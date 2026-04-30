MUJI勞動節限時優惠！全台門市滿199元送100%台灣鳳梨汁，嚴選金鑽鳳梨520天熟成美味，

在五一勞動節前夕，品牌如何透過節日提案與消費者建立情感連結成為市場關注焦點。資深編輯李維唐指出，MUJI 無印良品將台灣在地農產與節日祝福結合，不僅滿足了基本生活需求，更透過產銷履歷認證強化了品牌的永續價值，讓一份簡單的贈禮轉化為對土地與勞動者的雙重致敬 。

在繁忙的現代都市節奏中，每一位辛勤耕耘的勞動者都值得被溫柔對待。知名生活品牌MUJI無印良品秉持著「提供舒適生活」的初衷，始終關注大眾日常的基本需求。為了迎接即將到來的5月1日勞動節，MUJI無印良品特別準備了一份充滿土地溫度的暖心提案，邀請全台顧客在忙碌的工作空檔停下腳步，透過一杯清甜的果汁，向認真生活的自己致上最誠摯的感謝。

▲選用嘉義民雄紅土鳳梨製作的100%台灣鳳梨汁，具備產銷履歷並採用回收再製玻璃瓶承裝。圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理



嘉義民雄紅土孕育，台農17號金鑽鳳梨的520天熟成美學

這次贈禮的主角「100%台灣鳳梨汁」大有來頭。MUJI無印良品深耕在地，特別選用來自嘉義民雄產區的台農17號金鑽鳳梨。這片土地擁有獨特的紅土環境，讓鳳梨在自然的懷抱中歷經約520天的漫長熟成。不同於市售常見添加物果汁，這款產品強調不添加糖、人工香料與防腐劑，保留了鳳梨最原始的細緻肉質與飽滿香氣。每一口都能喝到現榨的鮮甜，不僅具備產銷履歷認證，讓消費者從產地到製程皆能安心追溯，更體現了品牌對台灣農業的支持與尊重。

▲MUJI無印良品推出5/1勞動節單日限定滿額贈活動，用在地果汁感謝每一位辛勞的勞動者。圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

永續生活新主張，回收玻璃瓶與多元創意飲用法

除了對品質的堅持，MUJI無印良品也將永續環保意識融入產品設計中。「100%台灣鳳梨汁」採用回收再製的玻璃瓶承裝，鼓勵顧客在享受美味的同時，也能實踐對地球環境的愛護。在飲用方式上，品牌也提供了質感生活的延伸建議。除了開瓶即飲的純粹，民眾更可以依照個人喜好，加入MUJI無印良品販售的「原味碳酸水」調製成沁涼消暑的鳳梨氣泡飲，或是與茶飲混合調配成特調果茶，為炎熱的初夏時節帶來多層次的舒緩體驗。

5月1日限時1天，全台門市滿額贈「旺來」好運祝福

鳳梨在台語發音中寓意「旺來」，象徵著好運降臨、生意興隆與家庭興旺。MUJI無印良品希望透過這份富含吉祥寓意的贈禮，在勞動節當天為每位勞動者送上祝福。本次活動限定於5月1日當天，顧客只要前往全台MUJI無印良品實體門市，單筆消費滿199元，即可免費獲得限量「100%台灣鳳梨汁」1瓶，原價49元。由於數量有限且送完為止，建議喜愛無印風格與在地美味的朋友們，把握這僅有1天的機會，在購物之餘也帶走這份來自台灣土地的甘甜心意。

▲口感細緻多汁的台農17號金鑽鳳梨汁，亦可加入原味碳酸水調製出清爽的氣泡飲品。圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理







MUJI 無印良品五一「勞動節」提案

活動時間：2026 年 5 月 1 日 (五) 當天

活動內容：於全台 MUJI 無印良品實體門市，單筆消費滿 199 元，即可獲贈限量「100% 台灣鳳梨汁」一瓶 (原價 49 元)。恕不累贈，數量有限，送完為止 。