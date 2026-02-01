全台最強春季打卡點！台北101新北花Young101策展，迪奧獨家韓妝X時尚攝影打造專屬星光。

當三月的暖陽灑落城市，台北101以「風格韓團美學」為引，結合大師級花藝與精品美妝攝影，為YZ世代打造一座能主動展現自我的時尚舞台。

迎接春暖花開的3月時節，台北101深度洞察YZ世代從「被觀看」轉向「主動展現自我」的行為趨勢，精準對接年輕族群熱衷分享日常風格與場域打卡的心理。今年春夏，台北101以「風格韓團美學」為主題，將4樓都會廣場全面升級為最具話題的時尚舞台 。自2月26日起，兩大重磅活動同步登場，包含攜手新北市政府與CN Flower打造的大型花藝策展「新北花Young101」，以及聯手ELLE、迪奧美妝推出的沉浸式攝影體驗「星光造鏡室」，讓顧客在城市制高點感受從美學鑑賞到自我展現的完整旅程 。



▲「新北花Young101」主視覺融合花卉美學與台北101地標。 圖／台北101提供；窩客島整理

凌宗湧大師操刀新北花Young101：萬金杜鵑領銜藝術花海

台北101作為台灣面向世界的國際地標，持續深化場域的美學底蘊，本次特別邀請國際花藝大師凌宗湧操刀策展 。展覽自2月26日至4月19日分階段呈現，首波由獲獎無數的萬金杜鵑領銜，透過「粉色杜鵑美術館」的智慧溫室與空間敘事，將杜鵑花型魅力細膩放大 。3月23日起則由繡球花與多肉植物接力綻放 。此外，現場更設有新北青農快閃店，精選坪林包種茶、世界琴酒大賽冠軍商品等在地風土好物，將環境友善的永續價值從土地帶進城市消費場域 。



▲具備台灣原創精神的萬金杜鵑造景成為春季最具話題打卡點。 圖／台北101提供；窩客島整理

迪奧美妝獨家妝容X星光造鏡室：ELLE團隊定格女團級美照

延續花藝場域的浪漫能量，台北101與迪奧美妝、ELLE媒體跨界合作，於2月27日至3月13日推出期間限定的「星光造鏡室」。迪奧美妝針對2026春夏趨勢設計出「蜜糖水光」、「氣勢女團」與「甜酷煙燻」3款獨家妝容，使用超完美持久系列與粉漾水光潤唇釉，讓參與者在旗艦店完成精緻妝造後，無縫銜接至都會廣場的花海中進行專業拍攝 。由ELLE時尚攝影團隊親自操刀，結合專業構圖與燈光，為顧客留下具備編輯質感的個人風格影像 。



▲迪奧美妝為「星光造鏡室」打造三款2026春夏獨家妝容。 圖／迪奧美妝提供；窩客島整理

2026春夏時尚新星徵選：分享美照抽5,000元禮券與護膚課程

這場結合場域、美妝與影像的一站式體驗，不僅是感官的享受，更是成名的機會。參加者在完成「星光造鏡室」拍攝後，只要將成果分享至社群，即可角逐「2026春夏時尚新星」。主辦單位將由台北101、迪奧美妝與ELLE時尚編輯共同選出3名最佳風格代表，獲選者除了能登上ELLE Taiwan與TAIPEI 101官方IG，更能獲得5,000元的台北101電子禮券，以及價值不菲的迪奧60分鐘活力煥采護膚課程 。



▲參與者於迪奧美妝旗艦店體驗專業的一站式妝造服務。 圖／台北101提供；窩客島整理

潮流新櫃接力引爆：VIVAIA永續鞋履與WBC經典賽應援帽款

除了大型展覽，台北101購物中心也引進多個話題新櫃。深受國際名人青睞的永續鞋履品牌VIVAIA將於3月3日進駐B1快閃，提供限定的鞋履DIY服務，讓顧客打造專屬春季步履 。緊接著，New Era配合棒球盛事，於3月4日起推出「2026 WBC系列」官方帽款，集結中華隊、日本隊等元素，為時尚加入運動熱度 。而連續多年奪冠的東京甜點「楓糖男孩」也同步快閃，以充滿冒險精神的楓糖餅乾，為這趟春季感官之旅畫下甜蜜句點 。



▲新北花Young101」主視覺融合花卉美學與台北101地標。 圖／台北101提供；窩客島整理





新北花Young101 、星光造鏡室沉浸式攝影體驗 。

活動時間：

新北花Young101：2026年2月26日至4月19日 。

星光造鏡室：2026年2月27日至3月13日 。

活動內容：

花藝美學：由凌宗湧操刀，首波展出萬金杜鵑，次波為繡球花與多肉植物 。

星光造鏡室：提供迪奧美妝專業妝造服務（3款獨家妝容）與ELLE團隊專業攝影 。

快閃店進駐：新北青農（2月26日起）、VIVAIA（3月3日起）、New Era（3月4日起）、楓糖男孩（3月3日起） 。

優惠資訊： 聯名卡回饋：購買春夏精品搭配聯名卡享筆筆3%回饋 。

新星徵選獎勵：分享美照參與活動，獲選者可得台北101電子禮券5,000元及迪奧60分鐘護膚課程 。

位置：台北101購物中心4樓都會廣場（主展區）

除了這場令人心醉的花藝策展，本季還有更多引領潮流的展覽新動態值得您逐一探索。

推薦閱讀：跨越28年的熱血集結！航海王「LUFFY’s 冒險的記憶 [Vol.2]」珍藏登場，2月28日全台小七熱血開抽。

推薦閱讀：台北貓咪展貓奴必衝！台電大樓站Play Cat展免費逛，貓咪陶藝 貓咪娃娃超萌。

推薦閱讀：媽祖本尊首度坐鎮北車！唐氏症基金會聯名北港朝天宮，限量過爐護身符與聯名乖乖即日起搶先預購。