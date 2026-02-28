綠舞攜手名人堂推山海雙城住房專案！平日入住享房型升等、孩童免費住，一次打包日式散策與棒球體驗。

宜蘭綠舞攜手桃園名人堂推出「山海雙城」聯賣專案，每人5490元住兩館。享浴衣體驗、萌寵下午茶與史努比主題互動，平日再享房型升等與孩童免費住。

看準現代人對於國內旅遊「短天數、多體驗」的高度需求，宜蘭綠舞國際觀光飯店與桃園名人堂花園大飯店宣布強強聯手，自2026年2月26日起至5月31日止，推出限時四個月的「山海雙城之旅」聯賣住房專案。這項專案主打每人僅需5490元，即可一次擁有蘭陽平原的日式禪意與桃園龍潭的棒球熱血，將兩座飯店最受歡迎的熱門體驗內容悉數打包，為親子家庭與情侶提供更具深度的度假選擇。

▲週一至週四入住綠舞可享房型升等至「綻海景雙人客房」。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理 ▲宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理





宜蘭綠舞日式園區：換上浴衣走進京都風情

位於宜蘭五結鄉的綠舞國際觀光飯店，以5.7公頃的寬廣腹地與全台唯一日式主題園區聞名。在本次聯賣專案中，旅客將入住「玥山景客房」一晚，並能免費穿上經典浴衣或大正浪漫服飾，在充滿京都風情的造景中漫步攝影。此外，專案更包含了極受好評的「卡比巴拉躍湖號」雙人滑索體驗，讓旅客能從湖面上空俯瞰整座園區，享受清風拂面的愜意。手作課程部分則提供和菓子、抹茶或植栽DIY三擇一，讓旅程不只是走馬看花，更能透過指尖的溫度留下專屬回憶。

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店攜手桃園名人堂花園大飯店，推出「山海雙城之旅」聯賣住房專案。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理



療癒系萌寵下午茶：黑RURU與嚕LALA的午茶時光

除了豐富的園區活動，綠舞更將餐飲與時下流行的萌寵元素結合。旅客可於黑RuRu Café與笑笑羊互動，或在Rulala Sweets享受被可愛貓咪包圍的療癒感。專案內含的雙人下午茶，讓旅客在結束豐富的日式文化體驗後，能有一個放鬆身心的甜蜜據點。若選擇於週一至週四平日入住，飯店更豪氣提供房型升等至「綻海景雙人客房」，並加贈一名12歲以下孩童免費入住，大幅提升親子出遊的性價比。

▲旅客在綠舞日式園區可體驗和菓子手作或抹茶文化。 圖／綠舞國際觀光飯店提供；窩客島整理

桃園名人堂花園大飯店：棒球與史努比的夢幻樂園

旅程轉向桃園名人堂花園大飯店，這裡擁有亞洲最大的球體建築之一，直徑達32公尺的棒球造型外觀極具視覺震撼力。館內不僅記載著台灣棒球的輝煌歷史，更巧妙融合史努比花生漫畫元素。專案包含豪華雙人房住宿與安打西餐廳早餐，並貼心贈送花生漫畫競賽場遊戲代幣、魚蝦撈撈樂及迷你高爾夫體驗券，即便不是熱衷體育的旅客，也能在互動遊戲中找到樂趣。

▲名人堂花園大飯店擁有直徑32公尺的亞洲最大棒球球體建築。 圖／名人堂花園大飯店提供；窩客島整理



平日入住加碼升等：專屬主題房與DIY課程

為了鼓勵旅客避開週末人潮，名人堂飯店針對平日週一至週四入住的旅客推出限量驚喜。符合條件者將有機會隨機升等至棒球經典或老兄弟懷舊主題房，將棒球精神從公共空間延伸至私人寢居空間。此外，平日入住還會加贈DIY手作課程與餐飲85折優惠券，讓這趟「山海雙城」的玩樂動線從飯店設施、文化手作一路完整串聯到餐桌，完美收尾這場集結知性、感性與童心的全方位假期。

▲專案包含名人堂深受歡迎的迷你高爾夫等多項互動遊戲。 圖／名人堂花園大飯店提供；窩客島整理

「山海雙城之旅」聯賣住房專案

活動時間：

訂房日期：2026年2月26日至2026年5月31日

入住日期：2026年3月1日至2026年6月30日



活動內容：

專案價格：雙人入住10,980元（每人5,490元）

宜蘭綠舞優惠：入住玥山景客房一晚、早餐、雙人下午茶、浴衣體驗、卡比巴拉躍湖號滑索、和菓子或抹茶體驗、日式園區巡禮、免費宵夜

桃園名人堂優惠：豪華雙人房住宿一晚、早餐、迎賓茶點、史努比競賽場遊戲代幣、魚蝦撈撈樂、迷你高爾夫體驗

平日限定加碼（週一至週四）：綠舞享房型升等及1位12歲以下孩童免費入住；名人堂享限量升等主題房、DIY課程及餐飲85折優惠

聯繫電話：(02)-2568-3891

接駁服務：名人堂提供桃園高鐵站定時定點免費接駁（需預約）



宜蘭綠舞國際觀光飯店：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

桃園名人堂花園大飯店：桃園市龍潭區民生路141巷150號