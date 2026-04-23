從國際太空站凝視家鄉！林琪兒帶回「宇宙級禮物」，台裔NASA太空人揭祕中央山脈「斬颱刀」震撼全網。

隨著阿提米絲計畫推動，台灣在航太供應鏈的角色日益吃重。資深編輯李維唐指出，林琪兒此次訪台不僅是情感尋根，更是台美太空科技合作的里程碑，透過太空人視角重新定義了護國神山的壯麗感，成功喚起大眾對於國土永續與科學夢想的重視。
在浩瀚無垠的宇宙中，有一顆湛藍的明珠閃耀著堅毅的光芒。近日一張由國際太空站（ISS）俯瞰台灣的照片，再次讓全台灣人民的目光投向天際。這張照片背後的主人翁，是首位在台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）。這幅凝結了2015年時空的畫面，不僅展現了家鄉的壯麗，更隨著林琪兒近期返台訪問，由副總統蕭美琴正式揭開這份來自太空的珍貴禮物，引發社會大眾對於國土保護與永續責任的深度反思。
護國神山震撼現身，太空視角下的斬颱刀驚豔國際
這張引發熱議的照片中，台灣穩穩地坐落在畫面中央，宛如一座孤懸於大平洋上的翠綠堡壘。最令網友震撼的，莫過於清晰可見的中央山脈，這條台灣的命脈在薄霧籠罩下顯得格外立體且銳利。網路上更掀起一波討論熱潮，網紅與大眾紛紛以「斬颱刀」來形容這座多次抵禦強烈氣候侵襲的護國神山。從外太空俯視，台灣的地景稜線分明，有人形容其型態如同徜徉在海洋中的巨大鯨魚，這種具備強烈畫面感的視覺衝擊，讓不少民眾感動直呼，終於體會到台灣身為「巨鯤之島」的魅力，這份由數百公里高空捕捉到的家鄉美景，讓國人對於土地的情感連結更顯厚實。
從台北醫學博士到NASA指揮官，林琪兒的非凡太空路
林琪兒的背景充滿傳奇色彩，他於1973年出生於台北，父親是當年駐台的美國空軍，母親則是地道的台灣人。這位擁有醫學博士學位的跨領域天才，憑藉著對航空醫學的深厚研究，於2009年36歲時成功入選NASA太空人計畫。在他的職業生涯中，曾兩度登上國際太空站，並擔任任務指揮官，其優異表現不僅是台灣人的驕傲，更是國際科學界的耀眼新星。即便身在星海，他心中始終牽掛著出生地台灣，多次利用執行任務的機會，從觀察窗中尋覓那座熟悉的小島，並將這份來自宇宙的視角分享給全世界。
台美航太深度交流，阿提米絲計畫開啟年輕世代追夢起點
此次林琪兒受邀於4月21日至25日訪台，行程不僅具有外交意義，更充滿科技教育的傳承。他在抵台首日便前往總統府拜會副總統蕭美琴，親手贈送那張「雲霧繚繞台灣」的裱框照片，以及象徵NASA登月計畫的「Artemis月神」紅酒。除了與高層會面，林琪兒更深入校園，與中央大學太空科學與工程學系的學子們面對面，大方分享在國際太空站的日常生活與月球任務的挑戰。在太空競賽白熱化的今日，林琪兒希望透過自身的實戰經驗，激發台灣年輕人投入科學與工程領域，協助台灣國家太空中心（TASA）與產業鏈接軌，成為全球太空團隊中不可或缺的一員。
永續轉型與國安挑戰，蕭美琴呼籲守護美麗星球
適逢世界地球日，副總統蕭美琴在社群平台上轉發這張充滿敬畏感的空拍照，語重心長地指出，從太空回望地球令人反思。面對氣候變遷與地緣政治的複雜挑戰，台灣正處於推動能源與醫療等關鍵基礎設施永續轉型的轉折點。她強調，永續行動從來不是單打獨鬥，這張照片不僅是視覺的饗宴，更是對全體國人的提醒，唯有共同努力守護家園，才能為下一代創造更有希望的未來。這場跨越38萬公里的對話，讓台灣在推動航太科技的同時，也深化了對這片土地永續經營的承諾。
NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）訪台交流活動
活動時間： 2024年4月21日至4月25日（依據新聞內容之歷史時間）
活動內容：
- 拜會副總統蕭美琴並致贈「太空看台灣」限量照片及「Artemis」紅酒。
- 參訪國家太空中心（TASA）進行航太產業深度交流。
- 前往中央大學太空科學與工程學系舉辦專題演講，分享太空生活經歷。
本篇報導由 AI 輔助生成，內容聚焦於國際太空交流與國家太空中心推廣活動。