淡江大橋通車倒數！八里福朋喜來登天使紅蝦吃到飽，住房爽泡黃金美人湯再抽3萬套房。

淡江大橋歷經十年淬鍊，不僅縮短八里與淡水的距離，更重塑北台灣觀光版圖 。資深編輯李維唐表示，這類結合城市建設與節慶的住房專案，不僅能轉化公共建設的討論度為觀光紅利，更透過「黃金美人湯」與「920公尺」等品牌故事深度連結在地情感，對於尋求深度旅遊的當代旅人極具吸引力 。

隨着淡江大橋即將正式通車，這座橫跨淡水河口的新地標不僅縮短了八里與淡水的距離，更象徵北台灣交通發展邁向新紀元。台北八里福朋喜來登酒店選在通車前夕，特別規劃一系列慶祝活動，包含富有紀念意義的住房專案、母親節奢華盛宴以及抽獎活動，邀請旅人一同見證這場醞釀十年的交通盛事。

▲台北八里福朋喜來登酒店即日起至6月30日推出「十年磨一劍 淡江大橋紀念」住房專案，豪華河景客房每晚9,570元起 。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



十年淬鍊迎接通車，八里福朋喜來登推限定住房優惠

耗時超過10年的淡江大橋預計將於2026年5月12日正式通車，為了慶祝這座串聯八里與淡水生活圈的關鍵工程完工，台北八里福朋喜來登酒店推出「十年磨一劍淡江大橋紀念」住房專案。自4月20日至6月30日期間，旅客入住豪華河景客房，每房每晚最低僅需9,570元起。此專案內容極為豐富，除了能享用TheMeshKitchen提供的雙人早餐及TheMeshBar雙人下午茶外，酒店更體貼地附贈十三行博物館門票2張，讓旅人能深度走訪八里的歷史文化，並特別贈送淡江大橋通車紀念磁鐵，讓這段值得慶賀的城市變遷隨之珍藏。

房內坐擁黃金美人湯，八里美景第一排深度慢活

台北八里福朋喜來登酒店地理位置優越，位處八里景觀第一排，讓入住豪華河景客房的旅人能將淡水河的壯麗風光盡收眼底。最令旅客嚮往的，莫過於每間客房均配備的高級浴池，讓賓客無需走出房門，就能在私密空間內享受高品質的「黃金美人湯」。在暖入心脾的泉水中放鬆身心，遠眺即將通車的淡江大橋與對岸淡水美景，無疑是近年來台北微旅行中最奢華且愜意的選擇。透過這次專案，酒店旨在提供從觸覺、味覺到視覺的全方位感官饗宴，引領旅人重新探索八里之美。

▲客房內均設有高級浴池，讓旅客在房內即可享受頂級黃金美人湯，並同時俯瞰淡水河美景 。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

母親節寵愛升級，天使紅蝦與小牛OP肋排無限供應

適逢母親節感恩時刻，酒店內的TheMeshKitchen自助百匯也同步發力，推出「寵愛升級，美味加碼」活動。在5月1日至5月10日的5天指定日期內，特別規劃母親節加碼料理，每位收費1,680元加10%服務費。餐檯上除了原本豐富的異國美食，更限時提供生食級天使紅蝦、香嫩小牛OP肋排以及南洋風味龍蝦麵等頂級料理吃到飽，讓全家大小能在舒適的落地窗景下，以頂級食材寵愛辛勞的母親。此外，甜點團隊亦精心研發8吋「白桃草莓乳酪」蛋糕，以細膩的白桃香氣交織草莓果酸，定價1,680元，為節慶聚會增添甜蜜的儀式感。

▲The Mesh Kitchen於5月指定日期推出「母親節加碼」料理，包含精緻的小牛料理等吃到飽盛宴 。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲自助百匯提供生食級天使紅蝦等異國風味料理無限供應，與母親共享節事美味 。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

920公尺的浪漫連結，餐飲消費滿額抽3萬卓越套房

除了住房與美饌，酒店更設計了極具深意的抽獎活動。自5月1日起至5月31日，凡於館內TheMeshKitchen、禧粵樓或TheMeshBar單筆餐飲消費滿920元，即可獲得抽獎券。這項「920」的數字設定，正呼應了淡江大橋920公尺的橋體長度，代表著兩岸生活圈的連結。獎項內容極具誘惑力，最大獎為價值32,800元的卓越套房住宿券，其餘好禮還包括豪華河景客房住宿券、精緻市景客房住宿券、XO醬禮盒及平日自助餐券。酒店希望透過消費滿額即可累贈抽獎券的方式，與更多在地居民及旅客共同分享大橋通車的喜悅。

▲The Mesh Kitchen全日餐廳擁有大面落地窗，提供舒適環境並精選八里在地食材入菜 。 圖／台北八里福朋喜來登酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



「十年磨一劍」淡江大橋紀念住房專案

活動時間：2026/04/20 – 2026/06/30

活動內容：入住豪華河景客房，每晚 9,570 元起 。含雙人早餐、The Mesh Bar 下午茶、十三行博物館門票 2 張、通車紀念磁鐵 。房內可享黃金美人湯 。

The Mesh Kitchen 母親節限定餐飲

活動時間：2026/5/1、5/2、5/3、5/9、5/10 午晚餐時段

活動內容：每人 1,680 元+10% 。提供天使紅蝦（生食）、小牛 OP 肋排、南洋風味龍蝦麵吃到飽 。

「九二〇・串起八里未來」全館抽獎

活動時間：2026/5/1 – 5/31

活動內容：餐飲單筆消費滿 920 元（含服務費）獲抽獎券一張 。獎項包含價值 32,800 元卓越套房住宿等 。

台北八里福朋喜來登酒店

地址：新北市八里區觀海大道 8 號

電話：02-2619-2777