互輝映中，引領民眾體認城市藝術人文的純粹與價值。

