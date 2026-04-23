從國際太空站凝視家鄉！林琪兒帶回「宇宙級禮物」，台裔NASA太空人揭祕中央山脈「斬颱刀」震撼全網。

隨著阿提米絲計畫推動，台灣在航太供應鏈的角色日益吃重。資深編輯李維唐指出，林琪兒此次訪台不僅是情感尋根，更是台美太空科技合作的里程碑，透過太空人視角重新定義了護國神山的壯麗感，成功喚起大眾對於國土永續與科學夢想的重視。

在浩瀚無垠的宇宙中，有一顆湛藍的明珠閃耀著堅毅的光芒。近日一張由國際太空站（ISS）俯瞰台灣的照片，再次讓全台灣人民的目光投向天際。這張照片背後的主人翁，是首位在台灣出生的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）。這幅凝結了2015年時空的畫面，不僅展現了家鄉的壯麗，更隨著林琪兒近期返台訪問，由副總統蕭美琴正式揭開這份來自太空的珍貴禮物，引發社會大眾對於國土保護與永續責任的深度反思。

▲從國際太空站回望出生地台北，林琪兒用鏡頭記錄家鄉輪廓並與副總統蕭美琴暢談台灣航太未來發展。圖／蕭美琴臉書粉絲專頁提供；窩客島編輯李維唐整理



護國神山震撼現身，太空視角下的斬颱刀驚豔國際

這張引發熱議的照片中，台灣穩穩地坐落在畫面中央，宛如一座孤懸於大平洋上的翠綠堡壘。最令網友震撼的，莫過於清晰可見的中央山脈，這條台灣的命脈在薄霧籠罩下顯得格外立體且銳利。網路上更掀起一波討論熱潮，網紅與大眾紛紛以「斬颱刀」來形容這座多次抵禦強烈氣候侵襲的護國神山。從外太空俯視，台灣的地景稜線分明，有人形容其型態如同徜徉在海洋中的巨大鯨魚，這種具備強烈畫面感的視覺衝擊，讓不少民眾感動直呼，終於體會到台灣身為「巨鯤之島」的魅力，這份由數百公里高空捕捉到的家鄉美景，讓國人對於土地的情感連結更顯厚實。

從台北醫學博士到NASA指揮官，林琪兒的非凡太空路

林琪兒的背景充滿傳奇色彩，他於1973年出生於台北，父親是當年駐台的美國空軍，母親則是地道的台灣人。這位擁有醫學博士學位的跨領域天才，憑藉著對航空醫學的深厚研究，於2009年36歲時成功入選NASA太空人計畫。在他的職業生涯中，曾兩度登上國際太空站，並擔任任務指揮官，其優異表現不僅是台灣人的驕傲，更是國際科學界的耀眼新星。即便身在星海，他心中始終牽掛著出生地台灣，多次利用執行任務的機會，從觀察窗中尋覓那座熟悉的小島，並將這份來自宇宙的視角分享給全世界。

台美航太深度交流，阿提米絲計畫開啟年輕世代追夢起點

此次林琪兒受邀於4月21日至25日訪台，行程不僅具有外交意義，更充滿科技教育的傳承。他在抵台首日便前往總統府拜會副總統蕭美琴，親手贈送那張「雲霧繚繞台灣」的裱框照片，以及象徵NASA登月計畫的「Artemis月神」紅酒。除了與高層會面，林琪兒更深入校園，與中央大學太空科學與工程學系的學子們面對面，大方分享在國際太空站的日常生活與月球任務的挑戰。在太空競賽白熱化的今日，林琪兒希望透過自身的實戰經驗，激發台灣年輕人投入科學與工程領域，協助台灣國家太空中心（TASA）與產業鏈接軌，成為全球太空團隊中不可或缺的一員。

永續轉型與國安挑戰，蕭美琴呼籲守護美麗星球

適逢世界地球日，副總統蕭美琴在社群平台上轉發這張充滿敬畏感的空拍照，語重心長地指出，從太空回望地球令人反思。面對氣候變遷與地緣政治的複雜挑戰，台灣正處於推動能源與醫療等關鍵基礎設施永續轉型的轉折點。她強調，永續行動從來不是單打獨鬥，這張照片不僅是視覺的饗宴，更是對全體國人的提醒，唯有共同努力守護家園，才能為下一代創造更有希望的未來。這場跨越38萬公里的對話，讓台灣在推動航太科技的同時，也深化了對這片土地永續經營的承諾。

▲從國際太空站回望出生地台北，林琪兒用鏡頭記錄家鄉輪廓並與副總統蕭美琴暢談台灣航太未來發展。圖／蕭美琴臉書粉絲專頁提供；窩客島編輯李維唐整理

NASA 太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）訪台交流活動

活動時間： 2024年4月21日至4月25日（依據新聞內容之歷史時間）

活動內容：

拜會副總統蕭美琴並致贈「太空看台灣」限量照片及「Artemis」紅酒。

參訪國家太空中心（TASA）進行航太產業深度交流。

前往中央大學太空科學與工程學系舉辦專題演講，分享太空生活經歷。

本篇報導由 AI 輔助生成，內容聚焦於國際太空交流與國家太空中心推廣活動。