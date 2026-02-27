2026屏東燈節美學封神！12公尺巨型山之光主燈演繹大武山之美，4大燈區攻略看這篇。

2026屏東燈節春節吸引400萬人次參觀。縣民公園12公尺主燈「山之光」震撼全場，結合勝利星村花藝、萬年溪光影及內埔客家燈區，展期至3月8日，是新春賞燈首選。

屏東燈節美學近年來迎來大爆發。根據屏東縣政府最新統計，今年屏東燈節在短短9天的春節假期中，便吸引超過400萬人次湧入賞燈，成功奠定其台灣春節賞燈首選的地位 。這場結合地景藝術、在地文化與尖端聲光技術的視覺盛宴，讓不少網友驚嘆美感開外掛，彷彿將偶像劇場景搬入現實世界 。



▲2026屏東燈節客家燈區結合竹藝與藍染文化，展現細膩的客家生活美學。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

巨型主燈山之光震撼演繹大武山靈魂

坐落於縣民公園燈區的主燈「山之光」是今年最具話題性的作品 。這座高12公尺、寬達60公尺的巨型實景地景裝置，捨棄傳統的布幕投影，改以精準的聲光設計模擬屏東母親山「大武山」的季節更迭 。配合壯闊的交響樂，呈現出極具立體感的層次，讓現場遊客感受到對土地的景仰 。許多熱愛登山的網友表示對此極有共鳴，甚至認為整體設計水準已足以角逐國際設計大獎 。



▲高12公尺、寬60公尺的主燈「山之光」利用精準聲光科技，動態演繹大武山的壯麗風貌。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

四大燈區融合客家與花藝文化打造底片殺手

除了氣勢磅礡的主燈，另外三大燈區也各具特色 。萬年溪燈區以「光馳萬年」為主題，將駿馬奔馳的姿態轉化為流動光影，重現整治後的河川魅力 。勝利星村則以「星花開」花藝光影點亮巷弄，串聯時光記憶 。最引人注目的是今年擴大納入的內埔龍頸溪客家燈區，將客家竹藝、藍染、粄食及客家獅等文化符碼轉化為藝術裝置，深度呈現客家人日常生活與土地的連結 。



▲萬年溪燈區以「光馳萬年」為題，在水面上佈置彩繪光球，營造浪漫倒影。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

屏東流文化大戲結合金曲天團點亮人文底蘊

人文氣息是屏東燈節與眾不同的核心特質 。近年來縣府堅持自製表演大劇，今年推出的《屏東流》以屏東壯麗山海為背景，講述青年追夢的動人旅程 。演出陣容包括天團玖壹壹、金曲歌手桑梅絹等知名藝人，搭配九天民俗技藝團與在地潮和國小扯鈴隊跨域合作，演出現場人潮大爆滿，受歡迎程度一度引發周邊交通熱潮 。

▲勝利星村燈區的巨大花藝燈飾，讓老建築聚落變身為夢幻的藝文光廊。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

從萬年溪整治到設計之都的品牌轉型之路

屏東燈節的成功並非偶然。其前身為2017年開辦的「綵燈節」，最初是為了展現萬年溪從工業污染中重現美麗的成果 。隨著勝利星村、縣民公園相繼啟用，加上2019年台灣燈會「我屏東、我驕傲」的口碑效應，2022年正式整合並升級為現在的屏東燈節品牌 。這種堅持原創、不盲從傳統燈飾布置的策略，不僅提升了在地縣民的認同感，更成功建立起屏東作為文化與設計之都的新形象 。

▲屏東燈節縣民公園燈區打造紫藤花般的垂墜燈廊，成為家庭出遊必拍的夢幻場景。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理



寬敞舒適的賞燈體驗延續至3月8日

與其他擁擠的節慶活動不同，屏東燈節的空間規劃備受好評 。許多網友分享，在廣大的燈區行走不會有人擠人的窒息感，逛起來非常舒服 。屏東縣政府表示，今年燈節將持續展出至3月8日，誠摯邀請民眾把握最後機會，前來感受這座城市的進步與濃厚的新春年味 。

▲勝利星村充滿童趣與生活感的燈飾，將眷村文化與當代美學完美融合。圖／屏東縣政府提供；窩客島整理

2026 屏東燈節

活動時間：即日起至 115 年 3 月 8 日止

活動內容：

四大燈區展示：包含縣民公園「山之光」主燈秀、萬年溪「光馳萬年」水效燈飾、勝利星村「星花開」花藝光影，以及內埔龍頸溪客家燈區

藝文大戲演出：定時定點演出自製大戲《屏東流》，結合玖壹壹、桑梅絹等知名藝人跨域表演屏東故事

原創燈飾體驗：全區採用原創設計，融合客家竹藝、藍染與城市美學，提供寬敞舒適的賞燈空間





