萊爾富買一送一！國際珍奶日 萊爾富波霸奶茶買一送一，勞動節咖啡買一送一。

萊爾富推出國際珍奶日與勞動節優惠，包含珍奶買一送一、Hi café買30送30與果C果昔第2杯半價等活動，編輯張人尹表示本次主打高CP值飲品與夏季清爽選擇，買一送一不能錯過。

國際珍奶日、五一勞動節咖啡買一送一！萊爾富這次同步推出多款指定飲品優惠，在4/29起從珍奶、咖啡通通推出限定優惠，下殺買一送一，讓粉絲不論是在辦公室揪團喝、或出遊途中都能有優惠小確幸。同時超人氣「果C果昔」系列也推出夏季鞥恨，天氣越熱越能爽爽喝。



▲萊爾富自4/29起推出珍奶與咖啡買一送一優惠，鎖定連假與節日檔期帶動飲品需求。



▲萊爾富Hi café推出特濃美式與拿鐵等品項買一送一，鎖定日常咖啡需求。

國際珍奶日限定飲品優惠整理

▲萊爾富國際珍奶日推出波霸黑糖奶茶與恐龍巧克力珍珠歐蕾買一送一優惠。

Hi café咖啡優惠與APP方案重點

▲萊爾富Hi-Life VIP APP整買零取方案，美式買30送30換算單杯約23元。

果C果昔新口味與夏季清爽選擇

▲萊爾富果C果昔推出芒夠了嗎與芒果戀乳，第2杯半價主打夏季消暑需求。



▲萊爾富同步推出生乳你個布丁，主打濃郁奶香並享第二件15元優惠吸引甜點控。

萊爾富 國際珍奶日 五一勞動節優惠推薦

波霸黑糖奶茶、恐龍巧克力珍珠歐蕾，任選買一送一。

特大重乳拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，皆享買一送一。

特大杯泰式珍珠奶茶、泰式奶茶，單杯39元優惠價。

芒果美式、檸檬美式，單杯69元嚐鮮價。

Hi-Life VIP APP限定，大杯美式可享買30送30，大杯拿鐵買30送25。

果C果昔系列指定品項，第2杯半價。

新品「生乳你個布丁」，第二件15元優惠。

針對4/30國際珍奶日，萊爾富在4/29-5/26推出指定人氣品項推出買一送一，包含「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」，原價79元直接享任選買一送一，咀嚼系粉絲通通要買起來。同時也推出夏季必喝的泰奶優惠，期間內買「特大杯泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」以單杯39元優惠價登場，主打香氣濃厚與茶感明顯的特色，泰奶控趁優惠喝起來。這次咖啡控也有買一送一優惠，萊爾富Hi café推出多款買一送一與組合價，其中「特大重乳拿鐵」、「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」皆可享買一送一。水果咖啡新品「芒果美式」與「檸檬美式」則以69元嚐鮮價販售，任選兩杯99元。若透過Hi-Life VIP APP使用「整買零取」，大杯美式可享買30送30，大杯拿鐵買30送25，換算下來美式最低單杯約23元，對於日常需要大量咖啡的粉絲來說更划算。隨著天氣升溫，萊爾富超人氣「果C果昔」系列，特別推出指定口味第2杯半價，鎖定夏季消暑需求。其中推薦夏天必喝「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」使用泰國水仙芒果製作，呈現酸甜平衡與滑順口感。同時，萊爾富也針對甜點控，推出新品「生乳你個布丁」以在地生乳製作，主打濃郁奶香、綿密口感，新品可享第二件15元優惠，是布丁控近期必搶甜點。活動期間：2026/04/29-05/26活動推薦：



