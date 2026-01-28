泰式鍋物56折！帕泰家冬季限定酸辣冬蔭功 海陸鍋最低199元，一人獨享泰式小火鍋。

帕泰家與樂麵屋於2026年1月27日推出冬季限定新品，泰式鍋物與黑麻油蒜拉麵同步登場，搭配會員199元鍋物優惠與期間限定加購活動，成為寒流期間聚餐與暖胃新選擇。

▲帕泰家推出泰式鍋物系列，主打小鍋也能獨享，搭配會員點數優惠成為冬日療癒選擇。

泰式鍋物56折開吃！不管天氣冷不冷，隨時都是吃鍋的時間。這次泰式料理「帕泰家」特別推出冬季限定「泰式鍋物」系列，不就揪團，一個人也能吃療癒的泰式小鍋，同時還有會員專屬優惠，點數兌換最低可享鍋物65折199元。此外，同集團拉麵品牌「樂麵屋」也推出全新究極黑麻油蒜拉麵，搶攻療癒美食話題。





帕泰家三款泰式鍋物登場

▲帕泰家一次推出冬蔭功、咖哩椰奶與醇香牛肉三款泰式鍋物，主打南洋香料湯頭層次。

會員199元吃鍋優惠開跑

▲帕泰家推出會員限定199元鍋物優惠，透過點數兌換就能輕鬆享用咖哩椰奶海陸鍋。

樂麵屋黑麻油蒜拉麵暖胃

▲樂麵屋冬季限定究極黑麻油蒜拉麵，以濃厚蒜香與黑麻油湯頭主打暖胃系拉麵。

帕泰家 泰式鍋物販售資訊

樂麵屋 究極黑麻油蒜拉麵優惠資訊

帕泰家本季主打「泰式鍋物」系列，滿足秋冬獨享需求，一次推出三款風味選擇，將熟悉的南洋香料元素轉化為適合冬天的熱湯料理。主推款「冬蔭功海陸鍋」以香茅與檸檬葉堆疊出酸辣基調，搭配多樣海鮮與肉品，入口開胃。「咖哩椰奶海陸鍋」則以椰奶中和香料辣度，湯頭溫潤順口。另一款「泰式醇香牛肉鍋」透過多種香料與蔬菜慢熬，呈現厚實回甘的湯底層次。配合新品鍋物上市，帕泰家同步推出會員限定優惠，自1月27日至2月28日止，豆府鐵粉卡會員可使用30點紅利點數，兌換咖哩椰奶海陸鍋199元優惠券。原價358元的鍋物，透過APP兌換即可享有優惠價格，換算下來65折，適合在寒流期間安排朋友聚餐或下班後暖胃用餐，不就揪團就能一人獨享。同集團旗下拉麵品牌「樂麵屋」這次於冬季推出限定「究極黑麻油蒜拉麵」，以主廚特製黑麻油結合濃厚蒜香作為湯頭主軸，入口香氣溫潤不嗆，適合寒冷天氣享用。新品上市期間也規劃兩波活動，首波點購拉麵即贈送MOMUS黑面膜，第二波則可透過社群打卡，以半價加購黃金脆薯，讓拉麵控有理由朝聖嚐鮮。上市日期：2026/1/27起品項及價格：冬蔭功海陸鍋：$328咖哩椰奶海陸鍋：$358泰式醇香牛肉鍋：$428優惠期間：1月27日至2月28日期間優惠內容：豆府鐵粉卡會員，可使用30點紅利點數兌換「咖哩椰奶海陸鍋199元APP優惠券」乙張。憑券至門市消費，咖哩椰奶海陸鍋想199元優惠價（56折）。第一波活動日期：2026.1.27 ~ 2026.2.24活動方式：活動期間，凡點購新品「究極黑麻油蒜拉麵」，即贈送「MOMUS活性碳雙導黑面膜」乙份。注意事項：單桌單次限贈送乙份。優惠活動僅限內用，外帶及外送不適用。數量有限，贈完為止。

第二波

活動日期：2026.2.5 ~ 2026.2.28

活動方式：活動期間，凡於樂麵屋店內消費並於個人社群或限時動態上傳「究極黑麻油蒜拉麵」照片，並標記「#究極黑麻油蒜拉麵」，即可以5折優惠加購「黃金脆薯」（原價78元）。

天冷吃鍋優惠資訊

推薦閱讀：草莓銅鑼燒免費吃！聚 台北SOGO忠孝店升級自助吧吃到飽，加碼雙人海陸鍋開吃。

推薦閱讀：170元小火鍋吃到飽買一送一！六扇門中正紀念堂插旗，豆花 咖哩飯吃到飽。

推薦閱讀：開心果冰吃到飽！雞湯大叔歐陸2.0升級5大新菜，火鍋控在家也能叫外送。