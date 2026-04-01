2026母親節飯店優惠！晶泉丰旅北投、礁溪雙館「寵媽三部曲」開跑，送美顏器與燕窩、再享A5和牛吃到飽。

隨母親節將至，如何規畫一場深度放鬆的旅行成為熱門話題。資深編輯李維唐表示，現代人更看重身心靈平衡，晶泉丰旅此次結合北投白磺與礁溪碳酸氫鈉泉，搭配頂級和牛與養身燕窩，不僅滿足味蕾，更透過美顏贈禮將儀式感帶回家，是2026年最具質感的孝親選擇。

迎接馨香5月，正是帶辛勞母親遠離塵囂、沉浸氤氳泉水的最佳時機 。晶華國際酒店集團旗下的溫泉度假品牌「晶泉丰旅」，即日起至5月30日集結養身、美食及美顏元素，於北投與礁溪兩館同步啟動「寵媽三部曲」期間限定優惠住房專案 。旅人不僅能帶母親享受白磺泉或碳酸氫鈉泉的洗禮，入住更可獲得價值1,580元的「參參不息杏福燕窩」禮盒 。官網訂房加購高鐵票再享75折起優惠，讓這場溫泉假期成為獻給媽媽最溫暖的謝禮 。

▲北投晶泉丰旅推出母親節限定「晶燕寵媽」住房專案，邀請旅人帶著媽媽享受白磺溫泉療癒假期 。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



職人級養生禮遇：參參不息杏福燕窩呵護身心

在這次的寵媽專案中，晶泉丰旅特別跨界攜手台灣在地養生品牌「皇燕の恵」，為每位入住的貴賓備妥價值1,580元的「參參不息杏福燕窩」禮盒 。禮盒內容包含溫潤順口的香醇杏仁茶、清爽回甘的花旗參銀杏露，以及極致奢華、即開即飲的皇燕粉光參燕窩等三款養生精品 。當媽媽在房內享受完暖湯的滋潤後，再飲上一瓶富含營養的燕窩飲品，不僅能即時補充元氣，更讓肌膚由內而外透出紅潤光澤，達到身心靈的全方位舒緩 。

▲晶泉丰旅攜手品牌皇燕の惠，母親節專案入住即贈「參參不息杏福燕窩」養生禮盒 。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

礁溪食尚假期：日本A5和牛壽喜燒吃到飽受好評

對於喜愛美食的家庭，礁溪晶泉丰旅特別規劃「寵媽食光・一泊二食」專案，尊榮入住套房每晚8,960元起 。專案最大亮點莫過於館內「三燔礁溪」餐廳提供的頂級饗宴 。主廚嚴選一頭牛僅能取出約2公斤的珍稀A5黑毛和牛「臀肉芯」，切至完美厚度後，放入以胡麻與味噌交織出的溫潤鍋底中涮煮，呈現出層次豐富的日式壽喜燒風味 。在蘭陽平原與龜山島的景致陪伴下，全家人共同創造舌尖上的溫馨回憶 。

▲礁溪晶泉丰旅限定「寵媽食光・一泊二食」住房專案，入住可於館內三燔礁溪享用日本A5和牛壽喜燒吃到飽 。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理



北投美顏盛事：Panasonic奈米離子美顏器雙重奢寵

北投晶泉丰旅則針對愛美、重視保養的媽媽，推出「感謝有禮」住房專案，將溫泉假期提升為奢華的保養儀式 。入住泉音陽台家庭客房或露台和洋套房，除了能浸泡在擁有「美人湯」美譽的白磺溫泉中，飯店更霸氣贈送價值超過4,000元的「Panasonic奈米離子美顏器」。透過奈米級水分子的深層滲透，結合北投溫泉的天然潤澤，讓媽媽在旅行結束後，還能將這份呵護帶回日常生活中延續 。

▲北投晶泉丰旅「感謝有禮」住房專案加碼送Panasonic奈米離子美顏器，打造從泡湯到保養的寵媽體驗 。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理

官網訂房優惠：高鐵75折起加碼抽獎活動

晶泉丰旅不僅在兩館各展特色，更為旅人省下交通預算 。5月底前於官網訂房加購高鐵車票，平日享75折、假日及疏運期間享85折優惠，以左營至台北雙人來回計算，最高可省下1,500元起 。此外，活動期間入住任一館別皆可參加抽獎，有機會將同款Panasonic美顏器帶回家 。無論是想要享受極致奢華的套房時光，還是品味頂級和牛，晶泉丰旅都已備妥最貼心的行程，邀請全台兒女共襄盛舉，給媽媽一個難忘的溫泉假期 。

▲礁溪晶泉丰旅推出「晶燕寵媽」住房專案，結合蘭陽山海景觀與溫泉度假氛圍，打造美好母親節假期 。圖／晶泉丰旅提供；窩客島編輯李維唐整理







晶泉丰旅「寵媽三部曲」全方位溫泉假期 。

活動時間：即日起至2026年5月30日止

活動內容：

通用贈禮：預訂專案入住即贈價值1,580元的「參參不息杏福燕窩」禮盒乙份，內含杏仁茶、花旗參銀杏露及皇燕粉光參燕窩 。



加碼抽獎活動：活動期間入住任一館別均可參加抽獎，有機會獲得與北投專案同款之美顏器 。



交通優惠：官網訂房加購高鐵車票，平日享75折、假日及疏運期間享85折優惠 。

礁溪館限定優惠：

「晶燕寵媽」住房專案：雙人入住含早餐每房每晚5,394元起 。

「寵媽食光・一泊二食」：入住尊榮套房含「三燔礁溪」日本A5和牛壽喜燒吃到飽晚餐，每房每晚8,960元起 。

北投館限定優惠：

「晶燕寵媽」住房專案：雙人入住含早餐每房每晚9,207元起 。

「感謝有禮」住房專案：入住泉音陽台家庭客房或露台和洋套房，加碼贈送價值逾4,000元的「Panasonic奈米離子美顏器」乙台，專案價11,499元起 。

專案訂房連結：

礁溪「晶燕寵媽」：https://lihi1.me/Ot85k

礁溪「寵媽食光」：https://lihi1.me/Ppfom

北投「晶燕寵媽」：https://lihi1.me/UPlqm

北投「感謝有禮」：https://lihi1.me/nBc2Z