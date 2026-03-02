CoCo珍奶買一送一！CoCo週三好友日珍珠奶茶買一送一，30元喝珍奶很可以。

▲CoCo都可3/4好友日推出珍珠奶茶買一送一優惠，等於一杯30元，粉絲把握時間開喝。

初春天氣忽冷忽熱，很多粉絲每天都在煩惱今天要喝什麼。為了讓飲料控粉絲不用選擇障礙、又更多了優惠話題可以揪團一起喝。CoCo都可在3/4推出手搖好友日限定優惠，經典珍珠奶茶享買一送一優惠，等於一杯30元，飲料控最經典、不出錯就喝這杯。





Q彈珍珠搭阿薩姆奶茶

▲CoCo都可Q彈蜜製珍珠搭配阿薩姆奶茶，打造滑順不澀口口感，微冰微糖比例受粉絲喜愛。

線上領券2杯只要60元

▲CoCo都可2025/3/4 00：00開放線上領券，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯60元數量有限。

CoCo買一送一

CoCo都可經典必喝珍珠奶茶，主角是Q彈蜜製珍珠，搭配經典阿薩姆奶茶，茶香厚實又不澀口，和奶香融合得剛剛好。微冰微糖是許多粉絲公認的好喝比例，也可以依照自己習慣調整糖度與溫度。初春天氣忽晴忽雨，來一杯溫熱或清爽版本都很合適。這次CoCo都可週三好友日於2025/3/4 00：00後開放線上平台領券預訂，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯只要60元，每人可領2張券，等於最多一次帶走4杯。活動適用全門市，粉絲可在3/4當天透過官方LINE或都可訂線上領券，並購完成預訂，讓飲料控、珍奶控有話題約喝。活動期間：2025/3/4活動方式：線上平台（CoCo官方LINE或都可訂）領券預訂，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯只要60元，每人可領2張券，等於最多可兌換4杯。