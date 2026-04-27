萊爾富買一送一！國際珍奶日 萊爾富波霸奶茶買一送一，勞動節咖啡買一送一。

萊爾富推出國際珍奶日與勞動節優惠，包含珍奶買一送一、Hi café買30送30與果C果昔第2杯半價等活動，編輯張人尹表示本次主打高CP值飲品與夏季清爽選擇，買一送一不能錯過。
國際珍奶日、五一勞動節咖啡買一送一！萊爾富這次同步推出多款指定飲品優惠，在4/29起從珍奶、咖啡通通推出限定優惠，下殺買一送一，讓粉絲不論是在辦公室揪團喝、或出遊途中都能有優惠小確幸。同時超人氣「果C果昔」系列也推出夏季鞥恨，天氣越熱越能爽爽喝。
國際珍奶日限定飲品優惠整理針對4/30國際珍奶日，萊爾富在4/29-5/26推出指定人氣品項推出買一送一，包含「波霸黑糖奶茶」與「恐龍巧克力珍珠歐蕾」，原價79元直接享任選買一送一，咀嚼系粉絲通通要買起來。同時也推出夏季必喝的泰奶優惠，期間內買「特大杯泰式珍珠奶茶」與「泰式奶茶」以單杯39元優惠價登場，主打香氣濃厚與茶感明顯的特色，泰奶控趁優惠喝起來。
Hi café咖啡優惠與APP方案重點這次咖啡控也有買一送一優惠，萊爾富Hi café推出多款買一送一與組合價，其中「特大重乳拿鐵」、「大杯特濃美式」、「大杯特濃拿鐵」皆可享買一送一。水果咖啡新品「芒果美式」與「檸檬美式」則以69元嚐鮮價販售，任選兩杯99元。若透過Hi-Life VIP APP使用「整買零取」，大杯美式可享買30送30，大杯拿鐵買30送25，換算下來美式最低單杯約23元，對於日常需要大量咖啡的粉絲來說更划算。
果C果昔新口味與夏季清爽選擇隨著天氣升溫，萊爾富超人氣「果C果昔」系列，特別推出指定口味第2杯半價，鎖定夏季消暑需求。其中推薦夏天必喝「芒夠了嗎」與「芒果戀乳」使用泰國水仙芒果製作，呈現酸甜平衡與滑順口感。同時，萊爾富也針對甜點控，推出新品「生乳你個布丁」以在地生乳製作，主打濃郁奶香、綿密口感，新品可享第二件15元優惠，是布丁控近期必搶甜點。
萊爾富 國際珍奶日 五一勞動節優惠推薦活動期間：2026/04/29-05/26
活動推薦：
- 波霸黑糖奶茶、恐龍巧克力珍珠歐蕾，任選買一送一。
- 特大重乳拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，皆享買一送一。
- 特大杯泰式珍珠奶茶、泰式奶茶，單杯39元優惠價。
- 芒果美式、檸檬美式，單杯69元嚐鮮價。
- Hi-Life VIP APP限定，大杯美式可享買30送30，大杯拿鐵買30送25。
- 果C果昔系列指定品項，第2杯半價。
- 新品「生乳你個布丁」，第二件15元優惠。