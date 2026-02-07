2026桃園燈會亮點！13米旋轉飛馬、dtto friends樂園3大燈區，小提燈這樣領。

2026桃園燈會曝光，13米金屬飛馬主燈震撼亮相！還有超萌dtto friends燈區與夢幻水岸廊道，快來體驗這場科技與藝術交織的感官饗宴。

桃園人準備好要衝一波！2026桃園燈會以飛馬耀桃園為主題，即將在2月25日華麗登場。這次不僅有超霸氣的全金屬飛馬主燈，還請來國民阿嬤陳淑芳驚喜站台。現場規劃了科技感十足的未來光域、超好拍的南崁溪森韻流域，以及讓粉絲瘋狂的dtto friends樂園等三大燈區，整整12天的活動保證讓大家快門按不停，感受桃園身為國門之都的無限魅力。



▲全台首座 13 米高全金屬飛馬主燈震撼亮相，搭配華麗雷射光束與雲朵造型基座，展現桃園國門之都的霸氣美感。

▲dtto friends換上馬年主題裝扮在草原上嬉鬧，將公園打造成充滿童心的小小馬場。





桃園燈會飛馬主燈震撼登場

來到虎頭山創新園區絕對會被這座高13公尺、寬18公尺的巨大飛馬主燈給吸引。這座由藝術家劉治良老師設計的作品，可是用了超過300個金屬切面拼湊而成，甚至使用了在地航太等級的廢料金屬製作，展現十足的科技硬實力。這匹金色飛馬不僅會360度旋轉，連翅膀都能模擬真實律動展翅高飛，配合煙霧和雷射特效，每天晚上18點開始每半小時就有一場超夢幻的展演。



▲飛馬主燈 360 度旋轉展現零死角的科技藝術。





網美必拍南崁溪與超萌IP樂園

除了震撼的主燈，南崁溪水岸的森韻流域更邀來西班牙藝術家打造巨型粉紅搖搖馬，水面上還有會動的白鷺鷥與可愛河馬，浪漫氛圍直接拉滿。如果帶小朋友或情侶約會，一定要衝三民運動公園的dtto friends樂園。這次Dcard超人氣角色通通變身燈飾，可以看到他們吃元宵、放天燈的可愛模樣，每一處都是社群打卡的焦點。現場還有免費的旋轉木馬和海盜船可以玩，讓全家人都能玩得超開心。

▲聯名燈飾讓角色們騎上可愛白馬出發探險，周邊環繞著彩虹光球，浪漫指數直接破表。





馬上發小提燈隱藏彩蛋超實用

說到燈會怎麼能少了小提燈。今年的馬上發小提燈是由大師洪新富老師操刀，造型是一架載著馬吉機長的飛機，超級呼應桃園機場的在地特色。設計上還藏了許多小心機，螺旋槳寓意錢賺，提把則是銅錢造型，最厲害的是擋風玻璃處居然設計了存錢孔，燈會結束後帶回家直接變身可愛的存錢筒，實用又環保。記得看準發放時間去現場排隊領取，讓這架發財飛機載著大家今年一路發發發。

▲超吸睛的「馬上發」飛機造型小提燈，由馬吉機長帶你穩健前行，還能變身存錢筒，實用又可愛。 ▲走入宛如精靈森林般的夢幻光域，草皮上立著幾何飛馬燈飾，天空懸掛著閃耀鑽石，彷彿置身於異世界場景。

2026桃園燈會 活動資訊

活動日期：2026年2月25日至3月8日

活動地點：虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園

主燈展演：每日18:00起，每30分鐘定期演出一次

小提燈發放日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月3日、3月7日、3月8日





2026桃園燈會 三大燈會特色介紹

虎頭山創新園區：未來光域

科技感主燈：全台首座 13 公尺高全金屬飛馬主燈，結合航太材料與多軸機械臂，呈現震撼的動態展翅秀。

AI 互動體驗：導入最新的 AI 轉譯系統，能將民眾說的話即時轉化成吉祥話，還有 AR 求籤祈福與美拍裝置。

免費遊樂園：現場設置旋轉木馬、小火車、海盜船及摩托車等多項設施，全部提供民眾免費暢玩。

藝術傳承：展示由桃園在地小朋友親手繪製的燈籠，將科技園區注入滿滿的溫馨人文感。





巨型異國風裝置：邀請西班牙藝術家量身打造粉紅搖搖馬，粉嫩色彩搭配水岸美景，是絕對不能錯過的網美打卡點。

生態動態花燈：利用傳統工藝製作出會動的白鷺鷥、荷花及鴨子，讓河岸景觀顯得生動活潑。

永續環保藝術：現地利用公園修剪下來的木材打造馬上鑽裝置，傳遞桃園對環境永續的重視。

浪漫光影廊道：在青溪橋周邊設置多組可愛河馬燈飾，點亮南崁溪夜色，非常適合情侶漫步約會。





人氣 IP 聯名：與 Dcard 知名的 dtto friends 合作，現場共有 10 組超萌的人氣角色燈組。

在地文化融合：讓超人氣角色融入台灣傳統民俗，像是吃元宵、放天燈等超可愛場景，讓人快門停不下來。

年輕社群熱點：結合馬年主題與活潑的色彩設計，將公園打造為最受年輕人喜愛的快閃樂園。







2026桃園燈會更多照片

▲三民運動公園變身 dtto friends 樂園。 ▲繽紛的燈會主入口迎接每位遊客，超萌dtto friends角色們舉著祈福燈籠。

▲南崁溪水岸邊點滿了可愛的河馬燈飾，倒映在水面上的彩色光影交織出最夢幻的水岸廊道。

▲由藝術家現地打造的生態花燈，水面上不僅有優雅的白鷺鷥，還有盛開的荷花與戲水小鴨。

▲有科技未來感的幾何發光隧道，由繽紛燈條串聯而成，是攝影愛好者爭相捕捉光影延伸感的首選。

▲最吸睛的蝴蝶翅膀互動盪鞦韆，讓民眾在晃動間彷彿化身光影蝴蝶，就在是未來光域燈區中。