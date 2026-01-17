> 生活 > ONE ART Taipei 2026開展！超過60間畫廊必逛亮點展區，飯店裡看台北展覽。

ONE ART Taipei 2026藝術台北登場！即日起至1/18於JR東日本大飯店台北，超過60間畫廊、必逛亮點展區帶你看。

ONE ART Taipei 2026 藝術台北即日起在JR東日本大飯店台北正式開幕！此次展會空間橫跨10樓到12樓，集結來自台灣、日本、韓國、香港等地的61間指標畫廊，現場呈現國際名家、亞洲新銳到跨媒材創作者的多元作品，展現亞太藝術市場，透過飯店型展間策展，讓藝術更貼近生活，展期到1/18為止，收藏家、藝術迷絕對要來JR東日本大飯店挖寶。

▲ONE ART Taipei 2026 藝術台北來了！即日起到1/18在JR東日本大飯店登場。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026藝術台北集結來自台灣、日本、韓國、香港等地的61間指標畫廊。(攝影：鄭亦庭)
ONE ART Taipei 2026四大主題展區

本屆展會精心規劃「3+1」大主題展區，包含藝術無限、發現藝術、媒體藝術與臺南新藝獎，透過結合指標性成熟藝術家與潛力新銳，從平面、立體到實驗多媒材影像，打造全方位的沉浸式觀展體驗，今年首度與臺南市文化局合作，打造「臺南新藝獎」特別展區，強化對青年藝術家的國際化支持，其中索卡藝術攜手李盈蓁以「延續遞進」為概念，利用陶瓷、繪畫與裝置，創作出介於平面與立體之間的流動景致。
▲NE ART Taipei 2026四大主題展區！臺南新藝獎特別展區必逛索卡藝術。(攝影：鄭亦庭)
ONE ART Taipei 2026必逛亮點展間

ONE ART Taipei最大特色就是將藝術作品放在飯店房間各處，從牆面、床鋪、矮櫃到浴室洗手台都有，讓大家可以直接想像藝術品擺在家中的樣貌，本屆必逛亮點包含德鴻畫廊Yu Sora以纖細繡線捕捉日常失落與微光，可以看到白色系盆栽、盤子、花器等結合黑色棉線創作；gallery UG 則帶來野原邦彥系列作品與田島享央己貓咪畫作等；陶華灼藝廊集結台、日、韓藝術家，其中郭舒凡、崔浩俊以超吸睛可愛的陶瓷雕塑轉化自然與記憶，凝結為可觸摸的時間印記。
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！陶華灼藝廊展出郭舒凡、崔浩俊超吸睛可愛的陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
ONE ART Taipei17家畫廊首次參展

ONE ART Taipei 2026共有17家首次參展的畫廊，像是台灣畫廊包括蝶映藝術、城市美學新態度、平雲堂、瑪麗王后藝術空間，海外則有Gallery ANN、ArtBrunch、梅軒画廊等，共感画廊以「藝術連結人心」為核心，聚焦日本新生代創作者，透過繪畫與立體雕塑拉近藝術與生活距離；Third ART Gallery 則以「Collide & Merge」展出GIRUVI、新埜康平作品，探索平面與立體交會時的張力，讓觀者感知介於衝突與和諧之間的微妙瞬間。
▲ONE ART Taipei 2026必拍亮點！17家台灣畫廊、海外畫廊首次參展。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026首次參展畫廊！Third ART Gallery 展出GIRUVI、新埜康平作品。(攝影：鄭亦庭)
首次登場AI智慧助理Artie

本次首度引進Perxona AI 虛擬人技術，打造全台藝博會首位互動式 AI Avatar智慧助理「Artie」，支援中、英、日、韓四國語言，提供24小時線上提供查詢展會資訊，展期間也同步推出「藝術導覽」服務，由專業導覽講者帶你梳理展區作品重點，周士涵、賴逸君深入解析作品脈絡與創作理念，讓藏家與藝術愛好者認識不同創作形式、展會亮點，深化整體觀展體驗。
▲ONE ART Taipei 2026飯店型展間策展！將藝術作品放在飯店房間各處。(攝影：鄭亦庭) (攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點展區！陶華灼藝廊展出崔浩俊超吸睛可愛的陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
ONE ART Taipei 2026 藝術台北 活動資訊

展期：2026年01月17日至18日 11:00－19:00
地點：JR東日本大飯店台北 10–12F（台北市中山區南京東路三段133號）
藝術導覽時段：
賴逸君 1/17 (六) 14:00-15:00、17:00-18:00
周士涵 1/18 (日) 14:00-15:00、17:00-18:00

更多 ONE ART Taipei 2026 藝術台北 照片：

▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！德鴻畫廊展出白色系盆栽、盤子、花器等結合黑色棉線創作。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！德鴻畫廊展出白色系盆栽、盤子、花器等結合黑色棉線創作。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點展區！陶華灼藝廊展出郭舒凡超吸睛陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點展區！陶華灼藝廊展出郭舒凡超吸睛陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點展區！陶華灼藝廊展出可樂造型陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點展區！陶華灼藝廊展出可樂造型陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！梁祐華玄貓陶瓷作品、野原邦彥系列作品。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！梁祐華玄貓陶瓷作品、野原邦彥系列作品。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！陶華灼藝廊展出郭舒凡可愛貓咪陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)
▲ONE ART Taipei 2026必逛亮點！陶華灼藝廊展出郭舒凡可愛貓咪陶瓷雕塑。(攝影：鄭亦庭)

