> 美食 > CoCo珍奶買一送一！CoCo週三好友日珍珠奶茶買一送一，30元喝珍奶很可以。

CoCo珍奶買一送一！CoCo週三好友日珍珠奶茶買一送一，30元喝珍奶很可以。

飲料coco珍奶珍珠奶茶
2026-03-02 17:30文字：編輯 張人尹 圖片提供:coco
編輯 張人尹

編輯 張人尹

CoCo珍奶買一送一！CoCo週三好友日珍珠奶茶買一送一，30元喝珍奶很可以。
初春天氣忽冷忽熱，很多粉絲每天都在煩惱今天要喝什麼。為了讓飲料控粉絲不用選擇障礙、又更多了優惠話題可以揪團一起喝。CoCo都可在3/4推出手搖好友日限定優惠，經典珍珠奶茶享買一送一優惠，等於一杯30元，飲料控最經典、不出錯就喝這杯。
▲CoCo都可3/4好友日推出珍珠奶茶買一送一優惠，等於一杯30元，粉絲把握時間開喝。
▲CoCo都可3/4好友日推出珍珠奶茶買一送一優惠，等於一杯30元，粉絲把握時間開喝。


Q彈珍珠搭阿薩姆奶茶

CoCo都可經典必喝珍珠奶茶，主角是Q彈蜜製珍珠，搭配經典阿薩姆奶茶，茶香厚實又不澀口，和奶香融合得剛剛好。微冰微糖是許多粉絲公認的好喝比例，也可以依照自己習慣調整糖度與溫度。初春天氣忽晴忽雨，來一杯溫熱或清爽版本都很合適。
▲CoCo都可Q彈蜜製珍珠搭配阿薩姆奶茶，打造滑順不澀口口感，微冰微糖比例受粉絲喜愛。
▲CoCo都可Q彈蜜製珍珠搭配阿薩姆奶茶，打造滑順不澀口口感，微冰微糖比例受粉絲喜愛。


線上領券2杯只要60元

這次CoCo都可週三好友日於2025/3/4 00：00後開放線上平台領券預訂，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯只要60元，每人可領2張券，等於最多一次帶走4杯。活動適用全門市，粉絲可在3/4當天透過官方LINE或都可訂線上領券，並購完成預訂，讓飲料控、珍奶控有話題約喝。
▲CoCo都可2025/3/4 00：00開放線上領券，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯60元數量有限。
▲CoCo都可2025/3/4 00：00開放線上領券，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯60元數量有限。



CoCo買一送一

活動期間：2025/3/4
活動方式：線上平台（CoCo官方LINE或都可訂）領券預訂，珍珠奶茶L第二杯0元，2杯只要60元，每人可領2張券，等於最多可兌換4杯。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。
CoCo外送買一送一！CoCo好友日百香雙響炮買一送一，foodpanda外送珍奶買一送一。
編輯 張人尹
飲料應援買一送一！日出茶太珍奶領軍5品項8天買一送一，看WBC應援中華隊喝買一送一。
飲料應援買一送一！日出茶太珍奶領軍5品項8天買一送一，看WBC應援中華隊喝買一送一。
編輯 張人尹
0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。
0元喝星巴克草莓星冰樂！只有2天星巴克買一送一，浪漫情人節優惠喝。
編輯 鄭雅之
萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。
萬波買一送一連6天！萬事大桔一杯只要33元，開工小確幸要喝。
編輯 鄭雅之
飲料買一送一！7間飲料優惠喝起來，0元星巴克、翰林珍奶多一杯。
飲料買一送一！7間飲料優惠喝起來，0元星巴克、翰林珍奶多一杯。
編輯 鄭雅之
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊