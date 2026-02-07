2026桃園燈會亮點！13米旋轉飛馬、dtto friends樂園3大燈區，小提燈這樣領。

2026桃園燈會曝光，13米金屬飛馬主燈震撼亮相！還有超萌dtto friends燈區與夢幻水岸廊道，快來體驗這場科技與藝術交織的感官饗宴。
桃園人準備好要衝一波！2026桃園燈會以飛馬耀桃園為主題，即將在2月25日華麗登場。這次不僅有超霸氣的全金屬飛馬主燈，還請來國民阿嬤陳淑芳驚喜站台。現場規劃了科技感十足的未來光域、超好拍的南崁溪森韻流域，以及讓粉絲瘋狂的dtto friends樂園等三大燈區，整整12天的活動保證讓大家快門按不停，感受桃園身為國門之都的無限魅力。
桃園燈會飛馬主燈震撼登場
來到虎頭山創新園區絕對會被這座高13公尺、寬18公尺的巨大飛馬主燈給吸引。這座由藝術家劉治良老師設計的作品，可是用了超過300個金屬切面拼湊而成，甚至使用了在地航太等級的廢料金屬製作，展現十足的科技硬實力。這匹金色飛馬不僅會360度旋轉，連翅膀都能模擬真實律動展翅高飛，配合煙霧和雷射特效，每天晚上18點開始每半小時就有一場超夢幻的展演。
網美必拍南崁溪與超萌IP樂園
除了震撼的主燈，南崁溪水岸的森韻流域更邀來西班牙藝術家打造巨型粉紅搖搖馬，水面上還有會動的白鷺鷥與可愛河馬，浪漫氛圍直接拉滿。如果帶小朋友或情侶約會，一定要衝三民運動公園的dtto friends樂園。這次Dcard超人氣角色通通變身燈飾，可以看到他們吃元宵、放天燈的可愛模樣，每一處都是社群打卡的焦點。現場還有免費的旋轉木馬和海盜船可以玩，讓全家人都能玩得超開心。
馬上發小提燈隱藏彩蛋超實用
說到燈會怎麼能少了小提燈。今年的馬上發小提燈是由大師洪新富老師操刀，造型是一架載著馬吉機長的飛機，超級呼應桃園機場的在地特色。設計上還藏了許多小心機，螺旋槳寓意錢賺，提把則是銅錢造型，最厲害的是擋風玻璃處居然設計了存錢孔，燈會結束後帶回家直接變身可愛的存錢筒，實用又環保。記得看準發放時間去現場排隊領取，讓這架發財飛機載著大家今年一路發發發。
2026桃園燈會 活動資訊
活動日期：2026年2月25日至3月8日
活動地點：虎頭山創新園區、南崁溪水岸、三民運動公園
主燈展演：每日18:00起，每30分鐘定期演出一次
小提燈發放日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月3日、3月7日、3月8日
2026桃園燈會 三大燈會特色介紹
- 虎頭山創新園區：未來光域
科技感主燈：全台首座 13 公尺高全金屬飛馬主燈，結合航太材料與多軸機械臂，呈現震撼的動態展翅秀。
AI 互動體驗：導入最新的 AI 轉譯系統，能將民眾說的話即時轉化成吉祥話，還有 AR 求籤祈福與美拍裝置。
免費遊樂園：現場設置旋轉木馬、小火車、海盜船及摩托車等多項設施，全部提供民眾免費暢玩。
藝術傳承：展示由桃園在地小朋友親手繪製的燈籠，將科技園區注入滿滿的溫馨人文感。
- 南崁溪水岸：森韻流域
巨型異國風裝置：邀請西班牙藝術家量身打造粉紅搖搖馬，粉嫩色彩搭配水岸美景，是絕對不能錯過的網美打卡點。
生態動態花燈：利用傳統工藝製作出會動的白鷺鷥、荷花及鴨子，讓河岸景觀顯得生動活潑。
永續環保藝術：現地利用公園修剪下來的木材打造馬上鑽裝置，傳遞桃園對環境永續的重視。
浪漫光影廊道：在青溪橋周邊設置多組可愛河馬燈飾，點亮南崁溪夜色，非常適合情侶漫步約會。
- 三民運動公園：dtto friends 樂園
人氣 IP 聯名：與 Dcard 知名的 dtto friends 合作，現場共有 10 組超萌的人氣角色燈組。
在地文化融合：讓超人氣角色融入台灣傳統民俗，像是吃元宵、放天燈等超可愛場景，讓人快門停不下來。
年輕社群熱點：結合馬年主題與活潑的色彩設計，將公園打造為最受年輕人喜愛的快閃樂園。
2026元宵燈會都想拍一輪！
