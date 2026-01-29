6大泡泡瑪特燈飾曝光！8公尺Baby Molly主燈萌翻西門町，LABUBU也欠拍。

2026台北燈節西門町燈區成為焦點，首度攜手泡泡瑪特打造主題燈組，8公尺Baby Molly主燈搭配6大人氣角色與馬年設計，夜拍打卡一次收齊。

泡泡瑪特燈節就在西門町！2026台北燈節擴大舉辦，首度以雙燈區、雙主燈、雙IP登場，除了花博展區請到帥氣變形金剛坐鎮，而以年輕潮流文化聞名的西門燈區，今日更加碼宣布首度攜手泡泡瑪特打造大型IP主題燈組，其中8公尺高Baby Molly主燈成為夜拍焦點。活動自2月25日至3月15日展開，讓台北夜晚一次看好看滿。



▲充滿調皮精靈感LABUBU則是騎著馬現身2026台北燈節 西門町展區。

▲星星人將在捷運西門站六號出口上方亮相，超巨萌的馬年穿搭迎接2026台北燈節。





2026台北燈節 西門町燈區首度聯名泡泡瑪特

作為台北最具年輕氣息的街區之一，西門町燈區今年首度與泡泡瑪特合作，先前曝光的剪影預告貼文就造成泡泡瑪特粉絲的熱鬧討論。將潮玩角色轉化為大型燈飾裝置。展區動線結合街頭文化與夜間光影，讓賞燈不再只是走馬看花，而是一場可以邊拍照邊散步的夜遊體驗，也讓紅樓周邊成為燈節期間人氣最旺的打卡地段。



▲2026台北燈節 西門町展區有Baby Molly、LABUBU、SKULLPANDA、DIMOO打、Hirono小野和星星人裝置燈飾。





8公尺Baby Molly主燈成焦點

西門燈區最大亮點，莫過於高達8公尺的Baby Molly主燈。巨型角色以溫暖燈光搭配圓弧造型呈現，下方則是有旋轉木馬增添童趣感，白天可愛，夜晚發光。設計中特別融入2026馬年意象，透過奔跑線條與流動光效象徵新年活力與前進能量，讓主燈不只吸睛，也多了一層祝福寓意。



▲高達8公尺的Baby Molly主燈。巨型角色以溫暖燈光搭配圓弧造型呈現，下方則是有旋轉木馬增添童趣感。





泡泡瑪特六大角色燈飾一次看懂

本次燈組集結泡泡瑪特6大人氣角色，各自展現不同魅力。Baby Molly以甜美童趣擔任主視覺；充滿調皮精靈感LABUBU則是騎著馬現身，星星人主打療癒可愛風將在西門町站六號出口上方賣萌。走暗黑時尚路線SKULLPANDA帶著大家一同遊玩台北各大景點；DIMOO打造夢境雲朵世界，而Hirono小野則是融入傳統文化風格。



▲2026台北燈節 西門町展區首次請到泡泡瑪特合作，融入台北地標打造專屬打卡點。





馬年巧思藏進燈組細節

除了角色造型吸睛，燈組細節也加入馬年限定設計巧思，包含旋轉光圈，奔馳姿態與流線結構，象徵新一年持續向前。搭配西門町街景輪廓與台北城市元素，讓角色彷彿穿梭在夜色之中，打造專屬2026台北燈節的潮流燈景，也成為拍照構圖的隱藏亮點。



▲2026台北燈節「西門町展區」請到泡泡瑪特六大人氣角色坐鎮。







2026台北燈節 西門町泡泡瑪特 POP MART燈區

活動期間：2月25日至3月15日

主要燈區：西門町燈區

合作品牌：泡泡瑪特 POP MART

展出角色：Baby Molly、LABUBU、星星人、SKULLPANDA、DIMOO、Hirono小野

其他展區：花博園區設有變形金剛柯博文主燈與小提燈





2026燈會過年走春免費拍！

