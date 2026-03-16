7-11三麗鷗狗狗集點！布丁狗 大耳狗 帕恰狗26款小物，布偶飲料提袋 寵物帽必收。

7-ELEVEN推出三麗鷗三狗軍團集點活動，布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗周邊登場，包含冰壩杯、飲料提袋與寵物用品，成為粉絲關注的春季集點話題。

▲7-11推出「三麗鷗一起狗狗GO 三狗系列」集點活動，布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗三大人氣角色登場，共推出26款春日主題周邊，從生活用品到寵物配件一次亮相。（攝影：張人尹）



▲配合3月23日國際小狗日話題，7-11攜手三麗鷗推出狗狗角色周邊，布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗陪粉絲一起迎接春日療癒生活。（攝影：張人尹）





春日外出周邊實用又可愛

▲7-ELEVEN推出多款三麗鷗角色外出用品，包括立體造型冰壩杯、輕便摺傘與布偶吊飾飲料提袋，讓粉絲日常喝飲料或出門都能帶著角色。（攝影：張人尹）

三麗鷗三歐療癒周邊

▲7-11推出三麗鷗居家療癒周邊，包括立體造型浴巾與絨毛造型吸水髮帶，讓粉絲在家也能和布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗一起賣萌。（攝影：張人尹）

毛孩散步配件同步登場可愛度升級

▲7-11推出多款三麗鷗寵物用品，包括帕洽狗寵物帽與三狗輕便寵物便當盒，讓毛孩散步或外出時也能搭配可愛角色造型。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN三麗鷗寵物周邊還有寵物牽繩背包設計，抽拉式收納袋方便撿便，搭配可調節背帶成為毛孩散步實用配件。（攝影：張人尹）





7-11全店三麗鷗一起狗狗GO-三狗系列精品集點活動資訊

三麗鷗狗派鐵粉！7-11這次看準3月23日「國際小狗日」話題，特別攜手三麗鷗角色超高人氣狗狗「布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗」，推出全新集點活動「三麗鷗一起狗狗GO 三狗系列」，在3/18 15:00起開跑，一共推出26款春日主題周邊，從日常外出用品到寵物配件通通有，讓粉絲不論日常生活、出門散步或帶毛孩外出，都能一起耍可愛。這次7-ELEVEN推出多款適合日常外出的三麗鷗周邊，包含「立體造型冰壩杯、輕便摺傘」等，讓粉絲從日常喝飲料到外出都能帶著布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗一起出門。其中還有「布偶吊飾飲料提袋」在玩偶底部可以取出飲料袋，小巧思超可愛。此外還有上班族必備安全帽、計算機、雨傘造型機車手機架等實用小物，日常生活都能加點小巧思。不只外出可愛，居家也能跟三麗鷗狗狗一起賣萌，本次集點特別為粉絲們推出「立體造型浴巾」搭配UU閉眼眼型，還有「絨毛造型吸水髮帶」，讓粉絲們跟著狗狗一起宅在家、一起可愛。這次7-11也特別推出「布偶掛飾痛包組」，共有3款設計，每款加價299元即可入手，還能用掛勾隨掛展示角色吊飾。除了人用生活周邊外，7-ELEVEN這次也替養寵物的粉絲準備多款毛孩用品，包含「帕洽狗寵物帽、三狗輕便寵物便當盒、寵物牽繩背包」，讓毛孩外出散步也能用三麗鷗角色妝點。寵物帽採魔鬼氈設計可調整大小，出門散步時也能幫毛孩遮陽。外出時可搭配「三狗輕便寵物便當盒」，雙碗設計可同時裝水與食物，外出使用更方便。而「寵物牽繩背包」則有2款角色造型設計，抽拉式收納袋方便撿便，搭配可調節背帶，讓帶毛孩出門散步也多了可愛又實用的配件選擇。

門市快閃購活動：

2026年3月18日(三) 15:00起至2026年3月29日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。



門市現貨：商品到貨後即可販售，以門市數量為準，售完為止。

小7集點卡：

2026年3月30日(一) 下午15:00起至2026年5月5日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

推薦周邊：

布偶掛飾痛包組：加價購299元/款

布偶吊飾飲料提袋：加價購349元/款

立體造型冰壩杯：加價購599元/款

滑輪拖車購物袋：加價購1099元/款

安全帽：加價購799元/款

雨傘造型機車手機架：加價購369元/款

輕便摺傘：加價購299元/款

大頭造型計算機：加價購449元/款

USB電源供應器：加價購699元/款

絨毛造型吸水髮帶：加價購249元/款

立體造型浴巾：加價購449元/款

寵物帽：加價購299元/款

輕便寵物便當盒：加價購399元/款

寵物牽繩背包：加價購299元/款

看更多7-11全店三麗鷗一起狗狗GO：



▲7-ELEVEN同步推出安全帽、計算機與雨傘造型機車手機架等實用小物，把布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗融入粉絲日常生活。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN同步推出安全帽、計算機與雨傘造型機車手機架等實用小物，把布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗融入粉絲日常生活。（攝影：張人尹）



▲7-11推出三麗鷗居家療癒周邊，包括立體造型浴巾與絨毛造型吸水髮帶，讓粉絲在家也能和布丁狗、大耳狗喜拿、帕恰狗一起賣萌。（攝影：張人尹）



▲三麗鷗三狗系列也推出布偶掛飾痛包組，共有3款設計，加價299元即可入手，讓粉絲把布丁狗、大耳狗喜拿與帕恰狗角色吊飾展示。（攝影：張人尹）

