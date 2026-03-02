飛日本機票只要99元！2026春季旅展機票飯店99元起、華航一口價3999元，追星必備大巨蛋住宿應援。

2月連假結束別厭世。Trip.com於3月3日推出限時4天春季旅展。祭出日本機票飯店99元起、華航曼谷香港3999元等超殺優惠。更針對大巨蛋演唱會提供最強追星住宿應援。

2月連假結束後的開工日不再令人厭世。全球領先的線上旅遊平台Trip.com正式宣布推出馬年首場「春季旅展」，自3月3日起展開為期4天的限時快閃特賣 。本次活動特別針對賞櫻季與連假旅遊需求，祭出日本機票與住宿99元起的破天荒價格，更結合中華航空推出曼谷、香港、上海3999元一口價，為計畫出國的旅客節省近5000元的預算 。此外，針對3月即將在台北大巨蛋開唱的韓團盛事，Trip.com也同步推出最強追星應援方案，全面包辦住宿與交通需求 。

▲Trip.com馬年首場春季旅展開賣，3月3日至3月6日機票、住宿限時優惠。圖／Trip.com提供；窩客島整理 ▲Trip.com春季旅展活動日曆，包含機票飯店99元起等重點時程。圖／Trip.com提供；窩客島整理

3月3日首發日日本機票住宿99元起。Visa無限卡滿額折5000元。

旅展首日將於3月3日中午12點準時開搶，主打台灣人最愛的日本旅遊 。沖繩逸之彩酒店與捷絲旅大阪心齋橋館祭出99元起的銅板價，日本住友集團旗下飯店如東京上野御徒町、大阪梅田等指定館別，連住2晚亦只需1998元 。晚間9點30分則接力推出台北直飛東京、大阪、沖繩的單程機票99元起限量優惠 。針對高階旅客，Visa無限卡卡友預訂商務艙滿額最高可折抵5000元，預訂商務艙或頭等艙消費滿額還可領取4000元優惠代碼 。

3月4日機票日華航3999元一口價。日韓行李加購限時5折。

3月4日將重點轉向台人熱衷的城市旅遊。中午12點開賣台北直飛首爾、釜山999元機票 。晚間9點30分，Trip.com與中華航空攜手推出專屬獻映，直飛香港、曼谷、上海的來回機票統一價3999元 。為了提升搭乘體驗，活動期間購買日韓航線行李加購可享5折優惠，最高折抵500元 。晚間10點更將釋出面額1111元與333元的限量機票優惠代碼，讓旅客在安排春季賞櫻行程時能以最高CP值成交 。

3月5日飯店日台韓名店999元。鑽石會員爽領1600枚Trip Coins。

進入3月5日飯店主題日，中午12點由國泰世華CUBE Visa卡友獨家開搶台北往名古屋、札幌999元機票 。晚間9點30分，包含宜蘭品文旅礁溪、台北阿樹國際旅店及首爾世運明洞等熱門住宿，每晚僅需999元，平日入住最高可省下2800元 。針對忠實會員，白金級以上會員預訂機票飯店，最高可賺取1600枚Trip Coins，價值約新台幣500元，讓每一筆消費都能轉化為下次旅程的基金 。



3月6日全球92種景點票券買1送1。租車5折深度體驗異國文化。

旅展壓軸日於3月6日推出票券優惠。中午12點起，涵蓋台、美、澳、韓、泰等國家的92種限量票券正式開賣 。美國加州樂高樂園、韓國愛寶樂園及紐約杜莎夫人蠟像館門票享有買1送1優惠 。澳洲雪梨野生動物園及日韓多個知名景點的一日遊行程則推出半價折扣 。此外，針對多人出遊需求，Trip.com加碼提供多國租車5折優惠，方便計畫前往賞櫻或參加泰國潑水節的旅客提前規劃深度行程 。

▲3月6日票券日推出92種限量票券優惠，日韓一日遊享半價。圖／Trip.com提供；窩客島整理



追星應援最強後盾。i-dle與TWICE大巨蛋演唱會住宿75折。

3月是韓團歌迷的狂歡月。韓國大勢女團(G)I-DLE與TWICE將接力登上台北大巨蛋開唱 。Trip.com化身最強追星後盾，針對大巨蛋周邊如RF富裕自由旅店忠孝館、國聯大飯店等提供晚鳥住宿優惠，最高可折抵1800元，等同於原價75折 。針對TWICE演唱會，更特別推出台中、台南、高雄往返台北的專屬五人或九人座包車接送服務，讓ONCE們無須擔心深夜散場交通問題，輕鬆享受追星之旅 。

▲3月韓國大勢女團i-dle、TWICE登台唱進大巨蛋，住宿交通可透過平台一站搞定。圖／Trip.com提供；窩客島整理

Trip.com 馬年首場春季旅展

活動時間： 2026年3月3日至3月6日，每日中午12:00起分時段開搶

活動內容：

3月3日首賣日：日本機票及飯店99元起（21:30開搶單程飛東京、大阪、沖繩機票） 。指定飯店如東京上野、大阪梅田、神戶三宮等，連住2晚1998元 。

3月4日機票日：台北直飛首爾、釜山單程999元 。中華航空獨家一口價，曼谷、香港、上海來回3999元（21:30開賣） 。

3月5日飯店日：國泰世華 CUBE Visa 卡友獨家，台北飛名古屋、札幌999元 。礁溪品文旅、台北阿樹等熱門飯店每晚999元 。

3月6日票券日：全球92種限量票券買1送1或半價。包含加州樂高樂園買1送1、日韓一日遊半價等 。

會員加碼：白金級以上預訂最高賺 1600 Trip Coins 。日韓行李加購限時5折（最高折500元） 。

